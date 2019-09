Ljeto prošlo, celulit ostao: Uz 6 provjerenih trikova se smanjuje

Jedan od najvećih estetskih problema kod žena je celulit. Iako se on može suzbiti zdravom prehranom i vježbanjem, ponekad nije toliko lako držati se tog režima. Veliku ulogu igra i genetika, no ipak nije nemoguće smanjiti njegovu vidljivost. Zato smo skupili na jedno mjesto neke od najboljih znanstveno utemeljenih načina za smanjenje celulita.

Celulit je stanje kože koje pogađa do 98 posto žena. Radi se o masnim naslagama koje se nakupljaju ispod kože, a prvenstveno se pojavljuje na bedrima, stražnjici ili trbuhu. Iako se to stanje odnosi na masne stanice, on nije prisutan samo kod prekomjerne tjelesne težine, već i ako imate dobre genetske predispozicije za njega.

Može li se celulit prirodno smanjiti?

Ništa neće potpuno ukloniti celulit. Budući da je povezan s genetikom i ima tvrdokornu strukturu, gotovo je nemoguće potpuno ga ukloniti ili spriječiti.

Zato treba napomenuti da se ovi tretmani moraju izvoditi redovito kako bi se vidjeli učinci, a navedeni učinci će se smanjiti ako prekinete tretman. Zamislite to kao njegu kože: Ne možete jednom oprati lice i očekivati ​​da će vam lice zauvijek biti čisto. Čak iako idete na medicinske tretmane, postoji velika vjerojatnost da će se celulit početi ponovo pojavljivati s vremenom.

1. Kofeinske kreme ili pilinzi

Iako je uvijek važno održavati kožu hidratiziranu bez obzira na sve, postoji nekoliko potpomognutih znanstvenih sastojaka koji će smanjiti celulit. Smatra se da kofein dehidrira stanice celulita, čineći njegov izgled manje upečatljivim.

U ovom malom istraživanju istraživači su otkrili da primjena kofeina topljivog u vodi dva puta dnevno ima sposobnost prodiranja u kožu. Tako smanjuje pojavu celulita u roku od šest tjedana. Također, smatra se da kofein pomaže kod poboljšanja protoka krvi u koži te zatezanje iste. Važno je napomenuti da je 57 posto sudionika istraživanja imalo iritaciju kože od kofeinske kreme.

2. Topični retinoidi

Drugi aktualni sastojak koji se preporučuje u ovom području su retinoidi, aktivni derivati vitamina A koji je najpoznatiji kod njege kože u borbi protiv starenja i stvaranja akni. Međutim, u ovom istraživanju dobrovoljci koji su koristili 0,3% topičku kremu pokazali su poboljšanje, odnosno, povećan protok krvi i poboljšanu gustoću kože. I dok su mnogi retinoidi sintetički, prirodne i alternativne verzije postaju sve više dostupne.

3. Limfna drenaža

Čini se da je limfna drenaža nevjerojatno učinkovita za smanjenje celulita, što pokazuju dva istraživanja koja uključuju ručnu i mehaničku masažu limfe. Budući da limfna stimulacija povećava cirkulaciju u tijelu, to vjerojatno utječe na stanje kože.Ipak, u oba istraživanja ispitanici su se morali pridržavati prilično strogog i intenzivnog režima. Svako je istraživanje zahtijevalo da pacijenti idu na najmanje tri tretmana tjedno, a jedan je tretman trajao četiri sata dnevno.

4. Bioaktivni kolagen peptid

U jednoj placebo kontroliranoj studiji, žene koje su imale umjereni celulit uzimale su dnevnu dozu od 2,5 grama bioaktivnog kolagena peptida (dobivenog od svinja, tako da nije pogodan za vegetarijance), što je dovelo do statistički značajnog smanjenja pojave celulita. Smatra se da poboljšana elastičnost kože pomaže u smanjenju celulita, jer se tada vlaknaste trake kože mogu više istezati. Nadalje, ovaj dodatak je općenito poboljšao zdravlje kože: poboljšala se njezina gustoća i postala je deblja. Unutar istraživanja je trebalo oko šest mjeseci da se vidi potpuni rezultat.

5. Toniranje mišića i gubitak težine

Znamo da svaka osoba može imati celulit i da iako to ima veze sa masnim stanicama, nije izravno povezano s težinom osobe. Ipak, istraživanje sugerira da poboljšana definicija mišića i gubitak težine na tom području može smanjiti pojavu celulita. (To se postiže povećanjem mišićnog tonusa što može smanjiti 'neravan' izgled masnih stanica, i općenito se to područje čini čvršćim i glađim.) Ali isto to istraživanje pokazuje i da je u nekim slučajevima gubitak kilograma povećao pojavu celulita, kako je koža postajala labavija, posebno kod žena s nižim indeksom tjelesne mase.

6. Prirodni proizvodi za preplanuli ten

Mnoge žene tvrde da preplanula koža pomaže ublažiti vidljivost celulita. I dok se ne preporučuje sunčanje samo iz tog razloga, postoje prirodni proizvodi za samotamnjenje koji su stekli popularnost i prilično su učinkoviti, bez ostavljanja tragova ili narančastog tona kože, prenosi Mbg.

