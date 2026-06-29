Leonie osvaja internet svojim izgledom, a mnogi njeno zanimanje smatraju površnim

Leonie Hanne je prije influencer karijere bila vrlo uspješna u školovanju i akademskom okruženju. Studirala je i kasnije radila u velikoj njemačkoj korporaciji Otto u programu za buduće menadžere. Sama ističe da je oduvijek bila analitična i ambiciozna osoba. Iako je imala “sigurnu” karijeru, osjećala je da joj nedostaje kreativni aspekt života. | Foto: Instagram/leoniehanne