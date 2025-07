Ljetni ljubavni horoskop: Tko će se zaljubiti, a koga očekuje nestabilno razdoblje?

OVAN

Boravak Saturna i Neptuna u vašem znaku najviše će osjetiti rođeni oko 20. i 21. ožujka. Donosi vam odgovornost, strukturu i obaveze koje neće biti moguće zaobići. Sve vam je jasnije da je sada pravi trenutak da posložite neke stvari u svom životu i odlučite u kojem smjeru dalje želite ići. Spoj ova dva planeta donosi viziju sa svrhom.

Jupiter u Raku usmjerava pozornost na obiteljska pitanja, djecu i stanovanje, pa vas očekuje dosta promjena u tim aspektima života. Preseljenje, kupovina ili prodaja nekretnine, prinova u obitelji ili odlazak djeteta iz roditeljskog doma, samo su neke od mogućnosti. Ovo je i prilika da ostvarite i neke privatne planove, sredite odnose s roditeljima ili unaprijedite vlastitu roditeljsku ulogu.

U srpnju boravak vašeg planeta Marsa u znaku Djevice ukazuje na porast svakodnevnih obaveza, ali i na veću brigu o svom zdravlju. Kraća putovanja i izleti će vas opuštati i veseliti.

No pravi odmor očekuje vas u kolovozu. Tu ste spremni za sve što vam ljeto može donijeti. Puno zabave, možda novu simpatiju, mjesta koja želite posjetiti ili susret s prijateljima koje niste dugo vidjeli. Obratite pozornost na ono što se odvija od 12. do 14. kolovoza jer vas može ohrabriti na nešto što donosi boljitak.

Ono što će se odvijati u rujnu pomoći će vam da shvatite što želite od svog ljubavnog života. Mars će vrlo intenzivno aktivirati polje vaših odnosa i braka. Partner postaje nestrpljiv, inicira neke stvari, požuruje vas, ne može čekati, što vas nekad uznemirava, ali od čega možete imati i koristi jer vas pokreće da poduzmete neke stvari od koji zazirete, a koje bi mogle biti dobre za vas. Partnerstva mogu trpjeti zbog neodlučnosti ili manjka seksualne privlačnosti. Koristite tu energiju za stvaranje kompromisa ili obogaćivanje svog ljubavnog života. Vaši bliski osobni odnosi tijekom ovog ciklusa su živahni, prepuni sukoba i rješenja i pomirenja. U ovom je trenutku važno naučiti popuštati i njegovati duh kompromisa, kako u braku, tako i u profesionalnim udruženjima.

Pomrčina 7. rujna može vas potaknuti da riješite neke probleme iz prošlosti, dok vas pomrčina Sunca 21. rujna uči kako da se odmaknete od obaveza i poslova koji generiraju stres i loše utječu na vašu zdravstvenu stabilnost.

BIK

I dok će se Saturn i Neptun šuljati iza vaših leđa ukazujući vam na važnost duhovne obnove i mentalnog zdravlja, te fokusa na nedovršene poslove, Jupiter u znaku Raka vam donosi više optimizma i zadovoljstva. Učestala kraća putovanja, interes za čitanje, učenje i komunikaciju s ljudima, doprinijet će vašoj pokretljivosti i većem angažmanu u međuljudskim interakcijama. Ovo ljeto ćete primati puno poruka, doživjeti neke neplanirane susrete, ali i voditi zanimljive razgovore.

Kroz srpanj Venera će se kretati znakom Blizanaca i obogaćivati vaše područje financija, te stvoriti povoljnije prilike za zaradu, Mars u Djevici donosi obilje provoda, možda i pokoje romantično iznenađenje. Budete li otvoreni prema avanturama, mogli biste se dobro zabaviti.

Malo više pažnje stavite na komunikaciju, osobito s osobama koje su bliske vašem domu. Moguće su neke promjene u posljednji tren, pa ne podižite tenzije, prođite mirno kroz neke zavrzlame i pričekajte povoljniji ishod koji slijedi nakon 11. kolovoza.

Ulaskom u kolovoz Venera vam šalje pozitivne vibracije iz znaka Raka. Mogli biste se više kretati, češće putovati, a izvjestan je i poziv na kavu kojem nećete moći odoljeti. Slobodni bi se mogli zainteresirati za osobu koja će ih intelektualno pobuđivati, dok bi oni u vezi ili braku mogli uspješno riješiti neka otvorena pitanja vezana uz stanovanje, roditelje ili odgoj djece.

