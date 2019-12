'Ljudi neće učiniti ništa dok ne osjete posljedice na svojoj koži'

Klimatske promjene, uništavanje biološke raznolikosti, zagađenje oceana, pretjerani ribolov i krčenje šuma samo su neki od ekoloških problema koji utječu na cijelo čovječanstvo.

‘Ethics For a Full World: Or, Can Animal-Lovers Save the World?’ je knjiga u kojoj je Tormod Burkey htio ukazati na ekološke probleme iz etičke perspektive.

Naime, on tvrdi da je razmišljanje u kojem je u glavnom fokusu čovjek, temeljni uzrok svjetskih ekoloških problema, te da takav stav prijeti ukupnom životu na planeti. Ljudi uglavnom osjete empatiju kada vide koliko se životinja bori za opstanak zbog zagađenog okoliša. No, zašto onda ne djelujemo kako bismo spasili njih, ali i svijet od ‘sigurne propasti’?

- Neki kažu da ljudi neće učiniti ništa dok ne osjete posljedice na vlastitoj koži, ali do tada će već biti prekasno - objašnjava.

Prema autorovu stavu, vjerovanje da su ljudi najvažnija živa vrsta na zemlji, glavni je problem zbog kojeg i dalje nije riješeno pitanje klimatskih promjena, recikliranja otpada i ostalog.

- Moramo prestati živjeti samo za sebe. Moramo svijetu pristupiti alternativnom etikom i tretirati svaku vrstu s osjećajem jednakosti i pravednosti - naglašava i dodaje da čovječanstvo mora postati altruistično i pozabaviti se svojim ekološkim učinkom.

Ono također mora izmijeniti svoje stavove i životne puteve ako želi imati budućnost i spasiti svijet. Intenzivna poljoprivreda i rast ljudskog stanovništva znači da je za rast usjeva potrebno više prirodnog zemljišta. Kao rezultat toga, sve više vrsta izumire zbog gubitka staništa. Ovo je samo jedan od primjera gdje ljudi moraju promijeniti stav i pronaći drugačiji način od kojeg će svi profitirati.

