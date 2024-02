Leo iz 'MasterChefa' otkrio svoj recept za savršeno mekane krafne: Super su s maraskinom

Veljača je mjesec ljubavi, ali i ljubavi prema krafnama. Svake godine ova tradicionalna poslastica koja budi uspomene na djetinjstvo uveseljava male i velike, a za nju se traže najbolji recepti. Iako je fašnik službeno završio, uživanju u krafnama još nije kraj zato što je s nama svoj recept za mekane i prozračne krafne podijelio bivši kandidat "MasterChefa" Leo Jurešić.

Pripremu započnite miješanjem 20 g mlijeka, malo brašna, 20 g svježeg kvasca i 15 g šećera, nakon čega smjesu ostavite desetak minuta. Dok smjesa stoji, pomiješajte pola kilograma brašna, 30 g šećera, 2 g soli i dodajte mahunu vanilije. Kad se kvasac aktivira, dodajte ga u smjesu i miješajte mikserom na laganoj brzini 7-8 minuta.

Potom dodajte tri jaja, jedan žumanjak, žlicu maraschina i 170 g mlijeka te nastavite miješati. Kad se tijesto počne odvajati od rubova zdjele, dodajte 75 g maslaca sobne temperature i na laganoj brzini miješajte još 10-ak minuta. Pustite da se diže oko sat vremena. Potom formirajte kuglice od 70 grama, prekrijte ih i ostavite na toplom dok se ne udvostruče.

- Pržite ih u ulju, idealne topline od 165°C, po 2 do 3 minute na svakoj strani. Kad se ohlade, punite ih ganacheom od pistacija i bijele čokolade ili svojom najdražom kremom. I to je to, krafne su gotove - zaključuje Leo.

