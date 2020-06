Teška trudnoća: Beyonce je pred porod imala 100 kila, samo na dadilje trošila 4 milijuna kuna

Pjevačica je priznala kako je i nakon što je rodila imala velikih problema jer kad se vratila na 'posao', skakala bi i pjevala na pozornici, a onda u pauzi trčala u backstage po djecu i dojila ih u prikolici

<p>Druga trudnoća me iznenadila, a kad sam saznala da nosim blizance, to je bio dodatni šok, rekla je prije nekoliko godina pjevačica <strong>Beyonce</strong> (38) u Netflixovu dokumentarcu 'Homecoming'. U drugoj trudnoći saznala je da nosi blizance, kćer <strong>Rumi</strong> i sina <strong>Sira</strong>, koji su danas napunili tri godine. Iako pjevačica svoju djecu baš medijski ne voli eksponirati, govorila je o trudnoći i pokojim detaljima nakon poroda.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Beyonce proslavila 38. rođendan!</strong></p><p>Primjerice, ispričala je kako je tijekom trudnoće sa kćeri <strong>Blue Ivy </strong>(7) bila aktivna, ali s blizancima je mjesecima mirovala, a onda išla i na hitan porođaj carskim rezom budući da joj je tlak naglo porastao.</p><p>- Moje tijelo je preživjelo toliku bol koju nisam mogla ni zamisliti. Imala sam 100 kilograma pred porod, a uz to i visoki krvni tlak te sam razvila toksemiju i preeklampsiju - opisala je Beyonce.</p><p>Sam porod isto nije prošao bez problema jer je jednome od blizanaca srce prestajalo kucati nekoliko puta.</p><p>- Bila sam uplašena i odmah su me odveli na hitan carski rez - objasnila je. Opisala je i koliko joj je teško bilo vratiti se na posao dok njezini blizanci nisu još napunili ni godinu dana.</p><p>- U početku sam imala toliko jake grčeve mišića da nisam mogla izdržati koncert od dva sata. Moje tijelo više nije bilo 'povezano' s pozornicom. Moj um je htio biti s djecom, a ljudi ne vide tu žrtvu - rekla je Beyonce. Kako joj je bilo teško žrtvovati svoje vrijeme za posao, djecu je često vodila sa sobom na koncerte.</p><p>- Plesala bih i pjevala, a onda bih u pauzi otrčala u backstage po djecu i dojila ih u prikolici - priznala je. Dakako, s obzirom na bogatstvo koje imaju pjevačica i njen suprug <strong>Jay Z</strong> (50), djeca su imala razne pogodnosti. Blizance i stariju kćer čuvalo bi čak šest dadilja. Navodno bi svaka od njih imala plaću od 100.000 dolara godišnje. </p><p>- Blizanci ne spavaju u isto vrijeme, pa je svakome od njih uzela po tri dadilje koje rade u smjenama od osam sati - rekao je tada izvor. Pjevačica je istaknula kako im blizanci nalikuju po osobnosti. </p><p>- Curica će 'osvajati svijet', a maleni je smiren, baš kao i njegov otac - komentirala je. Na svojoj stranici <a href="https://beyonce.com/" target="_blank">Beyonce.com</a> objavila je nekoliko fotografija blizanaca, a svi se čude kako uspijeva sačuvati njihovu privatnost.</p><p>Prošlo ljeto krenule su glasine kako je pjevačica ponovno trudna, ali to se ispostavilo kao lažnim podatkom jer pratitelji zaključuju po fotografijama koje objavljuje pa ako joj iskoči trbuščić - odmah kreću priče. Ipak, istina je kako je par u više navrata rekao kako bi voljeli imati veliku obitelj.</p><p> </p>