Obratite pozornost i na zbivanja na radnom mjestu ili na poslove koje trebate obaviti. Pozicija Marsa ukazuje na povećanu radnu aktivnost, kao i neke odluke koje su vezane uz vaše zdravlje.

Rujan bi mogao biti prilično osebujan. Dvije pomrčine, prva 7. rujna i druga 21. rujna donose dugoročne promjene na polju prijateljstva i ljubavi. Ako ste roditelj, moguće je da vaše dijete donese neke važnije odluke vezane uz školovanje ili privatni život.

Poslovno okruženje bit će mjesto na kojem bi mogle planuti iskre privlačnosti između vas i jednog kolege. Koliko ćete daleko ići, ovisit će o okolnostima koje će vas okruživati. Rujan bi vam također mogao donijeti puno druženja i izlazaka, možda i pokoju proslavu. Osobito sredinom mjeseca. Očekuju vas i zanimljivi susreti i druženja u domu. Možda vas privlačna osoba suprotnog spola pozove na večeru u svoj dom ili vi budete inicijator nekim promjena u vašem privatnom prostoru koje imaju za cilj unaprijediti, uljepšati ili poboljšati.

BLIZANCI

Ovo će biti ljeto u kojem ćete nakon par zahtjevnih godina osjetiti olakšanje. Saturn i Neptun pomaknuli su se u znak Ovna. Prestaje pritisak, lagano odlazi težina, a Uran koji će boraviti na prvim stupnjevima vašeg znaka od 7. srpnja do 8. studenog, pomaknut će vas prema naprijed. Osjetit ćete dah novog života koji se polako rađa. Energiju ovog utjecaja najviše će osjetiti rođeni oko 21. svibnja, a njegova simbolika odnosi se na slobodu, iskorak u novo, separaciju od starog i lošeg, no i povećani nemir i nestrpljivost.

Tijekom srpnja Venera će se kretati vašim znakom. Proljepšat ćete se, postat ćete spontaniji u izražavanju osjećaja, a postoji mogućnost da se neke okolnosti u vašem ljubavnom životu promijene nabolje. Možda se dogodi nova simpatija ili vas partner odjednom počne gledati zaljubljenim pogledom. No treba uzeti u obzir i kretanje Marsa znakom Djevice sve do 6. kolovoza, pa obratite više pozornosti na zbivanja unutar doma i obitelji. Ovaj Mars može donijeti povećanu nervozu, nestrpljivost, pa i prolazne zdravstvene smetnje.

Retrogradni Merkur od 18.7. do 11.8. ukazuje na mogućnost neočekivanih promjena vezanih uz putovanja i komunikaciju. Dogovorite jedno, dogodi se drugo. Krenete u jednom smjeru, a onda u posljednji tren sve odgodite ili krenete nekim drugim putem.

Kolovoz će biti kao stvoren za odmor i uživanje. Podrška Marsa iz znaka Vage ukazuje da ćete biti tamo gdje je šušur, zabava, tamo gdje se slavi, smije, pleše i ljubi. Bit ćete prepuni zavodničke energije, pa vam neće biti teško ostvariti svoje ljubavne želje. Nakon što Merkur krene prema naprijed 11.8. raščistit će se neki zastoji i nesporazumi, a vi ćete se lakše kretati kroz svakodnevicu.

Rujanski utjecaji osim lijepih ljubavnih susreta i mnogo zabave, opet vas mogu vratiti na neka neriješena pitanja vezana uz privatnu sferu života. Mogući su popravci u domu, nešto napetiji razgovori s ukućanima, a pomrčina koja će se dogoditi 21. rujna, omogućit će vam da nekim peripetijama na tom mjestu, napokon stanete na kraj.

Pomrčina koja će se odviti 7. rujna pokrenut će važne promjene vezane uz vašu karijeru i ostvarenje životnih ciljeva. Nešto novo je pred vama, no prvo treba završiti sa starim.

RAK

Nakon 12 godina Jupiter će vas počasiti svojim blagoslovima i uljepšati ne samo ovo ljeto, već i godinu pred vama. Njegovi blagoslovi mogu ići u smjeru preseljenja, uređivanja doma, optimizma, pozitivnih promjena u životu vaše djece, ali i prilike da ostvarite jednu želju o kojoj dugo sanjate.

