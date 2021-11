Ovan

Horoskopski su znak s najeksplozivnijim temperamentom i često imaju problema s kontrolom bijesa. Često se ponašaju kao da su vrlo naivni i nezreli. Uvijek su uzbuđeni oko započinjanja novih stvari, no vrlo lako gube interes. Njihovo nestrpljenje je vrlo naporno - uvijek žele sve sad i odmah! Poprilični su egoisti i teško razumiju tuđu perspektivu.

Bik

Užasno su tvrdoglavi i u raspravama s njima ne očekujte da ćete ikada pobijediti. Čak i ako su u krivu, oni ne popuštaju. Sretno vam bilo s očekivanjima da će biti partneri koji će pospremati sve na mjesto i biti "vrijedni" u kući. Njihove potrebe i želje uvijek imaju prioritet. Često znaju biti dosadni. Emotivno se teško otvaraju i najčešće će samo reći "sve je u redu"

Blizanci

Najčešće su vrlo nepouzdani i teško možete na njih računati. Svakog dana prvo morate analizirati kakve su volje, da bi znali kako da se prema njima ponašate. Vole šarmirati lijepim riječima, no svoja obećanja često ne ispunjavaju. Sve im brzo dosadi, pa tako i partner te se uz njih brzo možete osjećati suvišno. Život s njima podrazumijeva bezbroj poluzavršenih projekata i napuštenih ideja.

Rak

Njihove promjene raspoloženja su vrlo iscrpljujuće. Često će vas povrijediti teškim riječima, no kasnije neće preuzeti krivnju za to. Pokazivat će znakove ovisnosti o vašoj vezi zbog koje se možete osjećati kao u zatvoru. Požurivat će "ozbiljnu vezu", brak i obitelj, a da ni sami nisu sigurni u to. Život s njima može biti poprilično monoton i predvidiv, teško ćete ih potaknuti na nove aktivnosti.

Lav

Teško se možete osjećati sigurni s njima, jer vole flertovati gdje god stignu. Nikad nećete imati osjećaj da vas vole koliko vole sebe i povremeno će vam nametati osjećaj da se u vezi natječete. Rijetko priznaju da su u krivu, a čak i ako to učine, sami ne vjeruju u to. Znaju biti vrlo arogantni i netaktični. Kako oni moraju biti u centru pažnje, možete se osjećati kao da živite u njihovoj sjeni.

Djevica

Oni su kraljevi u analiziranju i osuđivanju tuđeg ponašanja. Život s njima znači da ćete uvijek vi morati biti inicijator svega. Kako se vole duriti, nakon svađe očekujte ponašanje petogodišnjaka. Budući da su često nesigurni, od vas će očekivati sve da se oni ne osjećaju tako - mada s time nemate veze. Morate živjeti po njihovom pravilima, jer ćete u protivnom slušati prodike svaki dan.

Vaga

Rijetko ćete znati što zapravo misle o nečemu, jer vam mogu govoriti ono što znaju da želite čuti. Pokušat će raznim igricama - poput onih kazne i nagrade, manipulirati svojim partnerom. Lako se mogu okrenuti protiv vas ako ih povrijedite. Često su vrlo tašti i opterećeni svojim izgledom, a očekivat će i od vas da uvijek izgledate savršeno. Njihova je upornost upitna, a često se žale, što može biti teško slušati.

Škorpion

Njihova je ljubomora legendarna i možete očekivati bijesne poglede kod svakog razgovora s nekim suprotnog spola za koga procijene da je privlačan. Uz njih ćete teško znati kako se sami osjećate, jer su oni u stanju manipulirati vašim emocijama. U stanju su potpuno vas ignorirati i ostaviti tako da samo nestanu iz vašeg života. Često imaju tajne, a niti "dobroćudne" laži im nisu strane. S njima se i male rasprave mogu pretvoriti u velike svađe.

Strijelac

Obožavaju govoriti, no druge jako loše slušaju. Očekuju od partnera da ih stalno zabavlja, a ako toga nema - kukati će i kukati. Sretno vam bilo s time da Strijelca išta naučite, jer oni ionako već znaju sve. Obožavaju dominirati u odnosima. Znaju biti vrlo direktni i bezosjećajni te ako žele su majstori u povrjeđivanju tuđih osjećaja.

Jarac

Posao, njihovi ciljevi i uspjeh će im uvijek biti važniji od partnera. Oni su najpoznatiji "kontrol-frikovi" u cijelom Zodijaku. Često im zna nedostajati spontanosti jer nisu sposobni opustiti se, zbog čega se vaš odnos može pretvoriti u dosadan. Analizirat će i pamtiti svaku pogrešku koju ste napravili te budite sigurni da ništa ne zaboravljaju. Na njihov stav ne možete utjecati, jedino što možete je prilagoditi se.

Vodenjak

Oni često žive u svojim snovima, zbog čega se čine udaljeni od svih i svega, pa tako i od partnera. Veza s njima može se pretvoriti u doživotni niz predavanja - jer oni uvijek sve znaju najbolje. U vaš će privatni život gotovo uvijek uvlačiti prijatelje i uz njih se možete osjećati kao da im vi niste dovoljni. Iako se ponose time da su liberalni, zapravo po svojim principima osuđuju sve druge. Uvijek možete znati o čemu razmišljaju, no rijetko što osjećaju.

Ribe

Njihova zamišljenost je problem - računajte da ćete sve što kažete morati ponavljati. I dok ih je teško potaknuti da nešto započnu, još ih je teže natjerati da to i završe u razumnom roku. Kako će Ribe same konstantno razmišljati o tome što žele u životu, sami ćete pitati kako se vi uklapate u tu jednadžbu. Žrtvovat će svoje potrebe i osjećaje radi drugih, pa možete imati dojam da su slabi i o njima vi morate brinuti. Idealiziraju odnose i od vas će imati tisuće očekivanja.