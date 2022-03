Ljubavni savjet za svaki znak: Lav treba razumjeti partnera, a Strijelac uložiti malo više truda

Rakovi romantiziraju svoje vez, čak i kada one postanu toksične, Lavu se u ljubavi ego često nađe na putu, Djevice dopuštaju sitnicama da utječu na njih, Vodenjak je neovisne prirode, a Ribe su sklone prilagoditi se drugima.

Ovan

Ovnovi su u stalnoj potrazi za nečim uzbudljivim i novim - to ih često vodi ka kratkoročnim vezama i neobaveznim odnosima. Kada Ovnu neka osoba dosadi, a to nije rijetkost, spreman je odmah ići dalje. Ako žele ostvariti dugoročnu vezu, moraju izaći iz slijepe ulice.

Bik

Bikovi imaju ustaljene obrasce ponašanja i postupanja. Tvrdoglavi su i to je ono što im se često nađe na putu kada bi trebali pustiti nove ideje u svoj život. Ova karakterna crta im također ne dopušta da razvijaju ljubavni odnos kako bi zaista željeli. Pokušajte razmišljati fleksibilnije kada je riječ o ljubavnoj sferi.

Blizanci

Ovaj horoskopski znak opterećen je time što ljudi misle o njemu. To može biti izuzetno loše, pogotovo kad je riječ o vezama. Blizanci moraju shvatiti da je važno ono kako se osjećaju kad su sami sa svojim partnerom, a ne što drugi ljudi misle o njihovoj vezi. Najbolje je iskreno razgovarati s drugom polovicom, jer ćete se tako uvjeriti da nemate zbog čega brinuti, piše Atma.

Rak

Pripadnici ovog znaka najčešće pokušavaju izbjeći sukob, posebno kada je njihova veza u pitanju. Rakovi to rade jer su skloni romantizirati svoje odnose, čak i u toksičnim situacijama. Umjesto da svoje osjećaje drže u sebi, trebali bi ih podijeliti s partnerom, tako će imati priliku izgraditi iskreniji i trajniji ljubavni odnos.

Lav

Lavovi su poznati po tome što su zaljubljeni u sebe. Jako vole sebe, ali često dopuštaju da im ego prepriječi put ka razvoju zdravog ljubavnog odnosa. Moraju bolje naučiti slušati i razumjeti drugu osobu i kako se ona osjeća.

Djevica

Djevice su poznate po svojoj sklonosti analiziranju svega na svijetu. Iako nije uvijek loše razmišljati racionalno, međutim jednom kad dopustite da sitnice utječu na vas - to postaje problematično. Za Djevice je najbolje da priznaju same sebi da su odnosi najudaljenija stvar od savršenstva.

Vaga

Vage su milostive i spremne prihvatiti gotovu svaku osobu. Međutim problem počinje kada prihvate u svoj život pogrešne ljude - ova im se karakterna osobina obija o glavu i pretvara u slabost. Potrudite se malo više upoznati ljude kako bi mogli oblikovati bolje i racionalnije mišljenje o njima. A s onima u koje imate povjerenja - ipak budite pažljiviji.

Škorpion

Pripadnici ovog horoskopskog znaka najčešće imaju velikih i duboko ukorijenjenih problema kao i pitanja kada se radi o povjerenju. Škorpionu preostaje jedini način da izgradi istinski zdrav ljubavni odnos - a to je da počne malo više vjerovati u svog partnera.

Strijelac

Strijelca karakterizira slobodna priroda duha, a to je nešto i na čemu mu mnogi zavide. No tu se kriju i određeni problemi koje to nosi u dugoročnim ljubavnim vezama. Njihova drskost uništava sve njihove odnose, a da bi prekinuli ovaj začarani krug moraju se potruditi i uložiti više vremena i truda u svoju vezu - isplati se.

Jarac

Kada Jarac razmišlja o svojim vezama, nije pretjerano optimističan. Ako je to zbog neugodnih iskustava u prošlosti - pokušajte shvatiti da bez obzira na sve ipak nisu svi odnosi negativni. Svaka osoba se na kraju zaljubi u ono što sanja.

Vodenjak

Vodenjaka njegova neovisna priroda često čini izoliranim - i otežava mu pokazivanje emocija drugima koji često kao da ne vide njihove prave osjećaje. Iako biti ranjiv nije uvijek tako loše - ono pridonosi osobnom rastu jer ranjivost u ljubavnoj sferi može biti veoma korisna.

Ribe

Ribe odlikuje nježna i suosjećajna priroda pa su često skloni prilagođavati se drugim ljudima, zanemarujući pritom vlastite osjećaje. Kako bi mogle stvoriti zdrave ljubavne veze, potrebno im je riješiti se navike usrećivanja drugih. Jednostavno budite ono što jeste.