Srpanjski utjecaji ukazuju na puno kretanja, kraćih putovanja i nekih važnih susreta i razgovora kojima ćete definirati što u budućnosti želite i trebate ostvariti. Merkur u Lavu, osobito tijekom njegovog retrogradnog kretanja od 18.7. do 11.8. pokazuje vam kako se savjesnije i praktičnije odnositi prema novcu. U vrijeme njegove retrogradnosti izbjegavajte kupovinu vrijednih predmeta i rizična ulaganja.

Kolovoz će vam donijeti ljubavni preporod. Venera se kreće vašim znakom, oko 13. u mjesecu sastaje se s Jupiterom i možete očekivati neke jako lijepe prilike. Sretna vijest, novo poznanstvo, materijalna dobit, prinova u obitelji, samo su neke od mogućnosti koje bi se mogle ostvariti pod ovim utjecajem. Vrijeme je za uživanje, prepuštanje onome što vam dolazi ususret.

Možete imati više vjere u sebe. Pomladiti se, zračiti privlačnom energijom koja u vaš život donosi pozitivna iskustva. Važno je da vjerujete i usudite se izaći izvan zone sigurnosti. Svemir vas mazi i donosi nagrade za minuli trud i rad.

U kolovozu je izvjesno i poboljšanje materijalnim i financijskih prilika, dok kretanje Marsa znakom Vage skreće pozornost na događanja u vašem domu ili na mjestu u kojem ćete tada boraviti. Nešto treba uravnotežiti, riješiti ili popraviti.

Rujanski utjecaji i dalje idu u smjeru poboljšanja poslovnih i financijskih prilika. Vladavina Djevice usmjerava vas prema aktivnijem načinu života. Odlazit ćete na kraća putovanja, izlete, nešto učiti, pisati, čitati, a vaša komunikativnost bit će na zavidnoj razini.

LAV

Podrška Saturna i Neptuna iz znaka Ovna te Urana iz znaka Blizanaca udaraju novi smjer u vašem životu. Imate strpljenje, odlučnost i usredotočenost koji vam pomažu u ostvarenju vaših želja i ambicija, osobito ako su usmjereni prema edukaciji, inozemstvu ili rješavanju nekih pravnih pitanja.

Veći dio ljeta Merkur će boraviti u vašem znaku donoseći vam mentalnu budnost, brzo razmišljanje, prilagodljivost i osjećaj znatiželje. Očekuje vas puno raznolikih društvenih aktivnosti, ponuda, novih ideja i susreta. Njegovo retrogradno kretanje od 18.7. do 11.8. usporit će ispunjenje nekih planova, ali vam i na put dovesti neke osobe koje niste vidjeli godinama. Neke će iznenaditi i povratak bivše ljubavi.

Kolovoz će osobito biti bogat i osebujan. Sunce prolazi kroz vaše znak i izbacuje vas u središte pozornosti. Važne vijesti dobivate iza 11.8. što će raščistiti neke nedoumice i razbistriti maglovite obzore. Napokon ćete moći otvoreno razgovarati i dobiti informacije koje su vam potrebne.

Venera će se u kolovozu kretati iza vaših leđa, pa postoji mogućnost da vam se svidi osoba koju znate otprije ili netko tko je zauzet i nije spreman za vezu. Tajni susreti mogli bi biti jako romantični. No, ako ste u vezi, vrlo je vjerojatno da ćete primijetiti neke dobrodošle promjene u partnerovom ponašanju koje će vas smiriti, ali i zainteresirati jer će vas zanimati što se to događa. U prilici ste više uživati u zajedničkim trenucima, a ono što je bilo ostaviti iza sebe.

Nakon što Venera krene vašim znakom 25. kolovoza, pa se kroz rujan 'upari' s Marsom u Vagi, nitko sretniji od vas. Strast, ljubav, zaljubljenost, zanos, smijeh, šetnja udvoje, poruka koja vas potiče na aktivnost, toliko toga lijepoga se može izroditi tijekom prve polovine kolovoza.

Uz sve to Sunce i Merkur u Djevici vas podsjećaju da financijski potencijal nije do kraja iskorišten i da tu ima prostora za rast i razvoj. Mogli biste nešto kupiti, prodati, dogovoriti financijsko-poslovnu suradnju ili osvijestiti koliko je zavidna razina vaše produktivnosti. Možda je vrijeme da zatražite povišicu.

