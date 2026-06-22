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Najljepši kombinezoni za ovo ljeto: Neki stoje samo 15 eura!

Kombinezoni su jedan od najpraktičnijih komada u ženskoj garderobi, a ni ovog ljeta ne silaze s popisa omiljenih modnih izbora. Lagani materijali, prozračni krojevi i modeli za svaku priliku čine ih idealnim rješenjem za vruće dane. Pregledali smo ponudu Zare, Manga, Sinsaya, Zalanda i About You te izdvojili najljepše ljetne ženske kombinezone
Najljepši kombinezoni za ovo ljeto: Neki stoje samo 15 eura!
Narančasti kombinezon Zara - 49,95 eura | Foto: Zara
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Narančasti kombinezon Zara - 49,95 eura | Foto: Zara
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