Leksikon intimnih gradova: Preko Sodome i Gomore do...

Nazivaju ga još i “poetskim geografom” i u pravu su već time što je riječ o čovjeku kojemu nije bilo na kraj pameti provesti cijeli život u Ukrajini, i to ne samo zbog hladnoće, tranzicijskog siromaštva, građanskog rata... Jurij Andruhovyč je nereformirani vagabund, ovisnik o putovanjima koji je uložio puno vremena u upoznavanje stranih gradova u kojima je tražio zaštitu i mir. Što se njega tiče, München počinje odmah iza Moskve, a abeceda se usklađuje s vremenom.

Jer to je bio prvi njemački grad koji je posjetio još kao mladi pisac iz SSSR-a. Slijede trgovine dijamantima, Antwerpen, sociologija ulične glazbe u Berlinu, boravak s poljskim kolegom i vršnjakom Andrzejem Stasiukom u InterContinentalu u Bukureštu, Aarau, lutanja kroz napuštene vrtove u Detroitu, Novi Sad, Odessa, Pariz, Prag, Stuttgart, Toronto, Venecija, Sodoma, Gomora... abecedno na kraju Zagreb.

Riječ je o umjetniku koji prelijeće od poezije preko proze do glazbe, koji zna gledati i to prenijeti u popis 44 grada na tri kontinenta. Majstor anegdote u stanju je uzbudljive priče klombinirati s politikom, gradsko-nomadski uočavati običnim turistima i domaćima neprimjetne detalje. A Zagreb? E, pa to tek treba doći na red baš ove godine...