DJEVICA

U ljeto ulazite s Marsom u vašem znaku koji će tek 6. kolovoza prijeći u znak Vage. Stat ćete iza sebe. Imate na raspolaganju energiju za pomicanje svojih planova prema naprijed, poduzetni ste. Ostavljate dojam na druge, ali isto tako nemate mnogo mira na jednom mjestu. I libido bi mogao biti vrlo izražen, pa nećete prezati pred avanturama i dejtanjem. Pitanje je samo želite li nešto trajno ili vas mogu ispuniti prolazni odnosi. Nećete pričati o svojim planovima, pa će malo osoba imati uvid u vaša razmišljanja. Ako ste u vezi ili braku prvi dio ljeta može proteći u rješavanju nesporazuma iz prošlosti. Nešto važno bi se moglo dogoditi krajem srpnja i početkom kolovoza kada se Saturn i Neptun nađu na istom stupnju Ovna. Teme mogu biti vezane uz djecu, ljubav, jedan odnos, ali i uz imovinska pitanja.

Tijekom retrogradne faze Merkura (18.7.-11.8.) povezujete uzrok i posljedicu jednom događaju iz prošlosti. Dolaze uvidi o nekim okolnostima ili osobama iz vaše prošlosti. Ovo je pravo vrijeme za istraživanje, tihu kontemplaciju i meditaciju. Vjerojatno će vam trebati više samoće kako biste sabrali svoje misli ili bili mentalno produktivni. Mogli biste otkriti jednu tajnu ili nešto skrivati od drugih.

Kolovoz će biti bogatiji za neka novo poznanstva, kao i za podršku žena koje će vam rado izlaziti ususret i biti tu kad vam zatreba neki savjet ili pomoć. Prijateljstvo i povezanost kroz prijateljstva i suradnju s drugima može vam donijeti puno dobroga. Tu su sada Jupiter i Venera, pa ste u prilici ispuniti neke svoje dugogodišnje želje te više uživati u naklonosti ljudi kojima ćete biti okruženi.

Od 6. kolovoza do 22. rujna Mars će se kretati vašim poljem financija. Ovo je vrijeme kada se fokusirate na pitanja koja su bitna za egzistenciju, kao i za ona koja imaju materijalnu vrijednost. Sada je vrijeme da usuglasite svoje vrijednosti s drugima, možda i zbog toga uđete u neke rasprave jer drugi ne dijele vaše stavove o životu, novcu i sličnim pitanjima. Postoji rizik od pretjerane potrošnje.

Rujan je mjesec velikih ostvarenja i odluka, kako u poslovnom tako i na emotivnom planu. Sada vam sve može polaziti za rukom. Traženi ste, primate pozive na zabave i druženja, a možda krenete i na jedan put.

VAGA

Kretanje Saturna i Neptuna vašim poljem odnosa navješćuje brojne promjene u vašoj vezi, braku, pa i u poslovnim odnosima. Suočavate se s okolnostima koje je potrebno bolje vidjeti, riješiti i posložiti. Moguće su promjene u životu vašeg partnera, kao i potreba da oboje preuzmete odgovornost za novonastale okolnosti.

Jupiter u polju karijere dugoročno navješćuje mogućnost pomaka i novih iskoraka, a možda upravo ovo ljeto donese neku novu ideju ili priliku te novih smjer kojim želite ići u godinama koje dolaze.

Srpanj vam donosi priliku da malo usporite, predahnete. Mars koji do 6. kolovoza prolazi 12. kućom ukazuje da snovi mogu biti živopisniji. Nastojte se odmoriti, prikupiti snagu za ono što dolazi od svibnja. Ovo je vrijeme suočavanja s nekim iskustvima iz prošlosti, možda i s nekim ljudima s kojima niste dovršili priču. Retrogradni Merkur vas od 18.7. do 11.8. potiče da još jednom revidirate svoje planove i bolje pogledate u svoja prijateljstva. Jedno staro prijateljstvo, ostavljeno u prošlosti, može se ponovno vratiti u vaš život.

