Bravo, Hrvatska: Palčići dobili 5,4 mil kn, stiže 14 inkubatora!

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Naši su Palčići pobijedili sve, želja za životom bila je jača...

U manje od dva mjeseca, u sklopu akcije 'Vratimo Palčiće u Petrovu', nakon potresa u Zagrebu i štete koju je pretrpio odjel neonatologije u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Zagreb, popularnoj Petrovoj bolnici, pokrenula udruga Klub roditelja 'Palčići', prikupljeno je 5,392.460 kuna. To je daleko više od sredstava potrebnih za nabavu 14 novih uređaja za odjel neonatologije u Petrovoj bolnici, koji su u startu akcije procijenjeni na oko 4,5 milijuna kuna.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: U akciji prikupljeno više od pet milijuna kuna

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Po riječima predsjednice Udruge Željke Vučko, već su plaćeni predračuni za uređaje i dio njih već je na putu za Zagreb, direktno za Petrovu, dok će se za neke ipak morati pričekati i do 16 tjedana, jer su takvi rokovi isporuke. Tako bi 'službena' primopredaja uređaja mogla biti obavljena tek kad svi uređaji stignu, kaže.

POGLEDAJTE VIDEO: Ryan Goggs podržao je akciju za Palčiće u Petrovoj

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, akcija je pokrenuta pred kraj ožujka, nakon potresa koji je u nedjelju 22. ožujka rano ujutro pogodio Zagreb. U tom je potresu oštećen i dio zagrebačkih bolnica, a posenu pažnju izazvale su fotografije majki s bebama u naručju, koje su odmah nakon potresa, mnoge samo u spavaćicama i bez čarapa na nogama, evakuirane ispred zgrade. Djecu kojima je bila potrebna pomoć uređaja za održavanje vitalnih funkcija, nakon što su oni u potresu ostali bez struje, liječnici su morali uzeti u naručje i započeti s održavanjem vitalnih funkcija ručno, uz pomoć aparata koji se inače koriste u hitnim situacijama, ispričala nam je nedavno doc. dr. sc. Mirte Starčević, pročelnica Zavoda za neonatologiju u Petrovoj, čiji je prostor uslijed potresa pretrpio štetu.

U samo nekoliko sati, djeca su pod budnom paskom liječnika preseljenja u KB Dubrava, dok se u Petrovoj ne pronađe i ne osposobi odgovarajući prostor. Već iduću nedjelju vraćena su u Petrovu, u zgradu koja nije bila oštećena u potresu i imala je potrebne uvjete. Naša sugovornica već tada je upozorila kako je problem u tome što je taj prostor premali za sve što im treba, pa su inkubatori bili pomalo nagurani preblizu jedan drugom.

Foto: privatna arhiva

Kako je dio uređaja potrebnih neonatologiji za redovan rad bio uništen u potresu, a već otprije je postojala potreba da se neki novi nabave, reakcija običnih građana, sportaša, glumaca i poduzetnika koji su se odazvali pozivu Udruge za prikupljanje novca te vijest da su prikupljena sredstva za sve uređaje koji su im potrebni, razveselila je sve na odjelu, kaže nam dr. Starčević.

Doduše, ovih se dana intenzivno tragalo za odgovorom na pitanje gdje će i kako smjestiti sve uređaje koji stižu, odnosno hoće li ih uopće moći stavuti u funkciju, s obzirom na skučeni prostor u kojem se nalaze. Pokazuju to i objave neonatologa iz te bolnice, dr. Damira Lončarevića, u Facebook grupi 'Vratimo Palčiće u Petrovu', u kojoj su se mogle pratiti sve aktivnosti oko akcije prikupljanja novca.

Naime, u Petrovu bi u iduća dva do tri mjeseca trebala stići tri intenzivna inkubatora s mogućnošću transformacije u reanimacijski stolić (vrijedna ukupno 725.625 kuna), šest naprednih intenzivnih inkubatora (ukupno 937.500 kuna), dva reanimacijska stolića (ukupno 370.000 kuna), dva grijana stolića Panda (ukupno 221.750 kuna), shutle za unutarbolnički transport (100.000 kuna), tri invazivna respiratora (ukupno 742.500 kuna), tri neinvazivna respiratora (ukupno 474.523 kuna) te tri monitora vitalnih funkcija za djecu na invazivnoj ventilaciji (ukupno 528.370 kuna), što ni izbliza ne može biti smješteno u prostorima koje neonatologija koristi sada. A problem nedostatka prostora za taj odjel bio je na dnevnom redu sastanaka u Ministarstvu zdravstva još prije tri godine, kad je inicijativa za to da se on adekvatnije riješi dobila i podršku tadašnjeg ministra, Milana Kujundžića.

Foto: Privatna arhiva

Prostor je bio problem i prije potresa

Argumenti stručnog tima tada su bili da je Petrova po perinatalnoj statistici već neko vrijeme najbolja u Hrvatskoj, ali su podaci za Hrvatsku o preživljenju nedonoščadi među lošijima u Eurpi. Zbog toga postoji želja da se stvaranjem jednog jačeg centra, uz novu opremu i prostorne standarde, stvore uvjeti za popravljanje te slike. Međutim, projekt je u međuvremeno zapeo u ladicama, a potres u ožujku doveo do toga da treba odgovoriti na pitanje gdje će i kako taj odjel uopće raditi.

