Liječnici su mi godinama zanemarivali 'paukovu mrežu' na jeziku. Završilo je rakom

Sharon Moreby primijetila je bijelu mrlju u obliku paukove mreže na jeziku dok si je prala zube prije otprilike dvadeset godina. Ova 54-godišnjakinja kaže da joj je stalno ponavljano da je riječ o displaziji, rastu abnormalnih, ali nekancerogenih stanica.

Tijekom 18 godina Sharon je imala osam biopsija i laserski tretman na lijevoj strani jezika, a liječnici su neprestano tvrdili da mrlja nije štetna.

Majka četvero djece tvrdi da joj je kirurg rekao da je mrlja posljedica „grickanja jezika u snu“, pa je slijedila njegov savjet i nosila aparatić za zube sljedeće dvije godine. No Sharonini se simptomi postupno pogoršavali, osjećala je bol u uhu i čeljusti, imala poteškoće s gutanjem i primijetila novi, neobjašnjiv oteklinu na vratu.

Međutim, tvrdi da su liječnici i dalje odbacivali njezine zabrinutosti, pripisujući stanje „menopauzi“. Tek nakon što je Sharon u kolovozu 2023. prošla još jednu biopsiju, rezultati su pokazali da ima agresivni rak jezika povezan s HPV-om.

- Čitala sam članak u časopisu o raku i spominjale su se bijele mrlje, pa sam nazvala svog zubara da to provjeri. Od tada, tijekom godina, mrlja se stalno vraćala i širila prema stražnjem dijelu jezika. Vjerojatno je bila veličine kovanice. Stalno su radili biopsije. Postajalo je sve ozbiljnije. Stalno su govorili da je displazija. Mislila sam, ne može to biti rak, imala sam toliko biopsija. - govori Sharon.

Posjet zubaru donio je dugo željene odgovore, upućena je na još jednu biopsiju koja je potvrdila rak. Britanka je dva mjeseca kasnije prošla operaciju uklanjanja raka iz usta, a zatim rekonstrukciju jezika pomoću tkiva s lijeve ruke. Srećom, sada je u remisiji, iako se i dalje osjeća „iznevjereno“ od mnogih zdravstvenih stručnjaka nakon godina borbe za dijagnozu.

- Nemam pojma zašto su svi moji biopsijski nalazi bili čisti. Mislim da, da sam čekala još dulje, vjerojatno ne bih bila ovdje - dodala je Sharon. Od tada potiče druge da slušaju svoj instinkt i ne odustaju od kontakta s liječnicima.