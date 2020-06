Održite tijelo hidriranim

Visoka temperatura zraka u kombinaciji s aktivnostima na otvorenom dovodi do znojenja, a time i povećanog gubitka tekućine iz tijela. Ove namirnice pomoći će nam da to nadoknadimo

<p>U vrućim ljetnim danima glavobolje se mogu početi javljati češće, što većina nas pripisuje vrućinama, ali ne i najčešćem stvarnom uzroku. Visoka temperatura zraka u kombinaciji s aktivnostima na otvorenom dovodi do znojenja, a time i povećanog gubitka tekućine iz tijela. Dakle, treba ju nadoknaditi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako si pomoći u slučaju sunčanice</p><p>Najjednostavniji način je da povremeno posegnete za čašom vode, no čak i uz to, dobro će doći da na jelovnik uvrstite neke namirnice koje su bogate vodom i tako pomažu hidrirati organizam. </p><p>Posebno ih je dobro uvrstiti na jelovnik ako se tijekom ljeta češće javljaju umor, grčevi mišića, migrene i niski krvni tlak. Evo nekoliko favorita.</p><h2>Lubenica</h2><p>Jedna šalica kockica lubenice sadržava više od pola šalice vode. Uz to, sadrži vlakna, antioksidante, vitamine C i A, a od minerala magnezij.</p><h2>Krastavac</h2><p>Uz 95 posto vode, ovo je povrće idealno za ljeto. Poslužite ga u salati, umiješajte u tjesteninu i začinite s limunom i začinskim biljem, ili napravite salatu uz losos, na primjer, prenosi portal <a href="https://www.realsimple.com/food-recipes/recipe-collections-favorites/healthy-meals/foods-for-hydration">Real Simple.</a> </p><h2>Obrano mlijeko</h2><p>Studije su pokazale da mlijeko s niskim udjelom masti pomaže da ostanemo hidrirani i nakon vježbanja (u usporedbi s običnom vodom i funkcionalnim napicima). To je dijelom posljedica elektrolita i bjelančevina u mlijeku, koje mogu pomoći u nadoknađivanju izgubljene tekućine. </p><h2>Juha i varivo</h2><p>Voda čini temelj ovakvog obroka, a ako je riječ o juhi ili varivu od povrća, tu su i dodatne prednosti - vitamini i minerali. </p><h2>Jagode</h2><p>Oko 91 posto njihove težine dolazi od vode. Koristite ih u smoothiejima, voćnim kolačima, ili jednostavno pojedite zdjelicu jagoda bez ikakvih dodataka. </p><h2>Naranče</h2><p>Vrlo su bogate tekućinom, kao i vitaminima i mineralima. Jedna naranča odličan je međuobrok, na primjer. </p><h2>Dinja</h2><p>Jedna šalica dinje sadržava oko 90 posto vode i osigurat će oko pola šalice tekućine. </p>