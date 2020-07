Lav i Vaga imaju odličan seks, a najmanje se razumiju s Jarcem

Ljetni mjeseci donose vladavinu Lava, velikog estete, narcisa i romantičara koji se ne boji pokazati zube i ono što želi. Saznajte kako vaš horoskopski znak funkcionira s dominantnim Lavom

<p>Stigao nam je mjesec Lava, vatrenog znaka čija vladavina počinje 24. srpnja i traje sve do 22. kolovoza. Pripadnici ovog znaka rođeni su vođe, karakterizira ih samouvjerenost, kreativnost i dramatičnost te su sposobni ostvariti sve što požele.</p><p>Njihova dominantnost vidljiva je i u ljubavi. Ako se sviđate Lavu, on će vam to jasno dati do znanja. Kao i u ostalim segmentima života, Lavovi su dramatični i teatralni, veoma su zaljubljivi i romantični, ali i zahtjevni.</p><h2>Kako se Lav slaže s vašim horoskopskim znakom? </h2><h2><strong>Ovan (21. ožujak - 19. travanj) </strong></h2><p>Dva vatrena znaka često u kombinaciji znaju biti ponosni, nestrpljivi i zajedljivi. Ovnu će zasmetati flert Lava koji je njegova svakodnevica, ali veza ova dva znaka nikad nije dosadna. Lavova potreba da bude u centru pažnje može izazvati puno svađa s dominantnim Ovnom. No, ako uspostave zajednički jezik, Ovna i Lava čeka skladna i uzbudljiva veza s velikom fizičkom privlačnosti. Unatoč tome što Ovan Lava nikad ne sasluša do kraja, Lavu ipak odgovara njegovo obožavanje i podupiranje. </p><p><strong>Bik (20. travanj - 20. svibanj)</strong></p><p>Dok je Biku potreban osjećaj bliskosti i ljubavi, Lav voli komplimente i želi biti visoko cijenjen. Ukoliko pronađu zajednički jezik, ova dva znaka savršeno će funkcionirati. Ukoliko to nije slučaj, između njih će frcati iskre, no one negativne. Zbog toga između njih vlada ili ljubav ili pak mržnja. Lav je dinamičan dok je Bik dosta smireniji znak, a za funkcioniranje ovih znakova izuzetno je bitno da nauče efektivno komunicirati. </p><p><strong>Blizanac (21. svibanj - 20. lipanj) </strong></p><p>Kad se Blizanac i Lav spoje često se radi o ljubavi na prvi pogled. Ova dva znaka odlična su kombinacija koja donosi razigranu i nikad dosadnu vezu. Lav voli srcem te unatoč tome što će sve napraviti za svoju polovicu, mora paziti da ne naređuje previše kako ne bi ugrozio Blizanca. Inovativan Blizanac osjećat će se sigurno pored Lava koji razumije njegove ideje, dok će Blizanac prihvatiti dramatično i teatralno ponašanje Lava. </p><p><strong>Rak (21. lipanj - 22. srpanj) </strong></p><p>Kombinacija Raka i Lava dobra je jer su oba znaka veliki romantičari. Dok Rak od veze očekuje da bude značajna i ispunjavajuća, Lav želi zabavu i vezu punu izazova. Klasični Lav želi biti u centru pažnje svojih obožavatelja, a Rak veću vrijednost daje emocionalnim vrijednostima. Snažna seksualna energija privući će Lava i Raka. U krevetu između ova dva znaka nije dosadno, barem ne u početku veze.</p><p><strong>Lav (23. srpanj - 22. kolovoz)</strong></p><p>Kombinacija dva Lava ubojita je i eksplozivna. Pripadnici ovog znaka često će se svađati, ali i miriti jer između njih postoji jaka privlačnost. Najbolje rješenje bi bilo to da se jasno podijeli teritorij, tako da svaki Lav ima jednake zadaće koje mora ispuniti. S obzirom na jak seksualni nagon koji posjeduje Lav, u kombinaciji sa pripadnikom istog znaka, Lav i Lav puno će vremena provoditi zajedno u krevetu. </p><p><strong>Djevica (23. kolovoz - 22. rujan) </strong></p><p>Djevice su poznate po svojoj strpljivosti koja će u odnosu s Lavom imati veliku prednost. Ona će Lava učiti tome