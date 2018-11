Limun i ocat dobri kao i skupi sprejevi za uklanjanje mrlja

Sredstva za čišćenje mrlja nanose se neposredno prije ili tijekom pranja. Važni sastojci su im tenzidi, površinski aktivne tvari koje zovu i surfaktanti. Smanjujući površinsku napetost vode tako joj pomažu u čišćenju.

Površinska napetost omogućuje nekim kukcima hodanje po vodi. Također, stavimo li pažljivo aluminijski novčić u čašu vode, on neće potonuti iako mu je gustoća gotovo tri puta veća od vode. To je zato što se molekule vode drže što bliže jedna drugoj. Molekule vode su jako dobro povezane pa ne mogu same prodrijeti u nečistoću te je razgraditi. Tenzidi razmiču molekule pa voda ulazi u nečistoću koja se onda lakše uklanja s površine tekstila.

Za čišćenje i pranje općenito su prihvatljiviji neionski tenzidi. Sredstva za uklanjanje mrlja koja sadrže neionske tenzide bolje peru u tvrdoj vodi jer im manje smeta kamenac. U slučaju izravnog kontakta kože s ovim sredstvima treba oprati ruke, a pri ručnom pranju nositi rukavice. Oprez se preporučuje kod osoba s vrlo osjetljivom i oštećenom kožom. U proizvodima za uklanjanje mrlja tvari djeluju sinergijski, zajedničkim djelovanjem uklanjaju mrlje bolje nego što bi svaki sastojak to radio sam.

Enzimi u sredstvima protiv mrlja ubrzavaju čišćenje. Ekološki su prihvatljivi i mogu smanjiti količinu ostalih tvari koje peru. Masovnije su se počeli upotrebljavati potkraj 60-ih godina prošlog stoljeća, a prednosti su im da djeluju pri malim koncentracijama i nižim temperaturama, što je bitno zbog uštede energije. Najčešće je riječ o enzimima koji se nazivaju proteaze. Oni uklanjaju proteine, na primjer iz krvi, jaja, trave, mlijeka... Amilaze su dobre za uklanjanje mrlja od ugljikohidrata, primjerice čokolade i slične hrane, a lipaze za mrlje od ulja i masti.

Mirisi se dodaju kako bi prikrili smrad koji se može javiti i da čišćenje bude ugodnije. Najčešće im nisu navedeni sastojci.

Ovi proizvodi protiv kvarenja sadržavaju konzervanse koji se inače nalaze u sličnim proizvodima. Važno je naglasiti da su svi sastojci pod stalnim nadzorom i sigurni su ako se proizvod upotrebljava na ispravan način, prema uputstvu za upotrebu proizvoda. Ako su odstranjivači mrlja u tlačnim pakiranjima, u njima su još i pogodna otapala koja objedinjuju cijelu smjesu, te pogonski plinovi koji olakšavaju i omogućuju izbacivanje sadržaja iz pakiranja.

Neki od proizvoda mogu u nazivu imati 'bio'. To je većinom zato što u sastavu imaju neke sastojke proizvedene na prirodnoj bazi, primjerice otapalo propandiol. Prirodno podrijetlo mogu imati i mirisni sastojci. No čak i kad sredstva u nazivu imaju riječ 'bio', ne znači da smiju biti u kontaktu s, primjerice, kožom ili očima.

Koju će vrstu pakiranja kupac odabrati, to najviše ovisi o navici. Oblik pakiranja najčešće pridonosi samo komociji prilikom nanošenja, a vrlo rijetko i razlikama u načinu djelovanja. Cijene ovih proizvoda također se mogu znatno razlikovati, no visoka cijena ne znači nužno i bolju učinkovitost. U djelotvornost se ipak kupac mora sam uvjeriti pa proizvođača nagraditi ponovnom kupnjom ili, ako nije zadovoljan, kazniti ga izbjegavanjem proizvoda. Ipak, kemičar Ivan Nemet napominje kako je mješavina limuna i octa zapravo jednako dobra kao i sprejevi za uklanjanje mrlja.

Najjeftiniji

KH7 se ne smije koristiti na odjeći od vune, kože, antilopa, lana ili svile. Pogodan je za bijelu i šarenu odjeću. Može nadražiti oči. Litra stoji 46,65 kn.

750 ML: 34,99 kn

Da se bolje vidi

Bioshout ima nekoliko mirisnih sastojaka. Sadrži i plavo bojilo kako bismo vidjeli gdje smo nanijeli proizvod. Pridržavati se uputa na deklaraciji.

300 ML: 27,99 kn

U rukavicama

Vanish Oxi Action se ne smije miješati s izbjeljivačima na bazi klora. Opasan je za oči, a osjetljivim ljudima trebaju rukavice. Za vunu, svilu i kožu nije.

500 ML: 35,99 kn

Sadrži i sapun

Dr. Beckman sadrži i sapun koji pomaže ukloniti mrlje. Ne sadrži bojila, parfeme i izbjeljivače, a miriše po limunu. Rok trajanja je pet godina. Nanijeti 10 minuta prije pranja.

250 ML: 21,99 kn

Na bazi limuna

Frosch za tvrdokornije mrlje ima enzime. Kao i ostale, prije upotrebe treba ga testirati na skrivenom dijelu tkanine. Pogodan je za bijelo i obojeno rublje, a rok upotrebe je dvije godine.

300 ML: 26,99 kn

Dalje od djece

Attitude treba nanijeti na mrlju prije pranja i držati od jedne do pet minuta, ovisno o razini zaprljanja. Miris je proizveden od prirodnih sastojaka. Držati dalje od domašaja djece.

475 ML: 44,90 kn

Najskuplji

Amway ima dva plina za izbacivanje sadržaja, propan i izobutan. Spremnik se ne smije bušiti i treba ga držati dalje od svjetla i topline. Najskuplji je - po litri 247,83 kn.

400 ML: 99,13 kn

