Leonie osvaja internet svojim izgledom, a mnogi njeno zanimanje smatraju površnim

Leonie Hanne je iz poslovnog svijeta prešla u modu i digitalne medije. Članak ističe njezin rad i različite percepcije njezina posla. Njezin put pokazuje izgradnju osobnog brenda kroz dosljednost i prilagodbu
Leonie Hanne je prije influencer karijere bila vrlo uspješna u školovanju i akademskom okruženju. Studirala je i kasnije radila u velikoj njemačkoj korporaciji Otto u programu za buduće menadžere. Sama ističe da je oduvijek bila analitična i ambiciozna osoba. Iako je imala “sigurnu” karijeru, osjećala je da joj nedostaje kreativni aspekt života.
| Foto: Instagram/leoniehanne
Leonie Hanne je prije influencer karijere bila vrlo uspješna u školovanju i akademskom okruženju. Studirala je i kasnije radila u velikoj njemačkoj korporaciji Otto u programu za buduće menadžere. Sama ističe da je oduvijek bila analitična i ambiciozna osoba. Iako je imala “sigurnu” karijeru, osjećala je da joj nedostaje kreativni aspekt života. |
Foto: Instagram/leoniehanne
Leonie Hanne je prije influencer karijere bila vrlo uspješna u školovanju i akademskom okruženju. Studirala je i kasnije radila u velikoj njemačkoj korporaciji Otto u programu za buduće menadžere. Sama ističe da je oduvijek bila analitična i ambiciozna osoba. Iako je imala “sigurnu” karijeru, osjećala je da joj nedostaje kreativni aspekt života.
| Foto: Instagram/leoniehanne
Odluka da napusti korporativni svijet i uđe u modu došla je postupno, ali odlučno. Razmišljala je i o modelingu, no odbila ga je jer joj se nije sviđala pasivna uloga bez kontrole. Influencing je doživjela kao kreativniji put gdje sama oblikuje sadržaj i stil. Taj prijelaz označio je početak njezine današnje globalne karijere.
| Foto: Instagram/leoniehanne
Hanne naglašava da se u Njemačkoj influenceri često doživljavaju površno i negativno. Smatra da je to posebno izraženo u njemačkom društvu, gdje se njezin izbor karijere često osuđuje. Ističe da je razočarana takvim stavom, ali ne dopušta da je to demotivira. Uspoređuje to s inozemstvom gdje je percepcija znatno otvorenija.
| Foto: Instagram/leoniehanne
Navodi da je čak i tijekom fotografiranja u javnosti doživljavala neugodnosti od prolaznika. Spominje situacije u kojima su je ljudi ismijavali ili oponašali dok radi. Takva iskustva, kaže, češća su u Njemačkoj nego u drugim zemljama gdje radi. Zbog toga dio vremena provodi u Londonu gdje se osjeća slobodnije.
| Foto: Instagram/leoniehanne
Prvi honorari koje je zarađivala bili su vrlo mali, oko 50 eura po suradnji. Tek s vremenom shvatila je potencijal influencer marketinga i mogućnost ozbiljne zarade. Naglašava da uspjeh ovisi o odnosu s brendovima i kvaliteti sadržaja. Danas surađuje s velikim luksuznim modnim kućama.
| Foto: Instagram/leoniehanne
Leonie Hanne naglašava da svoj posao shvaća vrlo ozbiljno i profesionalno. Ona i njezin partner/menadžer Alex stalno rade i planiraju projekte. Ističe da sve što danas radi smatra “izvanrednim” u odnosu na početne očekivanja. Unatoč glamuru, naglašava da iza svega stoji puno rada i discipline.
| Foto: Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne
Foto Instagram/leoniehanne