Leine igračke djeca obožavaju: Jednostavne su, ali pomažu u razvoju i dječjoj kreativnosti

Lea Vavra (27) je mlada dizajnerica koja je nastavila obiteljsku tradiciju ručno rađenih igračaka. Posebnost igračaka je da su sve ručno rađene i da ne služe samo za igru nego i za učenje i razvoj djece

<p>- Nisam htjela da to bude samo obična igračka nego da ima i dodatnu vrijednost. Htjela sam napraviti igračku koja će djeci pomoći u razvoju i s kojom će se moći povezati jer djeca danas imaju jako puno igračaka s kojima nisu povezana, a emocionalna povezanost je bitna za njihov razvoj. Tako su nastali Gumbeki, moje prve igračke – priča nam<strong> Lea Vavra</strong> (27), mlada dizajnerica koja je završila fakultet dizajna, a nakon fakulteta nastavila obiteljsku tradiciju ručno rađenih igračaka.</p><p>- Moja baka je imala prvi dućan s igračkama u Zagrebu, 'Igračke Vavra', i taj dućan je nažalost propao krajem 90-ih. Ja sam tada bila dijete i bilo mi jako žao što je dućan propao jer mi je bilo jako fora što smo imali dućan s igračkama. Na fakultetu sam počela razmišljati da bih možda mogla nastaviti obiteljsku tradiciju i na zadnjoj godini sam odlučila da ću raditi plišane igračke i za diplomski rad sam napravila Gumbeke i od toga je sve krenulo - kaže Lea koju su profesori i kolege ohrabrili da nastavi raditi u tom smjeru.</p><p>Nakon fakulteta je prvo osam mjeseci radila u jednoj krojačkoj radnji gdje je učila šivati, a nakon toga je dala otkaz i dobila poticaj za samozapošljavanje. Tako je nastala njena dizajnerska firma 'Kištra' koja sada postoji već dvije godine. Posebnost igračaka je da su sve ručno rađene i da ne služe samo za igru nego i za učenje i razvoj djece.</p><p>-Ja ne volim dizajnirati tako da nešto bude samo lijepo. Mora biti i lijepo naravno, ali uvijek mi je važnija funkcionalnost i prije nego nešto dizajniram uvijek prvo istražim problematiku - govori Lea kojaje jako puno istraživala i za Gumbeke.</p><p>- Gumbeki su didaktički plišanci koji se dobiju u dijelovima. Imam dvije linije Gumbeka, jedni su šareni i zovu se Zrihtani, a drugi su dvobojni i zovu se Zvrkasti. Šareni su napravljeni od različitih materijala i tekstura tako da osim vježbe za motoriku i maštu budu i poticaj za razvoj taktilnih osjetila kod djece. Dvobojne sam osmislila tako da ih djeca mogu još nekako personalizirati odnosno dovršiti. Zato imaju bijele površine po kojima se onda može crtati – objašnjava Lea čije je igračke primijetila i psihologica <strong>Mia Flander</strong> koja je zajedno s Leom osmislila igračke za djecu s autizmom.</p><p>- Mia je zapravo vidjela da radim Gumbeke koji su dobro pomagalo za djecu s poteškoćama samo što ona radi s djecom iz spektra autizma kojima je teško slagati nešto što ne prepoznaju pa sam tako s njom u suradnji napravila plišance slične Gumbićima. Osmislila sam muške i ženske lutkice tako da djeca znaju što slažu. Lutkice se također slažu na gumbiće. Imaju gotovo tijelo, a rukice i nogice im se dodaju na gumbiće. Usta se stavljaju na magnet tako da mogu mijenjati raspoloženje: tužno ili sretno. Od odjeće smo osmislili haljinicu na patentni zatvarač, hlače koje se vežu plastičnom iglom i koncem i majicu na čičak tako da djeca vježbaju motoriku – ispričala je Lea.</p><p>Osim gumbeka od didaktičkih igračaka u ponudi su i filceki. </p><p>-To je kompletić za izradu svoje igračke. Dobije se dva komada tkanine. Rupice su već probušene, a igla je plastična. Unutra je još komad vune s kojim se šiva i punjenje. Prateći upute djeca samo sašiju i naprave svoju igračku. Malo starijoj djeci vjerojatno treba samo pomoći uvesti konac u iglu i napraviti čvor dok je mlađima potrebna pomoć roditelja kod šivanja, a to je i bio cilj da se djeca i roditelji više zajedno igraju – kaže Lea koja je napravila i sunčeke i zmijice.</p><p>- Sunčeko ima ugrađen džepić u kojem se nalazi jastučić punjen prosom i lavandom. Taj jastučić se može izvaditi i ugrijati u mikrovalnoj ili na radijatoru ili ohladiti u frižider i onda može poslužiti kao topli ili hladni oblog, a toplinu može držati do sat vremena. Zrake sunca su napravljene od ostataka materijala od gumbeka tako da ne bacam materijal nego nastojim sve iskoristiti, a zmijice su za sada jedini redizajn bakinih zmijica. One su bile jako popularne i svi su ih kupovali tako da mi i sada znaju doći ljudi koji imaju bakine zmijice – priča Lea.</p><p>Osim toga, Lea radi i igračke po narudžbi, a najpopularniji su psi i ostali kućni ljubimci. Sve igračke se mogu kupiti ili naručiti na web shopu, Instagramu, Facebooku ili preko maila.</p><p>-Teško je raditi po narudžbi, ali ja to volim. Za narudžbe sam se odlučila jer sam htjela raditi nešto, a da to nisu samo igračke koje sam sama izmislila i htjela sam ponuditi ljudima nešto što ne postoji kod nas jer je teško naći nekoga tko radi po narudžbi. Zapravo mi prva ideja nisu bili ljubimci, ali kada je netko naručio psa to je samo krenulo – kaže Lea koja je dobila i jako smiješnih narudžbi pa je tako jednom radila svekrvu jednoj ženi. Biti poduzetnica u Hrvatskoj joj je, kako kaže, jako stresno, ali ona voli veseliti ljude tako da joj to ne pada jako teško.</p><p>- Ja sam oduvijek htjela radit nešto s rukama, tako da me prvo to veseli, ali najdraže mi je kad vidim da je netko zadovoljan s tim što sam ja napravila. Također volim kad netko naruči poklon za nekoga i kad vidim da je netko nekoga usrećio nečim što sam ja napravila ili kad znam da se djeca igraju s igračkama. Tada mi bude baš onako toplo oko srca – rekla je za kraj Lea.</p>