Pritom nije stvar samo u tome da liječnicima treba prostora, ili da se u skučenom prostoru roditeljima ne može pružiti prilika da budu uz djecu, što je iznimno važno za njihov razvoj, nego i u tome što se loši prostorni uvjeti mogu povezati s većim brojem infekcija i komplikacija kod djece, kažu u Petrovoj.

Na pitanje o dugoročnim planovima, dakle, trebala bi odgovoriti uprava matičnog KBC-a Zagreb, u suradnji s Ministarstvom zdravlja. No, postoji li kratkoročno rješenje, odnosno gdje će biti smješteno 14 novih uređaja? I što će biti sa zgradom u kojoj je bila neonatologija, čiju statiku bi trebalo pojačati da bi se mogla koristiti?

Foto: Privatna arhiva

- Nema straha da uređaji neće imati gdje. Danas su nam došli majstori koji već ovih dana trebaju započeti s prilagodbom prostora unutar naše bolnice na koji se možemo proširiti i to će biti spremno na vrijeme, tako da niti jedan uređaj neće biti izvan funkcije. Proširit ćemo se na prostor u kojem su nekad bile smještene babinjače, a procijenimo li da ni to nije dovoljno, unutar naše bolnice još imamo prostora koji možemo iskoristiti. Istina je da sada radimo u skučenom prostoru, uz smanjeni kapacitet, odnosno manji broj djece, no i u ovom trenutku se dobro snalazimo, jer nije riječ o podrumu, ili neadekvatnim prostorima. To su naši odjeli i on odgovara pravilima struke, jedino što jest malo skučeno – odgovara dr. Mirta Starčević, nakon sastanka koji je, kako kaže, na tu temu baš u ponedjeljak prije podne obavila s Upravom KBC Zagreb. Dodaje kako će to proširenje biti dovoljno da se svi novi i postojeći uređaji razmjeste prema potrebi, tako da neonatologija funkcionira normalno. Naravno – privremeno.

- To svakako nije i ne može biti dugoročno rješenje, za nas je to jedino obnova naše zgrade. I mogu reći da su toga svjesni i u KBC Zagreb, jedino me nemojte pitati kada bi obnova zgrade mogla početi. Naime, spremnost za to postoji, no neke stvari ne možemo ubrzati, jer ovise o tome kako će teći obnova u cijelom Zagrebu. No, vjerujem da sigurnoneće doći do toga da naši Palčići ostanu zaboravljeni – kaže dr. Starčević.

- Već sutra, ravnatelj KBC-a Zagreb, dr. Čorušić i ja idemo u Petrovu pogledati prostore i provjeriti što sve treba učiniti da osiguramo da se neonatologija proširi. Prema informacijama koje imamo, neće biti problema oko toga da se sve pripremi na vrijeme. Istina, ne možemo još sa sigurnošću reći hoćemo li moći osigurati da se ispoštuje i standard koliko prostora za svaki inkubator biti osigurano, no nastojat ćemo uključiti sve prostore koji su na raspolaganju i približiti tome, kaže dr. Milivoj Novak, zamjenik ravnatelja KBC Zagreb. Dodaje kako su on osobno, kao pedijatar, te ravnatelj Čorušić, koji je ginekolog, jamstvo da će rješenje problema Palčića sigurno biti prioritet, iako KBC od potresa ima i drugih ozbiljnih problema.

- Nema govora da bismo ih zaboravili i sigurno ćemo voditi računa da im osiguramo što bolje uvjete, dok stabilizacija zgrade u kojoj je neonatologija bila prije potresa ne dođe na red – zaključuje.

Foto: Ondrooo

Višak novca ide Palčićima u KB Mekuru, te u Splitu, Osijeku i Rijeci

- Presretni smo zbog toga što smo tako brzo uspjeli prikupiti sredstva i zahvaljujemo se svim donatorima, no s ovim, naravno, naša akcija ne staje. Naime, dosad je prikupljeno 5,392.460 kuna, te ćemo sav preostali novac, kao i sve donacije koje naknadno stignu za ovu akciju, preusmjeriti za nabavu uređaja za neonatologije u drugim hrvatskim rodilištima, kaže Željka Vučko.

Nakon što je u ponedjeljak primila vijest da se država odriče PDV-a na nabavljene uređaje, te da za to samo treba napisati zahtjev, sad je sigurno da se sav višak novca koji su uplatili građani, ili će ga uplatiti, može iskoristiti za to. Tako su, dodaje, već uplaćena i dva uređaja s popisa KB Merkur: inkubator i respirator, ukupno vrijedni 314.424 kuna. Uz to, u KB Merkur izrazili su potrebu i za novim transportnim inkubatorom s respiratorom, vrijednim 452.500 kuna, dvije fototerapijske lampe, u vrijednosti 52.950 kuna i zaštitnim paravanom od zračenja (vrijednim 33.380 kuna)

- Kako sredstva i dalje pristižu, odlučili smo kontaktirati i druge bolnice i provjeriti njihove potrebe, pa ćemo, tako, kupiti po jedan inkubator Splitu, Osijeku i Rijeci. Kako smo u međuvremenu dobili informaciju da se u Petrovoj bolnici pokvario bilirubinometar, uređaj koji omogućava analizu djetetove krvi bez bockanja u petu, što malim Palčićima može biti jako neugodno, a sredstava ima, odlučili smo nabaviti i taj uređaj – priča Željka Vučko, koja je s Udrugom 'Palčići' i građanima koji su uvijek spremni pomoći, za obnovu opreme u odjelima neonatologije naših rodilišta doslovno uspjela napraviti čudo.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: 'Potres je bio stres. Palčićima smo funkcije održavali ručno'.