Kretanje Marsa vašim znakom od 6. kolovoza do 22. rujna, podiže energiju, zove vas na pokret i djelovanje. Ovo je vrlo intenzivno vrijeme u kojem može doći i do nekih važnijih promjena u vašem odnosu. Partnerovo ponašanje potiče vas da se zauzmete za sebe i pokrenete ono što je vama bitno. Ako ste sami moguće je da do kraja ljeta, u vaš život uđe osoba s kojom ćete vrlo brzo pronaći zajednički jezik. Privlačnost će biti uzajamna, kao i potreba za zbližavanjem, osobito tijekom rujna.

Od 11. kolovoza Merkur kreće prema naprijed i daje vam jasnoću u provedbi planova. Društveni život i podrška koja dolazi od prijatelja imaju pozitivan kontekst.

Rujan je divan mjesec za nove inicijative, kako u poslu, tako i u ljubavi. Imate šarm, privlačnost, zavodljivi ste i lako dolazite do ljudi. Naglašena 12. kuća u kojoj će biti Sunce i Merkur otkriva da ste još uvijek u fazi planiranja i istraživanja, a prvi pravi iskoraci dolaze s ulaskom u jesen.

ŠKORPION

Pozitivan utjecaj Jupitera iz znaka Raka pozivat će vas na putovanja, pa bi ovo ljeto moglo proteći u upoznavanju novih mjesta, ljudi i možda i nekom udaljenijem putovanju. Otvaraju vam se novi vidici, pripremate nešto što će biti značajno za vašu neposrednu budućnosti. Jedan dio ljeta mogao bi biti rada ili se barem svoditi na pripremu onoga što vas očekuje tijekom jeseni.

Tijekom srpnja nešto planirate, sređujete, povezujete se s osobama koje vam mogu biti korisne u realizaciji vaših ambicija. Pozicija Venere usmjerava fokus na kvalitetu seksualnog života, na rješavanje materijalnih pitanja s partnerom, ali i na pokušaje da se prilagodite jedno drugome zbog različitih interesa.

Kolovoza vam omogućuje da se odmorite i istinski uživate u društvu voljene osobe. Boravak na mjestu koje oboje volite može probuditi bliskost, nježnost i osjećaj privrženosti. Samci upravo na ljetovanju mogu upoznati osobu koja će ih začarati svojom nenametljivošću i mirnoćom.

Do 11. kolovoza budite oprezniji u komunikaciji. Mogli biste nešto pogrešno protumačiti ili reći što će stvoriti otpor kod sugovornika. Iza 11. kolovoza počinje se ostvarivati ono što je bilo na čekanju ili razjašnjavati ono što je bilo nejasno, a to će vam dati osjećaj olakšanja.

Posljednji ljetni mjesec bit će za vas vrlo zanimljiv jer ste sada spremni krenuti prema onome što vam je bitno. Vidljiva je jaka sinergija s osobama koje imaju iste ili slične interese kao vi. Možda će vam se kroz posao pojaviti jedna osoba koja će vas osvojiti na prvi pogled. Njezina samouvjerenost i društvenost bit će vam neodoljivi. Pitanje je samo želite li miješati poslovno i privatno i jeste li vi ili ona slobodni za emocionalno povezivanje.

Dvije pomrčine 7. i 21. rujna pokreću vas u smjeru učenja, poslovnog usavršavanja, ali i učestalih putovanja koja mogu biti i poslovne prirode. Ovo je važno vrijeme i za usvajanje boljih modela komunikacije i prezentacije svojih ideja drugima.

STRIJELAC

Vaš vladar Jupiter, kreće se znakom Raka, pa je izvjesno da ćete kroz ovo ljeto biti nešto emotivniji, više posvećeni obitelji i osobama koje volite. Seksualnost bi mogla biti bogatija, pa ako ste sami, ljeto može proteći i u znaku jedne uzbudljive avanture.

Isti taj Jupiter uči vas kako se osloniti na resurse drugih ljudi, možda vam donese neki povrat novca, nasljedstvo, olakša dobivanje zajmova ili vaš bračni partner poveća svoja primanja.

Nakon dvije godine osjetit ćete olakšanje jer će popustiti pritisak Saturna koji će do 1. rujna boraviti u vama prijateljskom znaku Ovna. Njegove dobrobiti najviše će osjetiti rođeni oko 22. studenog. Dolazi osjećaj mira i stabilnosti. Izvjesne su i promjene u životu vašeg djeteta, kao i drukčiji pristup prijateljima i društvenom životu.

