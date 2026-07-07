Ljeto se vraća u grad: Green River Festival donosi koncerte, zabavu i brojne sadržaje

Green River Fest - Upcycling the City, u organizaciji udruge Priroda za sve, tijekom srpnja nastavlja pretvarati zagrebačku obalu Save u jedno od najživljih gradskih mjesta susreta. Festival koji već petu godinu spaja glazbu, umjetnost, film, književnost, kreativnost i održivost tijekom cijelog mjeseca donosi bogat program ispunjen koncertima, filmskim projekcijama, izložbama, kreativnim radionicama i gastro novitetima.

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Posebnost Green River Festivala je i njegov održivi koncept - gotovo cijeli festivalski prostor uređen je ručno izrađenim elementima nastalima od recikliranih i ponovno iskorištenih materijala, čime festival iz godine u godinu pokazuje kako kreativnost i briga za okoliš mogu ići ruku pod ruku. Uz opuštenu atmosferu na riječnoj plaži, Green River Festival ponovno potvrđuje da ljeto u Zagrebu može biti jednako sadržajno kao i ono na moru.

Foto: Tomislav Jugkala

Ovog ljeta festival donosi i novu gastro priču inspiriranu rijekom i mediteranom. Posjetitelje očekuje osvježavajući Green River koktel od gina, limuna, mente, likera od mentola, domaćeg sirupa od bazge i mediteranskog bilja, zatim Summertime koktel, koji u čaši donosi dašak dalmatinskog ljeta, te originalna Lopoč pizza, poput lopočeva lista, sa zelenkastim tijestom oplemenjenim mediteranskim začinima i nekoliko različitih kombinacija okusa.

Ponedjeljkom (6., 13., 20. i 27. srpnja) Green River Festival donosi Kino na Savi, koje publiku vodi od domaćih kratkometražnih filmova do omiljenih klasika za cijelu obitelj poput Čarobnjakova šešira i Šegrta Hlapića. Utorkom (7., 14., 21. i 28. srpnja) na programu su književno-glazbene večeri, koje spajaju književnost, glazbu i ugodnu ljetnu atmosferu uz rijeku. Srijedom (8., 15., 22. i 29. srpnja) održavaju se kreativne radionice Book'n'Paint i Beer'n'Paint, keramičke radionice Monami Ceramic Cafea te Mala ljetna knjižnica s ponudom knjiga po posebnim festivalskim cijenama.

Foto: Tomislav Jugkala

Četvrtkom (9., 16., 23. i 30. srpnja) glazbeni program donosi Demo četvrtak, koji predstavlja mlade domaće bendove, te ciklus Glazbeni vremeplov, posvećen glazbenim velikanima poput Princea, Davida Bowieja i Amy Winehouse.

Foto: Tomislav Jugkala

Jedan od vrhunaca ovogodišnjeg programa bit će Night of Faith and Devotion, koji će se održati u subotu, 11. srpnja, u 20:20 sati. Večer posvećena bezvremenskim hitovima grupe Depeche Mode uz DJ Fukija iz kultnog GK Jabuka donosi jedinstvenu atmosferu i jedan je od najiščekivanijih glazbenih događaja Green River Festivala.

Petkom (10., 17., 24. i 31. srpnja) festivalska pozornica rezervirana je za koncerte i plesne večeri. Posebno se izdvaja koncert Petra and Soul Findersa (17. srpnja), dok će Vikend Afrike (24. i 25. srpnja) donijeti radionicu afričkih ritmova, radionicu djembe bubnjeva te koncert Commi Balde Kouyatea i Kaira Kele, koji će autentičnim zvukovima zapadne Afrike dodatno obogatiti festivalsku atmosferu.

Poseban događaj ovogodišnjeg programa bit će otvorenje izložbe BALKAN LOVE autora Aleksandra Crnogorca, koje će se održati u subotu, 18. srpnja, u 19:19 sati. Izložba kroz intimne portrete međunacionalnih i međureligijskih parova sa Zapadnog Balkana istražuje ljubav kao univerzalnu vrijednost koja nadilazi granice, predrasude i podjele. Nakon otvorenja ostat će dostupna za razgledavanje tijekom cijelog trajanja festivala.

Foto: Tomislav Jugkala

Subotom i nedjeljom (11./12., 18./19. i 25./26. srpnja) održava se Večernji Art Bazar na plaži, mjesto susreta umjetnika, obrtnika i ljubitelja unikatnih proizvoda. Organizatori pozivaju ilustratore, slikare, fotografe, dizajnere, keramičare, proizvođače nakita i sve ostale kreativce da se uključe u Art Bazar i predstave svoje radove posjetiteljima festivala. Sudjelovanje je besplatno, a prijaviti se mogu svi zainteresirani izlagači.

Nedjeljni program dodatno obogaćuju turniri u beli, unu i jambu, koji donose dozu natjecateljskog duha i zabave za sve generacije.

Od prvog filmskog kadra do posljednjih taktova večernjih koncerata, od umjetničkih radionica i inspirativnih izložbi do koktela i pizze osmišljenih posebno za festival, Green River Festival i ovoga ljeta potvrđuje da se jedno od najljepših mjesta zagrebačkog ljeta nalazi upravo na obali Save.

Točan raspored događanja pratite na društvenim mrežama:

https://www.instagram.com/green_river_fest/

https://www.facebook.com/greenriverfest