Lipanj je vrijeme za lipu, mirisni cvijet koji pomaže kod kašlja, grčeva, ugriza i ispucale kože

Zbog svojih sastojaka lipov čaj ublažava upalu grla, pomaže protiv kašlja i gripe. Cvjetove lipe, koje ovih dana šire ugodan miris, šteta je ne nabrati i sačuvati u obliku čajeva, tinktura i sirupa

<p>Lipa se od davnina koristi u narodnoj medicini, no isprva su se kod rana i svih vrsta čireva kao lijek upotrebljavali samo listovi lipe. Tek su se kasnije počeli koristiti i cvjetovi, za poticanje znojenja, zbog blagog umirujućeg djelovanja u slučaju grčeva, kašlja, bolova te kao diuretičko sredstvo.</p><p>Danas se zeleni listovi rabe mnogo rjeđe jer su ih zamijenili cvjetovi. Čaj od lipe najčešće se prepisuje kod manjih problema sa spavanjem i nervoznih stanja, a smirujući učinak cvjetova lipe pokazuju i novija istraživanja. Cvjetovi lipe imaju i diuretički učinak, pa se preporučuju za liječenje jako visokoga krvnog tlaka u arterijama, protiv masnih nakupina u krvnim žilama (jer šire krvne žile) te za smirivanje bolova kod migrena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Blagodati lipe</strong></p><p>U vanjskoj upotrebi cvjetovi lipe mogu liječiti ispucanu kožu, ugrize kukaca i nadraženost kože. Djelovanje pojedinih sastojaka lipe još nije objašnjeno.</p><h2>Čaj koji liječi</h2><p>U narodnoj medicini vrlo vruć čaj od lipe rabi se za poticanje znojenja te poboljšavanje otpornosti protiv prehlade i gripe. Neki taj učinak pripisuju toplini čaja koji se lako ispija jer je ugodna okusa i boje. Kliničkim pokusima potvrđeni su uspjesi u liječenju gripoznih bolesti kod djece, ali i u sprečavanju prehlade i gripe.</p><p>Sluzi koje lipa sadrži ublažuju nadraženost sluznice kod upale grla. Lipa se uspješno upotrebljava za bolesti kod kojih se pojavljuje povišena temperatura, za ublažavanje kašlja, poticanje znojenja i povećavanje otpornosti prema infekcijama. </p><h2>Kakve cvjetove brati?</h2><p>Cvjetovi se beru prije otvaranja s pricvjetnim listovima, a zatim se suše u tankim slojevima na otvorenom, ali ne smiju biti izloženi sunčevim zrakama.</p><p>Svake dvije godine treba obnavljati zalihe zato što lipa dugim stajanjem postaje bezvrijedna. Sa svim ljekovitim biljem, pa tako i s lipom, ipak valja biti oprezan. Ne prekoračujte propisane količine jer to može loše utjecati na rad srca. Ljudi s poremećajem u radu srca prije uzimanja pripravka od lipe trebaju se savjetovati s liječnikom ili fitoterapeutom. Lipa nije preporučljiva trudnicama i dojiljama. </p><h2>S čim se slaže u kuhinji?</h2><p>Iako je lipa najpoznatija kao biljka za pripremu čajeva, svoje mjesto ima i u kuhinji. Njezin okus odlično se slaže s mrkvom, pa kad pripremate krem-juhu od mrkve, umjesto vode možete upotrijebiti lipov čaj bez šećera kako bi jelo imalo bogatiju aromu. Imate li veliki vrt, možete razmisliti o sadnji ovog stabla.</p><h2>Treba je redovito orezivati</h2><p>No imajte u vidu da ono brzo raste i doseže visinu od 10 metara. <strong>Lipa se može i redovito orezivati tako da ostane malena, kako biste lakše mogli brati jestivo svježe lišće za salate.</strong> Sjeme lipe sije se u zatvorenome u rano proljeće. Presađuje se sredinom jeseni. Lakše ju je uzgojiti iz četverogodišnjih sadnica koje se sade na sunčan položaj ili u djelomičan hlad, u dobro drenirano tlo.</p><h2>Čaj od lipe</h2><p><strong>Prelijte dvije-tri žličice narezanih cvjetova lipe šalicom kipuće vode i ostavite 5-10 min</strong>. Za kuru znojenja pije se vrlo vruć napitak, a za jačanje otpornosti uzimaju se do dvije žličice lipe i piju 2-3 šalice nešto hladnijeg čaja.</p><h2>Mješavina ljekovitog bilja za iskašljavanje</h2><p>Pomiješajte <strong>60 g korijena sapunike, 20 g maćuhice, 20 g lista uskolisnog trpuca, 10 g cvjetova lipe i 10 g cvjetova bazge</strong>. Dvije čajne žličice mješavine prelijte hladnom vodom, ostavite da odstoji 6 sati i potom zagrijte do vrenja. Pijte po jednu do dvije šalice na dan. Ova mješavina ublažava kašalj i razrjeđuje tvrdu sluz tako da ju je lakše iskašljati.</p><h2>Osvježavajući sirup</h2><p>Prelijte <strong>6 šaka cvjetova lipe s 2,5 l vode. Dodajte 75 g limunske kiseline te na kriške izrezan limun i naranču</strong>. Ostavite da odstoji jedan dan. Dodajte 2,5 kg šećera i dobro promiješajte da se šećer rastopi. Ostavite još jedan dan na hladnome mjestu, uz povremeno miješanje. Procijedite sirup u sterilizirane boce i čuvajte na hladnom. Pijte razrijeđeno vodom i dobro ohlađeno. </p><h2>Lipov med</h2><p>Med od lipe je izrazito bistar, gotovo bezbojan, vrlo blagog mirisa i okusa. Lipov med se najviše preporuča kod kašlja i prehlada te poput lipova čaja kod problema sa bubrezima i grčevima u mišićima (pospješuje znojenje i mokrenje).</p><p>Zbog svojih sastojaka ovaj med kao niti lipov čaj nije preporučljivo konzumirati osobama koje imaju problema sa srcem. Cvjetanje lipe traje 15 do 20 dana ovisno o vremenskim uvjetima, nekad se dogodi da cvjetanje završi nakon samo tjedan dana, što je vrlo nepouzdano i otežava ispašu pčela.</p><h2>Nesanica</h2><p>Prije odlaska u krevet okupajte se u toploj vodi, u koju ste dodali četiri šake cvijeta lipe, ili prije spavanja popijte toplo mlijeko s medom od lipe. Pomaže prije spavanja piti čaj od lipe i stolisnika zaslađen lipovim medom.</p>