Izazovan utjecaj Marsa iz znaka Djevice ukazuje na užurbani način života, kao i na povećane odgovornosti koje idu kroz profesionalni život. Važno je da povremeno usporite i pronađete vremena za zabavu i odmor. I dok će partner više tražiti vašu prisutnost, vi ćete biti rastrzani na više strana odjednom.

Od kraja srpnja pa kroz kolovoz slika se mijenja i ulazite u povoljniji astrološki period. Odlično ćete se osjećati, imat ćete više energije i dobrog raspoloženja. Putovanja ili boravak u drugom gradu bit će za vas preporađajući. Odnos s partnerom će se poboljšati. Kvalitetnija komunikacija i bolje razumijevanje omogućit će vam da se opustite i uživate u zajedničkim trenucima.

Možda će vas iznenaditi neke promjene u životu bliskog prijatelja, od kojih ćete i vi imati benefite.

Ulaskom u rujan započinje nova poslovna sezone i mijenja vam se i raspoloženje. Porast odgovornosti, novi poslovi i zaduženja opet vas vraćaju u užurbani ritam. Pokušajte se ne prepustiti toj energiji, već smirenije prolaziti kroz rujanske dane, osobito oko 7. i 21. u mjesecu kada dvije pomrčine najavljuju promjene u vašem obiteljskom i poslovnom životu.

JARAC

Kretanje Jupitera znakom Raka može obogatiti ne samo ovo ljeto, već i narednu godinu dana. To je vrijeme velikog otvaranja prema drugima, vrijeme povezivanja. Sada možete širom otvoriti vrata 'svog' doma , biti pristupačniji, dopustiti ljudima da vam se približe, ostvariti nove prijateljske odnose, ali i poboljšati kvalitetu partnerskog odnosa u kojem se trenutno nalazite. Ako odnos u kojem jeste ne funkcionira i ako ste nezadovoljni, može doći i do udaljavanja ili do krize. U svakom slučaju, Jupiter ovdje donosi neki novi početak, nove mogućnosti, priliku za neki rast i razvoj. Priliku da poboljšate ono što nije dobro, ako je to moguće. Samci bi mogli uploviti u novi odnos, osobito kroz kolovoz kada se Jupiteru pridruži Venera.

Saturn i Neptun se kreću vašim poljem doma i obitelji, pa je tu prilika da sredite obiteljske poslove, ostavštinu, kao i pitanje stanovanja. Riječ je o svojevrsnom povratku k sebi, kada tražite svoje korijene, preispitujete svoje djetinjstvo, odnose s roditeljima.

I dok vas tijekom srpnja osnažuje Mars iz znaka Djevice, a vladavina Raka usmjerava vaš fokus na odnose i interakciju s drugima, tijekom kolovoza trebate nešto više mira. Ljubavni život i dalje je pod naletom uzbudljivih promjena i novih prilika. Nešto raste, obnavlja se, počinje. Utjecaj Marsa iz znaka Vage od 6. kolovoza do 22. rujna potiče vas na razmišljanje i djelovanje u smjeru ostvarenja novih životnih i poslovnih ciljeva. Donosite neke odluke ili poduzimate aktivnosti koji bi vas trebali voditi prema poslovnom napretku. Borite se za ono što vam pripada. Dominantniji ste, namećete svoje stavove, pokrećete nešto novo, a vaše će aktivnosti i namjere biti vidljivije drugima. U ovom periodu preporučljivo je kretati se sporije i u skladu s mogućnostima. Energija je malo u padu, pa si priuštite više odmora izbjegavajte dugi boravak na visokim temperaturama.

Tijekom rujna prati vas naklonost Merkura i Sunca iz znaka Djevice, pa ćete znati što činiti i pravilno procijeniti okolnosti u kojima ćete se nalaziti, Rujanski dani mogu vam donijeti priliku za jedno putovanje i upoznavanje ljudi koji žive u drugom gradu.

VODENJAK

Ljetni mjeseci mogu vas uvesti u jedno novo razdoblje života, tim više jer vaš planet vladar Uran nakon dugo godina ulazi u znak Blizanaca (7.7.-8.11.). Vrijeme je za igru, zabavu, novi hobi, novo prijateljstvo. Vrijeme je da se prepustite zovu života i uživate bez kočnica. Ovaj utjecaj može naglasiti vašu duhovitost, društvenost, ali i kreativnost, a mogao bi probuditi interes i prema ljubavnim avanturama i flertu.

