Ljudi sa 'starim dušama' svijet gledaju na puno zreliji način

Čak deset posto ljudi na svijetu osjeća se starije nego što uistinu je. Ako ste 'stara duša', veće su šanse da će oko vas na kraju ipak ostati ljudi koji su vam slični. Vi zračite toplinom i vedrinom. Koristite mudrost i strpljenje za sve situacije i ljude. To su posebni tipovi ljudi koji na svijet gledaju na znatno drugačiji i zreliji način.

Smatra se da su takvi ljudi na svojoj koži već osjetili neka životna iskustva. Oni žive samostalno i istovremeno osvjetljavaju put drugima. Ako vam je već netko rekao da ste prezreli za svoje godine, možda ste i vi 'stara duša', a ovih deset znakova to će vam potvrditi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

1. Nezavisni ste i introvertirani

Nemate iste interese kao ljudi vaših godina. Teško sklapate prijateljstva s ljudima s kojima imate jako malo zajedničkog. To se može pretvoriti u potencijalan problem jer ste češće sami. No vi vidite prednosti u samoći. Ova introvertirana priroda zapravo ne potječe iz određene društvene sklonosti ili temperamenta - to je jednostavno znak 'stare duše'.

2. Žudite za znanjem

Staru dušu prirodno privlači intelekt, mudrost i filozofija. Za njih neozbiljni i površni životni stilovi nemaju puno smisla. Njihov put prosvijetljenja aktivno teži mudrosti, sreći i istini.

Foto: Fotolia

3. Osjetila su vam pojačana

Stare duše prilagođavaju se intuiciji. Duhovno su i emocionalno ushićeni kad postignu mir i zadovoljstvo. Preferiraju sreću znajući da im najveće ispunjenje donosi potraga za ljubavlju, prosvjetljenjem i mirom.

Foto: Dreamstime

4. Niste se dobro uklapali u društvo

Ako ste se kao dijete više družili s odraslima nego sa svojom generacijom, možda ste stara duša. Niste bili na istoj razini kao i drugi vaše dobi pa vam je bilo teže sklapati prijateljstva. To ponekad može biti problematično za njih jer se možete osjećati kao autsajderi.

Foto: Dreamstime

Često su vas pogrešno shvaćali i odrasli su vas smatrali sramežljivima. Prihvatili su vas stariji od vas jer su inteligentniji i mudriji od vršnjaka.

5. Vode vas unutarnji osjećaji

Stare duše naučile su lekcije kroz svoju intuiciju i često im treba vremena da razmisle o svojim postupcima te o ponašanju ljudi oko sebe. Ova sposobnost velika je prednost te jasnije percipiraju okolinu i razmišljaju prije postupaka.

6. Imate široke poglede na svijet

Poput malenog zupčanika u velikom stroju, shvaćaju da su mali, ali sastavni dio života. Oni život gledaju iz više perspektive shvaćajući da su jedno i da je cilj uskladiti sebe i svoje postupke za viši zajednički cilj. Oni nevolje vide kao prolazne i to im daje blagu narav.

Foto: Dreamstime

7. Često ste glas ljudi na kreativan način

Nerijetko se bore za prava drugih kroz vlastiti kreativni izraz. Oni su aktivni u društvu kroz slobodnu umjetnost. Kroz povijest su mnogi mudraci ljude povezali umjetničkim prikazima izraženima na najkreativnije načine.

8. Razumijete da je život kratak

Oni maksimalno iskorištavaju sadašnjost. Poštuju i cijene vrijeme koje im je poklonjeno i pokušavaju to prenijeti na druge.

Foto: Fotolia

9. Niste materijalist

Fokusiraju se na ljepotu i vrijednost prirodnog života, a ne na kratkotrajne radosti materijalnih stvari. Poštuju Zemlju i nastoje iskoristiti samo ono što im je potrebno za ispunjenje. Za njih je priroda daleko vrjednija od bilo kojeg društvenog statusa ili najnovijih trendova.

10. Osjećat ćete se pomalo 'staro'

Ponekad imaju osjećaj da imaju manje energije od drugih. Kao i stariji ljudi sa starom dušom koja je već puno toga doživjela i nije uzbuđena zbog trivijalnih stvari u životu. Za staru dušu opuštanje u mirnom i tihom okruženju dobar je izbor i donosi im ispunjenje.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: