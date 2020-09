Lijepo lice ljudi prije zaborave od onoga manje savršenog

Najlakše se pamte lica koja imaju neobične ili asimetrične značajke, poput većeg nosa. Ipak, i lijepa lica mogu imati izražajne crte, i u tom slučaju se i ona pamte

<p>Stara izreka da se lijepo lice nikad ne zaboravlja nije istina, tvrde njemački znanstvenici sa Sveučilišta Jena. Prema njima, simetrične crte lica koje su po generalnoj definiciji oznaka ljepote, zapravo mogu blokirati sjećanje na to lice.</p><p>Razlog za to je što se mozak ne može koncentrirati na pamćenje detalja koji su skladni, ali po ničemu izražajni, jer je pod utjecajem emocija. S druge strane, lijepo lice koje ujedno ima i neke izražajne te neobične crte poput onog <strong>Angeline Jolie</strong>, ostat će nam u sjećanju, pokazala je studija u kojoj su volonteri promatrali različite portrete ljudi na nekoliko sekundi.</p><p>Potom su im ponovno pokazivali slike lica s pitanjem kojih se od njih sjećaju.</p><p>Ispitanici su najviše zapamtili lica koja su ocijenili kao manje lijepa, ili pak ona za koja su rekli da su privlačna ali imaju određene nesavršenosti. Lica sa simetričnim crtama i bez upadljivosti koja su stavili u kategoriju univerzalno privlačnih najslabije su pamtili.</p><p>- Prije smo mislili da je generalno lakše zapamtiti privlačna lica, no istina je da ćemo najprije zapamtiti ona koja nam to nisu - rekao je voditelj studija, <strong>Holger Wiese</strong>.</p><p>Ipak, dodaje kako to ne znači da ne želimo gledati privlačna lica dulje, ili da ljepota ne donosi određene prednosti u načinu na koji nas drugi doživljavaju, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2552422/Do-people-forget-youre-PRETTY-Ugly-faces-memorable-scientists-claim.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>