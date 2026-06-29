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NE SPUTAVAJU JE KRITIKE

Leonie osvaja internet svojim izgledom, a mnogi njeno zanimanje smatraju površnim

Leonie Hanne je iz poslovnog svijeta prešla u modu i digitalne medije. Članak ističe njezin rad i različite percepcije njezina posla. Njezin put pokazuje izgradnju osobnog brenda kroz dosljednost i prilagodbu
Leonie osvaja internet svojim izgledom, a mnogi njeno zanimanje smatraju površnim
Leonie Hanne je prije influencer karijere bila vrlo uspješna u školovanju i akademskom okruženju. Studirala je i kasnije radila u velikoj njemačkoj korporaciji Otto u programu za buduće menadžere. Sama ističe da je oduvijek bila analitična i ambiciozna osoba. Iako je imala “sigurnu” karijeru, osjećala je da joj nedostaje kreativni aspekt života. | Foto: Instagram/leoniehanne
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Leonie Hanne je prije influencer karijere bila vrlo uspješna u školovanju i akademskom okruženju. Studirala je i kasnije radila u velikoj njemačkoj korporaciji Otto u programu za buduće menadžere. Sama ističe da je oduvijek bila analitična i ambiciozna osoba. Iako je imala “sigurnu” karijeru, osjećala je da joj nedostaje kreativni aspekt života. | Foto: Instagram/leoniehanne
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