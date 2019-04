Lezi, ustani, okreni se... Mama snimila kako 'spava' s bebama

Opće je poznato da je roditeljima male djece san luksuz koji si rijetko mogu priuštiti, ali kako to stvarno izgleda znaju samo oni koji su to prošli.

Melanie Darnell je objavila video na Twitteru koji prikazuje kako izgleda samo jedna noć s malim bebama. Od odlaska u krevet pa do ranog jutra, kamera je snimala njezin 'miran' san.

Pogledajte video:

Mom life: Is this how your nights go?



