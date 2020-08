Ljetni mitovi o trudnoći: More je hladno pa ga treba izbjegavati?

Ukoliko je sa trudnoćom sve u redu, blagodati mora svakako je dobro iskoristiti. No trebate znati što smijete, a što ne kako biste i vi i novi život u vama bili sigurni

<p>Nastanak novog života je magičan, no kad tome dodamo brojne “narodne ili bapske“ priče o tome što trudnice smiju i ne smiju, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci, dobivamo nekoliko doista nevjerojatnih mitova vezanih uz ljetnu trudnoću. Jedan o najčešćih mitova je da je trudnicama, bez obzira na ljetnu toplinu, uvijek vruće.</p><h2>Regulacija iznutra</h2><p>Točno je da je temperatura tijela trudnica malo viša od uobičajene zbog povećanog rada organizma zbog bebe koja se razvija, no netočno je da se trudnice stalno “preznojavaju“. Kad je u pitanju vrućina, jedan od široko rasprostranjenih mitova je i da se trudnice ne smiju sunčati na plaži jer je tad beba u trbuhu izložena dodatnoj toplini. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iskustva Hrvatica s porodom</strong></p><p>- Bebe su apsolutno zaštićene regulacijom tjelesne temperature majke -pojašnjava ginekologinja Ulla Marton. Drugim riječima, trudnički trbuh se smije (umjereno) sunčati jer unutarnju temperaturu reguliraju mehanizmi na koje ne djeluje izloženost suncu. Ipak, važno je adekvatno zaštititi se od sunčevih zraka od 12 do 17 sati, i to kremom visokog zaštitnog faktora, jer nam je u trudnoći koža osjetljivija.</p><p>Sljedeći mit vezan baš uz proširene vene kaže kako bi trudnice trebale prekriti noge ručnikom. U stvarnosti to nikako nije dobro napraviti jer se stvara “jastuk“ toplog zraka koji će situaciju s venama učiniti još gorom. Također, još jedan od, u narodu ukorijenjenih mitova, kaže da se trudnice ne bi smjele kupati u moru zbog hladnoće te da je bolje kupanje u bazenima gdje je voda ipak toplija nego morska.</p><p>Poznato je da more ima blagotvoran učinak na tijelo i kupanje u moru znatno je prihvatljivije od kupanja u bazenima i toplicama. Zbog ponekad neadekvatnih higijenskih uvjeta u bazenima, a promijenjenih uvjeta pH vagine zbog metaboličkih promjena, rodnica trudnice je izrazito osjetljiva na upalne promjene izazvane gljivičnom infekcijom, ali i brojnim drugim bakterijskim uzročnicima.</p><h2>Ne u kupelji</h2><p>- Važno je naglasiti da su kupanje i plivanje tjelesne aktivnosti koje pozitivno djeluje na tijelo trudnice, posebice u vrlo teškim ljetnim mjesecima koji čine posebno opterećenje za trudnice - objašnjava Marton te dodaje kako je zbog temperaturnih razlika za trudnice preporučljivo izbjegavati turske kupelji te mokre i suhe saune. Također, kaže Marton, iz higijenskih razloga preporučuje se izbjegavanje jacuzzija. </p><h2>Mijenjajte mokar kupaći odmah</h2><p>I posljednji mit vezan uz ljetnu trudnoću glasi da trudnica ljeti, kad su velike vrućine, ne treba presvlačiti mokar kupaći kostim jer se on ionako brzo osuši. Ono što je važno naglasiti je da uvijek se treba presvući kako bi se spriječile upale mokraćnog mjehura koje su znatno češće tijekom trudnoće.</p><h2>MIT - Sunčanje je opasno</h2><p>Jedno od ‘narodnih’ vjerovanja kaže kako je trudnicama stalno vruće te da sunčanje može previše ugrijati stomak i bebu, pa je za trudnicu najbolje da uopće ne izlazi na sunce.</p><p><strong>SAVJET - Dovoljno tekućine</strong></p><p>Umjereno sunčanje prije 11 i poslije 17 sati može vam samo koristiti, a dijete je u maternici zaštićeno od pregrijavanja. Pijte dovoljno vode i namažite se kremom za sunčanje.</p><h2>MIT - Izbjegavajte more</h2><p>More je previše hladno pa trudnica može doživjeti šok kod kupanja. Stoga je bolje kupati se na bazenu ili u toplicama, preporuka je često u razgovoru koji čuju mnoge trudnice. </p><p><strong>SAVJET - More je bolje</strong></p><p>Plivanje u moru izvrsna je fizička aktivnost za trudnicu, a uz to na bazenu ili kupelji prijete gljivične i bakterijske infekcije kojima smo skloniji u trudnoći zbog promjene pH rodnice.</p><h2>MIT - Mokar kostim je OK</h2><p>Na vrućini se kupaći kostim brzo suši i ne treba se presvlačiti čim se izađe iz mora. Na plaži treba prekriti noge ručnikom da ne iskoče vene, savjet je koji se još može čuti.</p><p><strong>SAVJET - Presvlačenje</strong></p><p>Uvijek treba presvući mokar kupaći kostim kako bi se spriječile upale mokraćnog mjehura. A baš suprotno, noge nikako ne treba prekrivati na suncu jer će vene baš tad iskočiti.</p><h2>MIT - Slano ili slatko</h2><p>Jedan od mitova koje će trudnica čuti u svako godišnje doba je da, ako ima želju za slatkim, nosi curicu, a ako joj miriše slano, nosi dečka. I da će bebi ostati mrljica ako mama poželi neku hranu.</p><p><strong>SAVJET - Lagano i zdravo</strong></p><p>Ono što mama jede u trudnoći nema baš nikakve veze sa spolom bebe, ali može loše utjecati na zdravlje. U ovim vrućim danima treba jesti osvježavajuće lubenice, bobičasto voće, te zeleno povrće.</p>