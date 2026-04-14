Liječnički tim za smanjivanje želuca iz KB Sveti Duh: 'Spasili smo pacijente od skoro 200 kg'

Pretilost je danas jedna od najraširenijih kroničnih bolesti u svijetu. Procjenjuje se da je gotovo svaki osmi čovjek na svijetu pretio, dok u Hrvatskoj oko 65 posto odraslih ima prekomjernu tjelesnu masu, a oko 34 posto ih je pretilo. Zbog sve češćih komplikacija povezanih s viškom kilograma, poput dijabetesa tipa 2, bolesti srca, jetre i poremećaja disanja tijekom spavanja, sve važniju ulogu u liječenju ima barijatrijska kirurgija. Prof. dr. sc. Ivo Soldo i doc. dr. sc. Tihomir Grgić iz KB-a Sveti Duh jedni su od hrvatskih najpoznatijih kirurga u barijatrijskom liječenju prekomjerne tjelesne mase, o čemu su govorili u intervjuu za 24sata. Upravo su u toj bolnici u Hrvatskoj napravljene prve takve operacije još 1998. godine, dok se danas zahvati provode u nekoliko bolničkih centara. Samo u posljednjih nekoliko godina broj operacija postupno raste.