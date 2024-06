Ljetni make-up trendovi: Nose se osunčani obrazi i sjajna koža

Odmorna, svježa i sjajna koža, osunčani obrazi i manjak podočnjaka koje vidimo u ogledalu tijekom godišnjeg odmora odraz su za kojim žudimo cijele godine. Ove sezone upravo je taj "look" u trendu, iako ga je tijekom užurbanog radnog tjedna prirodno teško postići. Uz to, ružičaste obraze od sunca trebamo izbjegavati u širokom luku zbog štetnog UV zračenja, no vrlo ih je lako postići s nekoliko poteza kistom.

Kožu pripremite kremom i zaštitnim faktorom koji dobro reagira ispod make-upa. Pobrinite se da vam je koža hidratizirana ispod make-upa pa će on dobro "sjesti" na kožu i neće ulaziti u pore ili se perutati. Na dobru podlogu zatim dodajte bronzer, rumenilo i suptilno sjenilo.

Ovisno o obliku lica, rumenilo možete nanijeti iznad jagodica i na nos. Odaberite idealnu nijansu za svoj ten, ali tako da ciljate na svjež izgled, što možete postići svijetlim ružičastim nijansama. Želite li izgledati osunčano, nanesite lagani bronzer iznad rumenila te ga četkicom razvucite do ruba kose kako bi se boja stopila s vašim tenom. Sjajni izgled kože popularan kao "dewy skin" možete postići navedenim proizvodima u tekućem stanju ili u stiku. Ako ipak imate lice koje se brzo "zasjaji'' i odgovaraju vam suhi proizvodi, onda sjaj možete postići svjetlucavim highlighterom.

Istim proizvodom lako je postići i trend "biserne kože", bisernih nijansi, koje nanesite na vrh jagodica, nosa ili u vrlo maloj količini preko cijeloga lica. Nemojte pretjerivati s bojama , jer minimalizam je u trendu, pa ciljajte na prirodnost. Uz svježe lice, hit su i sjajila za usne smeđih i ružičastih nijansi, kao i kombinacija olovke za usne i prozirnog sjajila. Uz ovakav nenametljiv make-up odlično se slažu i jarke usne, poput crvenih ili odvažnih bordo. Na kapke nanesite blagi sloj metalik sjenila u boji ili neutralnih, ovisno kakav "look" želite postići. Prirodne uvijene trepavice s maskarom uvijek su poželjne, a prevelike umjetne ostavili smo u nekim prošlim trendovima pa ih izbjegavajte. Uredne i začešljane obrve su najpoželjnije, a po potrebi ih blago popunite, izbjegavajući oštre rubove.

Velvet Touch rumenilo u stiku 11,99 eura

Charlotte Tilburry, tekuća kontura 40 eura

MAC ruž u nijansi Diva, 23,70 eura

Maybelline Lifter Gloss, sjajilo za usne 8,60 eura

Olovka za usne Rimmel u nijansi Cappuccino, 4,39 eura

The Balm Dew Mnizer, tekući highlighter, 14,50 eura