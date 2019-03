Ljepotica od trupaca: Ova će vas hiža osvojiti na prvi pogled

Na bregu Debeljak podno Plešivice, koji je prekrivalo 40-ak stabala oraha, ponosno pozira istoimena Hiža. Na posjedu od 1500 kvadrata, okruženo šumom, ovo prekrasno zdanje od cijelih trupaca bračni par Damir i Tatjana Stipanović gradili su s ljubavlju pune tri godine.

- Kad smo prvi put došli ovamo, odmah sam znao da će tu jednog dana biti prava drvena hiža, kakva se ne viđa na svakom koraku. U počecima smo ovamo dolazili vikendima na druženja. A onda se vizija gradila sama od sebe, polako. Prvo smo 2010. sagradili podrum, a u proljeće 2011. počela je gradnja naše hiže u jednoj radionici tu iz našega kraja – prisjeća se Damir.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Planski su, priča nam, raskrčili teren kako bi napravili prostora za svoju klet, i to tako da sačuvaju što više zdravih stabala oraha.

- Kuća je rađena od smreke, jele i bora. Majstor ju je slagao u svojoj radionici od proljeća 2011. do proljeća 2012., i to doslovno naopačke. Onda su je kamionima u nekoliko tura prevozili ovamo i u studenom 2012. složena je do krova i prekrivena crijepom – govori nam Damir dok sjedimo u podrumu, glavnome mjestu za feštanje.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Tulumarnik, kako mu Stipanovići tepaju, obložen je kamenom, a svaki kutak krase jedinstveni detalji. U lijevom dijelu smještena je kuhinja od drva. Odmah pokraj, skriven iza lažne bačve, ugrađen je prirodni hladnjak u kojem se hlade domaće vino i orahovica koju vlasnici rade od plodova s njihova imanja. U središtu prostorije, baš kao što svakom pravom tulumarniku priliči, smješten je veliki drveni stol s klupama. A pokraj njega renovirana komoda koju je Tatjana dobila od bake, stara 120 godina. Na zidu tradicijski ukrasi, fotografije obitelji i prijatelja, ali i posebno izrađena karta vinskih cesta bogatog jaskanskoga kraja.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Na vinskoj karti ucrtana je i Hiža Debeljak, koju vlasnici uskoro planiraju uvrstiti u ugostiteljsku ponudu podno Plešivice.

Dok se penjemo na prvu etažu kuće, Damir priča da je sav namještaj rađen prema njihovim zamislima. Inspirirali su se na internetu pa provodili u djelo. No nakon što je otvorio vrata, toplina kojom nas je prigrlio drveni ambijent u trenu je otjerala hladan vjetar i kišu koji su nas ošinuli sekundu ranije. Na prvoj etaži su boravak, kuhinja i kupaonica. Dok pogledom prelazite po prostoriji, on svakih desetak centimetara doslovno “zapinje” o neki jedinstveni detalj. Drveni pod, strop, trosjed, stolić, kuhinja, stol, stolci... Posvuda drvo. Masivno a tako toplo.

- Za gradnju je potrošeno stotinjak kubika drva, a majstor je doslovno u smeće bacio tri motorke – priča Damir na ulazu u kuhinju. Sva satkana od drva, kuhinja ima sve što vam treba. A sve je rađeno prema zamislima vlasnika.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - Frižider i perilicu sakrili smo da ne kvare dojam, a ostatke porušenih oraha utkali smo u detalje. Ručkice na svakom ormaru i komodi, nosači za rasvjetu, vješalice, pa i držač za toalet papir, sve je izrađeno od oraha srušenih na imanju – govori Tatjana i vodi nas na galeriju, na kojoj je, u intimnom dijelu hiže, smještena spavaća soba. Dok se uspinjemo drvenim stepenicama, ugođaj nas, iako je Božić davno prošao, mislima odvodi Djedu Mrazu. A Tatjana nam na to kaže: