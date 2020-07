Desirae Deal, fotografkinja koja je uhvatila ovaj veseli dvojac, obavila je sjajan posao zabilje\u017eiv\u0161i koliko su se otac i k\u0107i\u00a0dobro zabavljali, pa je post koji je objavila vrlo brzo zaradio veliki broj lajkova i komentara.

<p>Kad je u pitanju ljubav očeva prema kćerima, nema granica! Potvrđuje to primjer djevojčica koja je poželjela svoj 8. rođendan proslaviti u kostimu sirene, čiji tata dobro zna koliko su snovi u toj dobi važni. Zato ne samo da nije dvojio oko toga treba li joj to omogućiti, nego se - pridružio. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: San svake djevojčice je biti u ulozi morske sirene</p><p>Na Instagramu su objavljene njihove zajedničke fotografije u kostimima sirene, s rođendanske proslave 10. srpnja: Oboje u ružičastim kostimima perajama pljuskaju po vodi i 'umiru od smijeha'.</p><p>Desirae Deal, fotografkinja koja je uhvatila ovaj veseli dvojac, obavila je sjajan posao zabilježivši koliko su se otac i kći dobro zabavljali, pa je post koji je objavila vrlo brzo zaradio veliki broj lajkova i komentara.</p><p>Malo tko je mogao odoljeti tome da čestita čovjeku kojem je radost njegove kćeri očito najvažnija stvar na svijetu. </p><p>Desirae kaže kako su priče o sirenama stoljetna tradicija i često su korišten motiv u umjetnosti, bajkama, a posebno crtanim filmovima, pa je bilo teško zamisliti da bi netko mogao napraviti dobar remake već smišljenih klasika, prenosi<a href="https://www.boredpanda.com/father-daughter-mermaid-desirae-deal-photography/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic"> BP. </a></p><p>- Sigurna sam da bi ovaj dvojac iznenadio i Hansa Christiana Andersena te ljude koji vode Disneyjev odjel sa sirenama - kaže.</p><p>- Ovaj će tata zauvijek biti heroj u očima svoje kćeri, to je neprocjenjivo - samo je jedan od komentara, a ima i onih koji su napisali kako definitivno konkurira za najboljeg tatu na svijetu. </p>