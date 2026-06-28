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Napravite kod kuće ledenu kavu - domaća duplo boljeg okusa!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Napravite kod kuće ledenu kavu - domaća duplo boljeg okusa!
Foto: 123RF

Ako pijete crnu, bez mlijeka, onda je sve što trebate dobar led i možda kap jednostavnog sirupa. Sirup je, inače, tajni korak koji odvaja kućne ledene kave od prosječnih

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Cold brew je metoda koja mijenja sve. Grubo mljevena kava natapa se u hladnoj vodi od 12 do 24 sata, bez topline, bez žurbe. Ono što ostane nakon cijeđenja je koncentrat dubokog, zaobljenog okusa bez oštre kiselosti koju obično pripisujemo kavi. Razlog je kemijski: topla voda iz kave izvlači kiseline brže i agresivnije. Hladna voda radi sporije, ali nježnije, pa dobivate napitak koji je lakši za želudac, a složeniji za nepce. Omjer za pripremu je jedan dio kave prema osam dijelova hladne vode. Sve ide u staklenku, poklopite, stavite u hladnjak i - strpljivo.

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Za one koji nemaju vremena čekati, postoji i brza varijanta. Dvostruko jači espresso ili filterska kava, ohlađena na sobnoj temperaturi pa prebačena na led, radi posao. Ne ide kao cold brew u dubinu okusa, ali je brza, dostupna i mnogo bolja od onog što ste si do sada uobičajili priređivati. Ključna stvar kod oba pristupa su kockice leda. Idealne su one napravljene od filtrirane ili prokuhane vode, a ako ste skloni detaljima, od same kave.

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Zamrznuta kava u obliku leda, kad se topi u čaši, ne razrjeđuje nego pojačava piće. Jednom kad to shvatite, obični led u kavi počinje izgledati kao pogreška.

Foto: 123RF

Izbor mlijeka nije trivijalna odluka. Zobeno mlijeko trenutno drži prioritet u kulturi kave zbog blago slatke, kremaste teksture, koja se ne nameće nego dopunjuje kavu. Punomasno kravlje daje onu klasičnu puninu. Kokosovo unosi tropski ton, koji ne pristaje svakom raspoloženju, ali kad pristaje, pristaje savršeno.

Ako pijete crnu, bez mlijeka, onda je sve što trebate dobar led i možda kap jednostavnog sirupa. Sirup je, inače, tajni korak koji odvaja kućne ledene kave od prosječnih. Šećer se ne otapa u hladnoj tekućini. Sirup da. Pripremate ga jednostavno: jednaki dijelovi šećera i vode zagrijani do otapanja, ohlađeni i čuvani u hladnjaku do tri tjedna. Možete eksperimentirati s vanilijom, cimetom ili lavandom unutar sirupa i odjednom ste prešli iz kategorije domaće kave u kategoriju autorskog napitka.

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Slaganje u čašu nije bez redoslijeda. Led dolazi prvi, zatim sirup, pa kava, pa mlijeko. Zašto? Jer svaki sastojak klizi kroz sloj ispod sebe i prirodno se miješa bez žustrog miješanja koje bi uništilo teksturu. Štapić cimeta ili prstohvat soli u kavi, da - sol, koja ublažava gorčinu i ističe ostale okuse, detalji su koji govore da ste ovo ozbiljno shvatili.

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