Lekcije za žive: Stvari za kojima ljudi najviše žale prije smrti

Na kraju života te kad su ljudi terminalno bolesni, drugačija je perspektiva života pa zapravo razmišljaju na specifičan način, mnogi imaju slične zaključke. Naime, mnogi bi željeli da su izražavali više ljubavi i više praštali te su posljednjim riječima u životu pokazali zahvalnost prema ljudima u svojim životima, naglasio je onkolog Siddhartha Mukherjee tijekom govora na svečanosti na Sveučilištu Pennsylvania.

Također, ljudi često žale što nisu učinili dovoljno za sebe, kaže Bronnie Ware, autorica knjige 'The Top Five Regrets of the Dying' (Pet stvari za kojima umirući najviše žale) i bivša djelatnica palijativne skrbi. Ware je provela osam godina pružajući pomoć ljudima koji su bili ozbiljno bolesni, a mnogi od njih su umrli.

Obraćala je pozornost na krivnju i grižnju savjesti koju su ljudi izražavali na samrtnoj postelji te je shvatila da je to - velika lekcija koju mogu ljudi naučiti od njih.

Njezina knjiga ističe pet fraza koje je najčešće čula:

Volio bih da sam imao hrabrosti živjeti život vjeran sebi, a ne život kakav su drugi očekivali od mene.

Volio bih da nisam toliko radio.

Volio bih da sam imao hrabrosti izraziti svoje osjećaje.

Volio bih da sam ostao u kontaktu sa svojim prijateljima.

Voljela bih da sam si dopustila da budem sretnija.

Prvo žaljenje je ono koje je najčešće čula, dakle da su ljudi više vjerovali sebi, a ne živjeli prema nekim očekivanjima okoline.

- Kada ljudi shvate da je njihov život skoro gotov i jasno se osvrnu, shvate koliko im je snova ostalo neispunjeno - objavila je Ware.

- Većina ljudi nije ispoštovala ni pola svojih snova i morali su umrijeti znajući da je to zbog izbora koje su napravili ili nisu napravili - dodala je.

Možda ćete odabrati smjer fakulteta, karijeru ili posao jer to žele vaši roditelji. Možda ste žrtvovali svoje snove o putovanju svijetom kako biste ostali blizu svojih voljenih. Dakle, treba ponekad staviti vlastite interese i sreću na prvo mjesto pri donošenju odluka - savjetuje Ware.

Davanje prioriteta poslu iznad svega rizik je za mentalno zdravlje i odnose s ljudima oko vas.

Milijarder, suosnivač Microsofta Bill Gates naučio je to na teži način, rekao je tijekom govora na svečanosti na Sveučilištu Northern Arizona prošle godine.

- Kad sam bio mlad, nisam vjerovao u odmor. Nisam vjerovao u vikende. Nisam vjerovao da to treba i ljudima s kojima sam radio. Naime, tada nisam shvaćao da je život nešto više od posla - rekao je Gates. To se promijenilo tek kad je postao otac.

- Nemojte čekati koliko sam ja čekao da naučite ovu lekciju. Odvojite vrijeme za njegovanje odnosa s drugim ljudima. Proslavite svoje uspjehe, oporavite se od svojih gubitaka. Uzmite pauzu kada treba. Opustite se i olakšajte ljudima oko sebe kada im je to potrebno - savjetuje.

Ulaganje vremena i pažnje u vaše prijatelje i obitelj, stavljanje vaših interesa na prvo mjesto i biti vjeran sebi igraju ulogu u vašoj ukupnoj sreći i zadovoljstvu životom, kaže Ware.

Većina ljudi to ne shvati dok ne bude prekasno.

- Mnogi do kraja nisu shvatili da je sreća izbor. Ostali su zaglavljeni u starim obrascima i navikama. Takozvana 'udobnost' familijarnosti prelila se u njihove emocije... A zapravo su žudjeli za smijanjem i zabavom i glupostima u svom životu. Život je izbor, to ne smijete zaboraviti, to je tvoj život. Biraj svjesno, mudro, pošteno. Biraj sreću - savjetuje Ware, piše CNBC.