Ljudi s ovim osobinama najčešće izazivaju konflikte i svađe u vezi

Neki ljudi upadaju u sukobe zbog najmanjih provokacija – ili percipiranih sukoba. Takve visokokonfliktne osobnosti lako potiču manje nesporazume ili povremene nenametljive primjedbe, sve dok njihovi odnosi ne postanu preplavljeni svađama. Konfliktno orijentirano razmišljanje obično ima samo dvije opcije tijekom svađe: bijeg ili pobjedu.

Foto: 123rf

- Visokokonfliktno ponašanje je sve što pojačava, a ne upravlja ili smanjuje sukob - vikanje, bacanje stvari, guranje, udaranje, laganje, širenje glasina, odbijanje razgovora dulje od jednog dana i nestanak na duže vrijeme - navodi američki terapeut Bill Eddy.

No, izlazak iz visokokonfliktnog obrasca zahtijeva napor. Da bi to postigli, visokokonfliktni parovi moraju se preispitati i napraviti popis svojih sklonosti i okidača.

Amerikanka Dr. Fran Walfish, psihoterapeutkinja za obitelj i odnose kaže da, kako biste prekinuli ciklus velikih sukoba, morate se suočiti s nekim teškim vlastitim osobinama.

Ovo je 5 tipova osobnosti koji uzrokuju najviše sukoba u vezama.

1. Oni koji podižu zid

Skloni su zatvoriti se tijekom nesuglasica, odbijati suradnju ili čak komunikaciju. To je zatvaranje i ujedno obrana koja se koristi za očuvanje vlastitog ega, emocija i sebe, tumači Walfish.

Man and woman breaking up on bench in park, conflict in relationship, problem | Foto: 123RF

Kako pomoći: Najbolji način za suočavanje s ovim problemom je pristupiti situaciji blago. Koristite empatiju i suosjećanje kao sredstvo za probijanje tvrdoglavosti i odbijanja suradnje. Umjesto da nekoga korite što vas opterećuje, dajte mu do znanja da razumijete kako se osjeća.

- Recite mu suosjećajnim tonom da razumijete kako se osjeća preopterećeno i da mu je možda potreban odmor od razgovora - veli stručnjakinja.

Pregrada je često alat koji parovi koriste kada počnu osjećati kivnost jedno prema drugome. Treba zaustaviti da se ljutnja nakuplja u odnosima.

2. Verbalni napadač

Što ih definira: Kada dođe do problema, a vi ili vaš partner se vratite na osuđivanje, okrivljavanje i kritiziranje, inzistirajući na tome da je krivnja u potpunosti na nekom drugom, onda to može biti izraz koji najbolje opisuje vaš odnos.

- Ovaj stil je postati samozaštitnički, negiranjem odgovornosti za sukobe - kaže Walfish. - Oni ne mogu podnijeti preuzimanje odgovornosti jer je njihov ego previše krhak i lako ga je povrijediti - .

Kako pomoći: Suprotstavite se verbalnom napadu oslanjajući se na partnerove argumente. Objasnite im da želite čuti što ste to učinili što ih je uznemirilo, ali da ne želite da vas zbog toga napadaju. Ako ste vi napadač, držite 'ti' optužbe van rasprave i prijeđite na 'ja' izjave. Nemojte se fokusirati na akciju; umjesto toga, usredotočite se na to kako ste se osjećali.

- Najbolji način da odgovorite verbalnom napadaču je reći: ‘Želim čuti tvoje misli, ali lakše mi je obraditi kada kažeš stvari koje počinju s Trebam. U suprotnom, to čujem kao omalovažavanje i osjećam se loše zbog sebe i to nas ne vodi nikamo - veli Walfish.

3. Izbjegavač

Što ih definira: Izbjegavači će učiniti sve što moraju kako bi spriječili sukob, od nuđenja ometajućih argumenata do izravne promjene teme. Osim toga, oni će odvratiti pažnju tijekom svađe kako bi izbjegli suočavanje s temeljnim uzrokom problema.

- Tijekom intenzivnih nesuglasica, ako često prekidate ili razmišljate o svom odgovoru dok vaš partner govori, tada ste više zabrinuti pobijediti u svađi nego razumjeti gdje je došlo do problema - navodi kaže Walfish.

Kako pomoći: Ako je intenzitet svađe prevelik za vas, pokušajte okrenuti scenarij i upotrijebiti malo humora da poboljšate raspoloženje. Našalite se, čak i ako je to na vaš račun.

Ako znate da vaš partner voli izbjegavati svađe, iznesite to pred njim ili njom i dajte im do znanja da razumijete što osjećaju.

Moglo bi pomoći vašem partneru ako kažete: - I meni je teško o ovome pričati. Možemo uzeti pauzu koliko god je potrebno, nekoliko minuta za sebe i ohladiti se, ali da nastavimo ovaj razgovor - .

4. Pasivno-submisivan

Što ih definira: Ova dinamika je slična onima koji izbjegavaju po tome što će uvijek kapitulirati i priznati da su u krivu (čak i ako nisu). Toliko se boje da će se netko na njih naljutiti da će jednostavno popustiti samo kako bi izbjegli novu svađu.

Kako pomoći: Nemojte poništavati njihove strahove ili negativne osjećaje govoreći im da je glupo bojati se. Ako to učinite, samo ćete uzrokovati rast tih negativnih osjećaja.

Umjesto toga, Walfish predlaže da kažete nešto u stilu: - Znam da se brineš da ću biti ljut na tebe, ali dat ću sve od sebe da ne poludim i ne budem ljut. Osim toga, trebamo poboljšati komunikaciju - .

5. Popravljač

Što ih definira: Popravljači nude rješenja problema pod svaku cijenu. Oni ne vole da su stvari neizvjesne i umjesto da se upuštaju u rješavanje sukoba naprijed-natrag, skočit će na rješenje samo kako bi okončali svađu.

Foto: 123RF

Kako pomoći: Popravljači obično vjeruju da je njihova ideja automatski prava, tako da je svaki argument zapravo samo niz riječi koje ih navode da iznesu svoje mišljenje. Ako ste vi ili vaš partner skloni Popravljačima, morate pokušati ostati otvoreni čuti sve strane svađe dok pokušavate komunicirati.

- Najbolje što možete reći popravljaču je: ‘Znam koliko je neugodno sjediti u neizvjesnosti kad stvari tako lebde u zraku. Nemojmo se utrkivati ​​s rješenjem samo zato što je najbrže. Važno mi je promišljeno donijeti odluku - kaže Walfish.

Kada je riječ o odnosima u kojima je sukob uvijek prisutan, razumijevanje i osmišljavanje načina za rješavanje onoga što izaziva ljutnju i frustraciju ključno je za napredovanje, piše Your Tango.