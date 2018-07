Ljudi biraju ostati u tvrtki koja ih inspirira i potiče lojalnost

Svaka karijera se sastoji od tri razine: što radimo, kako to radimo i zašto to radimo, tvrde Simon Sinek i David Mead, autori knjige “Find Your Why: A Practical Guide for Discovering Purpose for You and Your Team”.

Oni opisuju te razine kao tri kruga od kojih je najveći “što” krug, manji je “kako”, a srce ta dva kruga je “zašto” krug. Većina se ljudi usredotočuje na pitanja što i kako, umjesto da otkriju svrhu onoga čime se bave ili čime se žele baviti, a to je “zašto”.

Foto: Promo

- Razmislite i razgovarajte o događajima koje ste prošli sa svojim kolegama na poslu. Dok ćete se prisjećati starih uspjeha i neuspjeha, spoznat ćete stvari o sebi i svojim kolegama koje nikad prije niste uvidjeli. Isto tako ćete prepoznati svoj doprinos u životima drugih te utjecaj tog doprinosa - tvrde autori.

Odaberite ugodan prostor za sastanak. Nemojte posjesti svoje kolege i otkriti im o čemu se radi, učinite to spontano i opušteno pa se zadubite u novootkrivene teme, savjetuju.

- Kad zapošljavate nekoga, nemojte mu reći što će on raditi i kako će raditi, ispričajte mu priču zašto je uopće osnovana tvrtka, objasnite mu zašto je tvrtka važna drugim ljudima, ukratko ga upoznajte sa “zašto”. Isto možete primijeniti i prilikom razgovora za posao jer ćete tako postići dublju, emocionalniju i utjecajniju vrijednost - tvrde.

Osjećaj povezanosti je ono što nas veže da nosimo dres svog gradskog nogometnoga kluba iako gubi već deset godina, a isti taj osjećaj moramo kreirati u svom poslovnom okruženju. Kad se emocionalno povežemo sa kolegama, naš odnos postaje jači i značajniji, objašnjavaju.

- Ljudi će radije ostati u tvrtkama koje ih inspiriraju i zalažu se za povjerenje i lojalnost, nego otići u neku drugu koja im nudi nekoliko kuna više jer će se osjećati da postižu nešto više od zarađivanja - tvrde autori.