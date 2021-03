Jedan od najtraženijih trendova trenutno su lagani pramenovi napravljeni balayage tehnikom, no jedva su vidljivi.

- Zovemo ih laganim balayage pramenovima, radi se o tehnici bojanja kose, gotovo samo pri vrhovima ili najviše do pola kose, koja ne zahtijeva česte odlaske u salone. Naime, kako kosa izrasta, tako nije vidljiva velika promjena u dizajnu i strukturi frizure – otkriva frizerka i stilistica kose Isabel Kočiš, iz zagrebačkog salona Imperia Professional.

Ističe kako su najtraženije prirodne nijanse, odnosno one lude boje nisu više toliko hit jer ih je teže održavati.

- Žene traže nešto jednostavno, jer jake boje često se ispiru i zahtijevaju ponovni odlazak u salone. A ako imaju prirodne nijanse pramenova, lako će ih održavati i s nekim preljevom kojeg mogu staviti kod kuće – ističe stručnjakinja za kosu.

Savjetuje pojačanu njegu, jer smanjeni odlazak u salone znači i manje profesionalnih formula i rituala.

Isabel podsjeća i na dvostruko pranje kose te korištenje regeneratora.

- Često čujem da netko preskače regenerator jer nema vremena, no napominjem da je on bitan kako bi dodatno njegovao kosu, inače ona gubi na kvaliteti. Prirodna je kosa, lijepo ošišana i blago obojena, najveći ukras, no kako bi bila zdrava, treba je čuvati - priča frizerka.

Naravno, i na kosi se vidi kako se hranimo, ne zaboravimo na unutarnju hidrataciju i konzumiranje vode, jer i lasi vole vlagu.

Najpraktičniji kućni tretman, savjetuje frizerka, je maska koju treba držati na kosi deset do petnaest minuta, rezultati su odmah vidljivi. Masku birate po tipu kose te je koristite kao dodatni tretman uz šampon i regenerator.