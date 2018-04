Ljudi koji drijemaju više od pola sata na dan lošije spavaju

Dobar san ključan je za svaki aspekt života. Utječe na zdravlje, tjelesnu težinu i raspoloženje, kaže dr. Chris Winter, autor knjige “The Sleep Solution”.

Spavanje ima pozitivan utjecaj na srce i imunološki sustav. Loš san povećava rizik od visokog tlaka, srčanog i moždanog udara, zatajenja srca, poremećaja u srčanom ritmu, pa čak i pretilosti. San možete poboljšati uz nekoliko jednostavnih prilagodbi, tvrdi autor. Preporučuje dobru “higijenu spavanja”. Ona podrazumijeva kontrolu prostora u kojem spavate te vašeg ponašanja netom prije spavanja.

- Za bolju kvalitetu sna, pripremite svoju sobu. Neka u njoj bude potpuni mrak jer i najmanji izvor svjetlosti može narušiti vaš san - savjetuje autor Winter.

Foto: Promo

Iz istog razloga preporučuje ugasiti mobitel ili ga ostaviti u drugoj prostoriji, kao i ne gledati televiziju iz kreveta. Važna je i udobnost tijekom spavanja, pa odaberite madrac koji vam najbolje odgovara. Nije loše unijeti neku promjenu u sobu, poput novog namještaja ili druge boje zidova, kako biste se u njoj osjećali još ugodnije te bili okruženi stvarima koje volite.

- Poradite na rutini spavanja. Primjerice, mogli biste vježbati ujutro, a čitati prije spavanja dok ne osjetite pospanost. Što god odabrali kao svoju rutinu, ostanite dosljedni kako bi vam se tijelo naviklo na promjenu - savjetuje autor.

Objašnjava da se nesanica dijagnosticira kad imate problema sa spavanjem barem dvaput tjedno u periodu od tri mjeseca. No ako ste nakon sna nervozni, bez obzira na manju učestalost problema sa spavanjem, moguće je da i vi imate neki oblik nesanice.

- Može se raditi o nemogućnosti da zaspite kad to želite ili o buđenju tijekom noći, odnosno o nemogućnosti spavanja tijekom cijele noći. Nesanica je često uzrokovana anksioznošću, stresom i nekim drugim medicinskim stanjima. Tablete za spavanje često se smatraju brzim rješenjem problema nesanice, no dokazano je da one smanjuju količinu dubokog sna, koji je potreban za osjećaj odmorenosti. One se zato preporučuju samo za kratkoročno korištenje, primjerice prilikom nesanice uzrokovane nekim životnim problemom, i to uz prethodno savjetovanje s liječnikom - upozorava autor.

Dodaje da je dobro imati i uobičajeno vrijeme buđenja. Sami odredite vrijeme koje odgovara vašim navikama i obavezama.

Kako količina potrebnog sna varira od osobe do osobe, napravite mali test. Odredite svoje ciljano vrijeme buđenja te otiđite na spavanje pet i pol sati prije tog vremena. U tom periodu nemojte se odmarati tijekom dana. Svakog idućeg dana otiđite na spavanje petnaest minuta ranije, a vrijeme buđenja ostavite isto. Ponavljajte sve dok više ne budete osjećali pospanost tijekom dana. Kad to postignete, utvrdit ćete koliko vam je sna potrebno kako biste se kvalitetno odmorili, tvrdi autor. Dodaje da je većini ljudi potrebno između šest i pol i osam sati sna tijekom noći. Dnevno odmaranje, odnosno drijemanje danju, može biti dobro, no ono ne smije zamijeniti kvalitetno spavanje noću. Najbolje je odmarati se u prvom dijelu dana, i to maksimalno pola sata, te po mogućnosti uvijek u isto vrijeme, da se tijelo navikne, savjetuje autor.