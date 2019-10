Lisa štuca već punih 12 godina, konačno otkrili što je uzrok...

Lisa Graves (31) iz Lincolna počela je štucati u svojoj prvoj trudnoći, štucala je i do 100 puta na dan punih -12 godina. Liječnici su na početku mislili da će joj štucanje prestani kad rodi, no još prije 11 godina rodila zdravu djevojčicu Emily i ništa se nije promijenilo.

U 12 je godina Lisa pokušala sve recepte i savjete ne bi li naporno štucanje prestalo, od cuclanja limuna, pa do poskakivanja na jednoj nozi i ispijanja vode. No, kad su obavili temeljite pretrage i magnetsku rezonancu, liječnici su joj rekli da je još u prvoj trudnoći imala moždani udar, a štucanje je njegova čudna nuspojava.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Štucanje je iznenadna kontrakcija dijafragme, a može biti povezano s raznim medicinskim stanjima kao što su moždani udar, meningitis ili tumor mozga. Trudnice imaju povećan rizik od moždanog udara zbog dodatnog pritiska.

Foto: Dreamstime

- Sad kad znam što mi se dogodilo tijekom trudnoće, znam da imam sreće. Moglo je biti i puno gore - rekla je Lisa koju je zaprepastila činjenica da je tada pretrpjela moždani udar zbog kojeg joj je ostalo sporadično štucanje.

Lisa ponekad štuca i po 20 puta u satu, pa par sati nijednom.

Tijekom godina posjetila je više stručnjaka, no nitko nije znao što joj je, a jedan joj je liječnik rekao i da vjerojatno ima tumor na mozgu. Osim toga, mislila je i da možda ima tikove ili problem u ponašanju.

Štucanje koje traje dulje od 48 sati poznato je kao trajno štucanje, a rijetki su slučajevi kad traje dulje od mjesec dana. Iako se tada mogu prepisati lijekovi koji opuštaju dijafragmu, Lisa je odbila lijekove koji su joj neurolozi ponudili kad su utvrdili uzrok njene štucavice. Ne želi ih, kaže, uzimati, jer mogu uzrokovati vrtoglavicu, pospanost ili probleme sa spavanjem, a ona je na štucanje navikla.

Inače, znanstvenici kažu da je skup određenih živaca u tijelu - kakvi su u perifernom živčanom sustavu- vjerojatno odgovorni za štucanje.

- Ponekad štucanjem probudim sebe ili muža, no to je sitna neugodnost. Kćeri me samo takvu i znaju, pa mi nije toliko bitno hoće li ikad proći - kaže Lisa za Daily Mail i dodaje da će vjerojatno štucati zauvijek i da joj to uopće ne smeta.

Inače, prema Britanskom društvu za gastroenterologiju, najduže razdoblje štucanja bilo je 68 godina. Charles Osborne iz Anthona u Iowi počeo je štucati 1922. godine i štucao je do veljače 1990., odnosno do godinu dana prije smrti.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: