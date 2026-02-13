Ljeposava (100) otkrila tajnu dugovječnosti: Oduvijek sam aktivna, a jeo se pršut, pilo vino

Ljeposava Perišić, korisnica šibenskog Doma za starije osobe Cvjetni dom, proslavila je 100. rođendan, a umjesto klasične proslave - oduševila je Hrvatsku svojom vitalnošću. Podrijetlom iz sela Smrdelje u skradinskom zaleđu, ova vedra slavljenica postala je pravi hit na društvenim mrežama nakon što je pokazala kako izgleda njezina svakodnevna tjelovježba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Ovo su recepti najstarijih Hrvata kako doživjeti stotu | Video: 24sata/pixsell

Video je na svojim profilima podijelio HRT - Radio Knin, a na njemu se vidi kako Ljeposava s lakoćom izvodi vježbe i demonstrira pokrete koji bi zadali izazov i puno mlađima.

U komentarima su se nizale pohvale: 'E ovo mi je uljepšalo dan, svaka čast, bako', 'Spremnija od polovice 40-godišnjaka', 'Naklon do poda, neumorna i vitalna 100-godišnja majko', 'Bolje nego današnja mladež', pisali su oduševljeni pratitelji, a video je prikupio više od 7000 lajkova.

Vesela Ljeposava ekipi HRT-a priznala je kako ni sama nije potpuno sigurna u točan datum rođenja, već samo zna da je rođena 1926. godine.

Cijeli je život, kaže, naporno radila i nikada nije mirovala.

- Nikada me sunce nije na krevetu uhvatilo. Nikada me nije nitko poštedio - kopala sam, vodu nosila, radila u žetvi, tkala sam, prela, vezla... - prisjetila se svega što je prošla. Upravo u radu i kretanju vidi jedan od razloga svoje dugovječnosti, ali ne krije da se nikada nije odricala ni dobre hrane.

- Bilo je i pršuta, pancete, divenica, pečenica, vina, rakije… svega - kaže uz osmijeh gospođa Ljeposava, koja je svojim stavom i energijom postala inspiracija brojnim generacijama.