Tijekom srpnja usmjereni ste na posao i zdravlje. U tim područjima života možete napraviti iskorake prema naprijed, nešto unaprijediti i promijeniti nabolje. Venera u Blizancima samo pojačava utjecaj Urana, pa se nemojte iznenaditi ako prekršite neka ljubavna pravila koja ste dosad poštivali jer će snaga privlačnosti biti jača od razuma.

Retrogradni Merkur od 18.7. do 11.8. kreće se vašim poljem partnerstva. Sada je potrebno ponovno progovoriti o nekim pitanjima i temama o kojima nije postignut u prošlosti dogovor, a tiču se vašeg odnosa s partnerom i drugim ljudima. Ono što ostane 'neizgovoreno' vjerojatno će se dobiti glas tijekom ovog tranzita. Pregovarajte s drugima o stvarima koje su vam bitne i budite strpljivi u čekanju odgovora. Promatrajte partnera, slušajte što vam govori, možete dobiti značajne uvide u to kako se on osjeća i koje su mu namjere za budućnost.

Odnosi s drugima u fokusu su kroz cijeli kolovoz, pa i kroz rujan. Tijekom ovog ciklusa usredotočujete se na uravnoteženje svojih osobnih interesa i ciljeva s vašim društvenim životom ili s partnerovim potrebama. Naglasak je na "mi", a ne na "ja". Vaša popularnost raste, a ojačana je vašom sposobnošću za suradnju i prilagodbu. Posebno gledajte što se odvija u vrijeme punog Mjeseca u vašem znaku, oko 9. kolovoza, kada su emocije na vrhuncu.

Taj vrhunac neće opadati niti kroz rujan. Ljubav može biti razlog za putovanja i susrete u drugom gradu. Libido je jak, a vaša seksualna priroda traži namirenje.

RIBE

Nakon više od dvije godine Saturn će privremeno napustiti vaš znak, a Jupiter vas obasjati energijom optimizma. Njegovo kretanje vašim petim polje pojačava sposobnost i kapacitete za uživanje u životu. Obogatit ćete svoj društveni život. Ovo je i vrijeme novih ljubavi, ali i mogućnosti za trudnoću i prinovu u obitelji. Izlazit ćete na neka nova mjesta i upoznavati ljude koji će u vaš život unijeti svježu energiju. Roditelji bi mogli biti ponosni na uspjehe svoje djece.

I dok će srpanj uglavnom proteći u rješavanju nekih pitanja vezanih uz poslovne ugovore ili usklađivanje s partnerom koji bi mogao biti nešto zahtjevniji, kolovoz vam nudi više zabave i vremena za sebe. Proljepšat ćete se, biti obazriviji prema svom zdravlju i obogatiti svoju svakodnevicu novim navikama.

Kolovoz je kao stvoren za ljubav i zaljubljivanje. Tu su i provodi do kasnih večernjih sati. Mogli biste primiti poziv na jednu proslavu i tamo ćete upoznati puno zanimljivih ljudi.

Mladi Mjesec u znaku Djevice u vašem partnerskom dijelu horoskopa ukazuje na priliku za novi početak. Vrijeme je da se neki problemi iz prošlosti raščiste i krene se prema naprijed.

Tijekom rujna dvije pomrčine opet utječu na vaše odnose s drugima. Prva, 7. rujna odvija se u vašem znaku. S njom se je vrijedno zapitati što želim promijeniti na sebi i u sebi? Koje su moje potrebe? Koje mi osobe olakšavaju, a koje otežavaju ispunjenje vlastitih potreba? Ova pomrčina pomaže vam da jasnije osjetite sebe i vidite sebe u odnosima s drugima. Istaknut će i temu vezanu uz pronalaženje ravnoteže između slobode i vezanosti. Ovo je pravo vrijeme da svoje potrebe stavite na prvo mjesto. Možda će se pojaviti i neki događaj koji će vam pomoći da se izborite za sebe ili vam u život donijeti osobu koja će vam pomoći da jasnije shvatite sebe i ono što je vama važno.

Druga se odvija 21. kolovoza i budući da je na zadnjem stupnju znaka navješćuje početak kraja. Može biti kraj odnosa ili naprosto kraj načina na koji ste se dosad ponašali u svojim odnosima.