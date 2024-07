Ljudi rođeni na ova 4 datuma su posebni, a sreća ih prati u stopu

Numerologija je sklona ljudima rođenima 1., 10., 19. ili 28. dana u mjesecu - prema uvjerenjima, njima u svemu pomaže Sunce.

Ovi su ljudi izuzetno društveni i znatiželjni te se uvijek ističu u gomili, jer iz njih zrači neka vrsta unutarnje snage.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Velesajam | Video: 24sata/pixsell

Još kao djeca, ljudi rođeni na ove dane pokazuju prve znakove radoznalosti i često postavljaju pitanja na koja roditelji ne mogu pronaći odgovore.

Činjenica je i da imaju sjajan smisao za humor te izuzetnu pozitivnu energiju.

Samopouzdani su, cijene sebe i ne boje se izazova. Najviše uživaju u obavljanju teških i neistraženih zadataka, tada se osjećaju poput heroja.

Two young women laughing and holding ice cream in hand | Foto: (C) Milenko ?ilas - Veternik; Serbia

U poslu mogu biti izuzetno uspješni jer imaju izvrsne ideje te su nerijetko šefovi s vizijom.

Ponosni su na vlastite sposobnosti i moći, a u poslu uvijek postižu ono što su zamislili, bez obzira na teškoće.

Ipak, tu je i jedna mana - kao odrasli, ljudi rođeni 1., 10., 19. ili 28. dana u mjesecu mogu biti veliki egoisti.

Ponekad teško prihvaćaju greške i često misle da su jedino oni u pravu. U ljubavi su predani, ali zaista poštuju sebe i ne spuštaju kriterije.

Uz to, ove su osobe izuzetno snažne i često su na vodećim pozicijama u karijeri. Kada se oslobode ega, lakše će prolaziti kroz život.