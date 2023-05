'Ljudi koji puno gledaju horor filmove zapravo uče kako se nositi sa strahom i tjeskobom'

Zastrašujući zvukovi, jezovita priča ili pak kadrovi iz noćnih mora kod pojedinih ljudi će izazvati strah te će pod svaku cijenu izbjegavati pogledati takav film. Istovremeno, drugi će ga gledati s neskrivenim užitkom.

Stručnjaci za Tips'n'Tricks otkrivaju kako postoje psihološki razlozi zbog kojih pojedince privlače horor filmovi, dok ih drugi odbijaju s gnušanjem.

Adrenalin

Strah je ružan osjećaj, no ima i dobru posljedicu, a to je navala adrenalina. To je onaj osjećaj zbog kojeg se osjećate dovoljno snažnim da se goloruki borite s medvjedom te da vas ništa na svijetu ne može zaustaviti. No mozak ne zna razliku između stvarne opasnosti i izmišljene prijetnje u horor filmu.

- Mozak ne razlikuje fantaziju od stvarnosti na potpuno učinkovit način. Naime, on zaboravlja da ono što vidi na ekranu nije stvarna opasnost i zato povećava fiziološki odgovor koji bi bio prikladan za suzbijanje opasnosti, a to je navala adrenalina - kaže Krista Jordan, klinička psihologinja iz Austina u Teksasu dodajući kako je za neke ljude ta navala adrenalina ugodno iskustvo.

Foto: DREAMSTIME

Priprema

Iako je vrlo malo vjerojatno da će vas ubojica sa sjekirom ganjati po kući, ipak nam se sviđa osjećaj da smo spremni i za takve zastrašujuće situacije. I to je još jedan razlog zašto volimo gledati horor filmove.

- Riječ je o pokušaju da naučite predviđati ono što se zbiva oko vas. Promatrate što drugi ljudi rade u određenim situacijama, pa čak i ako je riječ o filmskim likovima i izmišljenim prijetnjama. To omogućuje da učite kako se ponašati ako se suočite sa stvarnim prijetnjom - kaže Coltan Scrivner, kandidat za doktorat na Odsjeku za komparativni ljudski razvoj na Sveučilištu u Chicagu.

Smatra da nam strašni filmovi pomažu u osjećaju spremnosti te nam nude priliku za vježbanje strategija suočavanja.

- Mislim da ljudi koji puno gledaju horor filmove uče kako se nositi s neizvjesnošću, strahom i tjeskobom - kaže Scrivner, koautor istraživanja koje je pokazalo da su ljudi koji vole horor filmove bili psihički otporniji tijekom pandemije.

- Mislimo kako je to rezultat činjenice da ljudi koji gledaju horor filmove na taj način stvaraju alat za borbu protiv osjećaja straha ai tjeskobe - zaključio je Scrivner.

Foto: DREAMSTIME

Sigurnost

Još jedna stvar koja nekima čini horor filmove ugodnim iskustvom jest činjenica da zapravo nikada niste u opasnosti.

- Na ekranu vidite zastrašujuće stvari u kontroliranom okruženju i mislim da je to nešto za čim svi žudimo. Zamislite malo dijete koje uči hodati. Ono će pobjeći od roditelja, doći do određene točke samostalnosti u kojoj se osjetiti strah, a zatim će se vratiti u sigurnost. Riječ je o igri s opasnošću, ali i s osjećajem sigurnosti. I na kraju, ljudi nakon gledanja horora imaju osjećaj postignuća, kao da su nešto ostvarili - zaključila je Margot Levin, klinička psihologinja iz New Yorka.

