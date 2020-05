Liječnici iz Petrove: Ulažemo puno truda da rodilje dobiju tuš

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Bravo, Hrvatska: Palčići dobili 5,4 milijuna kuna, stiže 14 inkubatora

- Otkako su počeli radovi na pripremi dijela odjela u kojem su dosad bile babinjače, u sklopu kojega će se proširiti odjel neonatologije, istina je da dio žena koje su tu ležale nakon carskog reza ne može pristupiti tuševima. Na žalost, u ovom trenutku za to zaista nemamo rješenja, jer ne bi bilo u redu da žene polugole hodaju do drugog odjela. No, ta situacija traje od početka tjedna, a ne od potresa - kaže ginekolog dr. sc. Goran Vujić, v.d. predstojnik Klinike za ženske bolesti u Petrovoj, komentirajući informaciju o tome da se rodilje u toj bolnici nemaju gdje otuširati, pa se podapiru krpicama, koja se pojavila u petak.

Dodaje kako su od ponedjeljka započele pripreme za to da se dio neonatologije proširi u taj prostor, pa će u sklopu toga biti obnovljena i kupaonica.

- Zbog toga do kupaonice ne može najviše desetak žena, koliko ih je trenutno u tim sobama. Žao mi je što je tako, no molim za malo razumijevanja, jer od potresa smo doista u teškoj situaciji i mnogi odjeli su se po nekoliko puta selili, zbog čega cijelo vrijeme radimo u izvanrednim okolnostima i moramo se snalaziti - dodaje.

- Samo rodilište selilo se već dva puta, Palčići dva puta, neonatologija čak tri i ulažemo zaista maksimalne napore da sve funkcionira kako treba i da svi budu zbrinuti na pravi način - pojašnjava Vujić.

Trenutno se, kaže, ta kupaonica ne može koristiti, no kako se u sklopu proširenja neonatologije treba urediti nova, za što već otprije postoji i donacija opreme, rodiljama će uskoro biti na raspolaganju uređen i ugodan prostor za tuširanje, dodaje.

- Na žalost, ne mogu vam precizno reći kad će sve biti gotovo, jer to ovisi o tome kad će tehnička služba obaviti svoje dio posla. U pitanju su složeni zahvati, jer u tom prostoru nema vodova koji su neonatologiji potrebni za funkcioniranje inkubatora. No, moram reći da u ovoj situaciji imamo veliku podršku KBC Zagreb te da se doista radi najbrže moguće - kaže naš sugovornik.

Kaže kako vjeruje da bi početkom idućeg tjedna mogao imati i precizniju procjenu roka kad bi radovi mogli biti gotovi.

- Na žalost, doista nismo mogli ponuditi drugo rješenje tim rodiljama i jedino što mogu je zamoliti ih za malo strpljenja - zaključuje v.d. predstojnika Klinike te dodaje kako i svi djelatnici Petrove trenutno rade uz jako puno improvizacija, uz stalne prilagodbe okolnostima, pri čemu cijelo vrijeme rade u punom opsegu, bez otkazivanja operacija, terapija i pregleda.

- Riječ je doista o trenutnom problemu koji imamo sa sobom 25., u koju smještamo rodilje nakon carskog reza, gdje obično provedu dan do dva, što je vrijeme kad su najosjetljivije i potrebna im je pomoć sestara da odu do tuša. Razgovaramo o rješenjima i postoje dvije mogućnosti - kaže i ginekolog doc. dr. Gordan Zlopaša, voditelj rađaone i perinatologije.

Jedna je mogućnost, kaže, da cijelu tu sobu preselimo na drugi kat, gdje su uvjeti nešto bolji, jer su u jednoj sobi do 4 kreveta i svaka ima svoj sanitarni čvor i tuš.

- No, na taj način izgubili bismo 17 kreveta, a pomalo se vraćamo na isti broj rodilja kao i od prije potresa, pa nam je svaki krevet važan. Drugo moguće rješenje, o kojem smo već razgovarali s ljudima koji vode radove, jest da se na prvom katu, na odjelu gdje su babinjače sada, obnovi jedna mala kupaonica sa samo jednim tušem, koja dosad i nije bila u funkciji. Ta će se kupaonica obnoviti i biti dostupna ženama. To nije dovoljno za desetak žena, no bit će im dostupna dok ne nađemo kvalitetnije rješenje - kaže dr. Zlopaša.

