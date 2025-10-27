Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZA DUBOKU I ZDRAVU STAROST

Stručnjaci otkrivaju: Ovakav doručak je tajna dugovječnosti!

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
Stručnjaci otkrivaju: Ovakav doručak je tajna dugovječnosti!
Foto: Canva

Zaboravite klasična jaja i slaninu, stručnjaci za dugovječnost tvrde da pravi doručak za zdrav i dug život dolazi iz prirode. Evo što preporučuju za prvi obrok u danu

Sve više istraživanja pokazuje da hrana bogata vlaknima i biljnog podrijetla ne samo da zasiti, već i pruža energiju za cijeli dan te pomaže očuvanju vitalnosti tijekom godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dermapip mast s čajevcem i propolisom 00:24
Dermapip mast s čajevcem i propolisom | Video: PROMO

Proučavanje tzv. plavih zona, regija svijeta u kojima ljudi često dožive stotu, otkriva jednostavne, ali učinkovite prehrambene navike. U Okinawi u Japanu, primjerice, doručak je jednostavan, ali nutritivno bogat. Ljudi tamo jedu rižu i miso juhu, uz porciju ribe s roštilja i ukiseljeno povrće. Slično, na Ikarii u Grčkoj, jutarnji obrok često se sastoji od integralnog dvopeka, maslina, lokalnog meda i biljnih čajeva. Takvi obroci, iako skromni, pružaju dovoljno energije da tijelo i um funkcioniraju optimalno do sljedećeg obroka.

Foto: Canva

Stručnjaci naglašavaju da je ključ dugovječnosti jednostavan doručak, bogat biljnim namirnicama i vlaknima, bez prerađenih proizvoda i dodatnog šećera. Takva hrana podržava zdrav probavni sustav, pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine i smanjuje rizik od kroničnih bolesti.

MOGUĆE PROMJENE Preskačete doručak? Provjerite što se točno događa s tijelom
Preskačete doručak? Provjerite što se točno događa s tijelom

No, dug život nije samo pitanje hrane. Redovita fizička aktivnost igra podjednako važnu ulogu. Preporučuje se barem 20 minuta šetnje dnevno. U plavim zonama, aktivnost nije obavezno intenzivna, ljudi jednostavno vode aktivan životni stil, obavljaju svakodnevne zadatke hodajući i provode puno vremena vani, što doprinosi zdravlju srca, kostiju i uma.

Cropped image of woman and man walking with Scandinavian sticks in autumn forest, outdoors. Nordic walking, healthy lifestyle
Foto: Stanislav VEDMID

Primjer iz života tih zajednica pokazuje da je dugovječnost rezultat kombinacije jednostavne, hranjive prehrane i umjerene, redovite aktivnosti. Skroman doručak koji se temelji na biljnim namirnicama i lagana fizička aktivnost mogu biti najjednostavniji, ali i najučinkovitiji recept za dug i kvalitetan život.

KAŽE ZNANOST Evo koliko dugo alkohol ostaje u tijelu nakon što se 'opustimo'
Evo koliko dugo alkohol ostaje u tijelu nakon što se 'opustimo'

Zaključak je jasan, zdrav život ne mora biti kompliciran. Mali svakodnevni koraci, hranjiv doručak, šetnja i prirodna hrana, mogu napraviti veliku razliku i omogućiti tijelu da ostane vitalno i zdravo dugi niz godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kako stare znakovi Zodijaka? Neki su puni energije, a drugi postaju sve više čangrizavi
ZRELA DOB U ASTROLOGIJI

Kako stare znakovi Zodijaka? Neki su puni energije, a drugi postaju sve više čangrizavi

Bik će u starosti uživati ako se u životu obogatio. Ako ostare u oskudici, mogu postati puni gorčine i nezadovoljstva. Vaga će u starosti biti ispunjena i sretna ako je zajedno sa svojim partnerom
Sve žene se slažu: Ovo je 12 najprivlačnijih muških osobina
KVALITETE KOJE CIJENE

Sve žene se slažu: Ovo je 12 najprivlačnijih muških osobina

Iako svaka žena ima svoje preferencije, postoje određeni univerzalni aspekti koji privlače pažnju gotovo svima. Određene kvalitete i navike ostavljaju snažan dojam
FOTO Svi žele na pregled! Ova medicinska sestra sad zarađuje puno više nego na starom poslu
PROMIJENILA KARIJERU

FOTO Svi žele na pregled! Ova medicinska sestra sad zarađuje puno više nego na starom poslu

Allie Rae, bivša medicinska sestra i majka troje djece, izgubila je posao zbog platforme za odrasle, ali je od toga napravila uspješan posao. Danas zarađuje puno više nego u bolnici i zagovara slobodu izbora i samostalnost žena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025