da se fokusira na zadatke koje treba obaviti, a Lav će Djevicu naučiti spontanosti koja obično nedostaje u njezinom životu. Egocentričnog Lava, Djevica će naučiti kako biti obziran i misliti na potrebe drugih. U krevetu, ovaj par malo će teže pronaći zajednički jezik. Djevici treba vremena da se uzbudi, a Lav je poznat po tome da je nestrpljiv. </p><p><strong>Vaga (23. rujan - 22. listopad)</strong></p><p>Kombinacija Lava i Vage donosi snažnu eksploziju. Oba znaka vole luksuz, skloni su raspravljanju, a seksualna kemija između njih ne može se sakriti. Veliki su estete pa zajedno mogu odlično funkcionirati. Imaju mnogo zajedničkih tema, no zbog Lavove dominantnosti, Vaga će rijetko moći nametnuti svoje mišljenje. Oboje su veliki romantičari i seksualna harmonija između ova dva znaka u početku je zanosna. Seksualni apetiti su im jednaki, no Vagi je potrebna fantazija u spavaćoj sobi, dok Lav prilazi seksu direktno i bez uvoda. </p><p><strong>Škorpion (23. listopad - 21. studeni) </strong></p><p>Seksualna kemija između ova dva znaka može se rezati nožem barem na početku veze, dok su oboje puni strasti. U spavaćoj sobi Lav očekuje da će Škorpion ispuniti sve njegove želje, što se ne pokaže točnim pa između ova dva znaka dolazi do trzavica. Dok Lav traži da sva pažnja bude usmjerena prema njemu, Škorpion želi dominirati što se ne slaže s uzvišenom pozicijom Lava. Zbog toga su u stanju uništiti jedno drugo.</p><p><strong>Strijelac (22. studeni - 21. prosinac) </strong></p><p>I Strijelac i Lav vole promijene i uzbuđenja. Oba znaka su dominantna što može dovesti do problema. Ljubomorni Strijelac ima problema razumjeti Lavovu potrebu za flertanjem zbog čega se može javiti posesivnost. Unatoč tome, Lav i Strijelac dobra su kombinacija. Oboje su respektirani u društvu, no više pažnje trebaju posvetiti međusobnom poštovanju. Ni u krevetu neće nedostajati akcije, s obzirom na to da su ovi znakovi veoma otvoreni po pitanju seksualnog zadovoljstva. </p><p><strong>Jarac (22. prosinac - 19. siječanj) </strong></p><p>Za razliku od Lava koji je veliki materijalista i traži status u društvu, Jarca ne zanimaju takve stvari. On je jednostavan i voli jednostavno. I Jarac i Lav snažni su znakovi koji imaju više različitosti nego sličnosti. Lavom upravlja toplo Sunce, dok Jarcem hladni Saturn. Zbog toga je moguće da će na početku veze vladati intenzivna seksualna privlačnost, no kada ona počne blijediti, oboje će jedino vidjeti mane kod onog drugog. </p><p><strong>Vodenjak (20. siječanj - 18. veljače) </strong></p><p>Rezerviranost Vodenjaka izazov je za Lava koji će ga tjerati da ostvari svoje ciljeve. I dok se Lav divi jedinstvenosti i vizijama Vodenjaka, Vodenjak se divi Lavovoj energiji i karizmi koju on sam ne posjeduje. Često ova dva znaka neće uspjeti upravo zbog toga što je Lav orijentiran na fizičko, a Vodenjak na mentalno. Zajedno mogu biti dobar tim, no ako Vodenjak izgubi strpljenje za Lavovom konstantnom potrebom za komplimentima, problemi mogu postati nerješivi. </p><p><strong>Riba (19. veljače - 20. ožujak)</strong></p><p>Vatreni Lav i vodena Riba zajedno čine strastven par kada je seks u pitanju. Lav će uživati u pažnji koju dobiva od Ribe, dok će se Riba osjećati posebno jer je upravo Lav nju izabrao za svoju partnericu. S druge strane, strastven Lav i njegov nagli temperament može stjerati Ribu u kut. Kako bi zadovoljila Lava, Riba mora kontrolirati svoja promjenjiva raspoloženja, dok Lav mora prihvatiti slabije strane Ribe. Tako jedino ova kombinacija ima šanse za uspjeh. </p><p> </p>