Ljudi spuštaju račune za struju uz ove male promjene u kuhinji

S rastom cijena energenata, mnogi traže načine kako smanjiti mjesečne troškove, a kuhinja, srce svakog doma, često je mjesto gdje se nesvjesno troši najviše energije. Ipak, uz nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevnim navikama, moguće je značajno smanjiti potrošnju električne energije bez odricanja od ukusnih i kvalitetnih obroka. Ne radi se o velikim odricanjima, već o pametnijem kuhanju.

Planiranje je ključ uštede

Dobra organizacija može vam uštedjeti vrijeme, novac i energiju. Jedna od najučinkovitijih metoda je kuhanje u serijama, poznato kao "batch cooking". Priprema veće količine hrane odjednom, poput variva, umaka ili složenaca, znači da pećnicu ili štednjak koristite rjeđe. Ostatke možete zamrznuti i imati spremne obroke za dane kada nemate vremena za kuhanje, a za podgrijavanje je dovoljan i energetski učinkovitiji mikrovalni uređaj. Kuhanje velike porcije bolonjeza i njegova konzumacija tijekom nekoliko večeri troši znatno manje energije nego svakodnevna priprema večere od nule.

Planiranje obroka unaprijed također pomaže. Primjerice, namakanje suhog graha ili žitarica preko noći drastično skraćuje vrijeme potrebno za njihovu termičku obradu. Isto vrijedi i za smrznutu hranu. Umjesto da koristite mikrovalnu pećnicu za odmrzavanje, planirajte unaprijed i ostavite namirnice u hladnjaku preko noći. To je ne samo energetski učinkovitije, već i sigurnije za hranu.

Pravilan odabir aparata za svako jelo

Velike pećnice i štednjaci nisu uvijek najefikasnija opcija, pogotovo za manje obroke. Razmislite o korištenju manjih uređaja koji su često puno isplativiji. Mikrovalne pećnice idealne su za brzo podgrijavanje i kuhanje povrća na pari, dok su friteze na vrući zrak odlične za pripremu hrskavih jela jer zagrijavaju manji prostor i rade na principu cirkulacije vrućeg zraka.

Dva uređaja posebno se ističu po svojoj učinkovitosti. Ekspres lonac može skratiti vrijeme kuhanja i do 70 posto u usporedbi s klasičnim metodama, što znači i ogromnu uštedu energije. S druge strane, spora kuhala (slow cookers) troše iznimno malo električne energije, iako rade satima. Savršeni su za pripremu variva ili komada mesa koji zahtijevaju dugo i polagano kuhanje. Ujutro ubacite sastojke, a navečer vas čeka gotov obrok.

Mali trikovi za štednjak i pećnicu

Čak i kada koristite klasični štednjak, male prilagodbe donose značajne uštede. Uvijek koristite poklopac na posudama jer on zadržava toplinu i ubrzava proces kuhanja, pogotovo kod vrenja vode. Veličinu posude prilagodite veličini grijaće ploče kako energija ne bi odlazila u prazno. Kod električnih ploča, isključite ih nekoliko minuta prije nego što je jelo gotovo - preostala toplina bit će dovoljna da se kuhanje završi. Indukcijske ploče smatraju se energetski najučinkovitijima jer zagrijavaju direktno posuđe, brže su i troše manje energije.

Slična pravila vrijede i za pećnicu, koja je jedan od većih potrošača. Kada je već uključena, iskoristite njezin puni kapacitet i pecite više jela odjednom. Primjerice, dok pečete glavno jelo, na drugu rešetku možete staviti povrće za prilog ili čak desert. Izbjegavajte često otvaranje vrata pećnice jer se time gubi toplina, a uređaj mora trošiti dodatnu energiju kako bi ponovno dosegao zadanu temperaturu.

Pazite na energetske vampire i hladnjak

Mnogi kućanski aparati predstavljaju takozvane energetske vampire. Oni troše struju čak i kada su isključeni, odnosno u "stand-by" načinu rada. Digitalni sat na mikrovalnoj pećnici, svjetlo na aparatu za kavu ili zaslon na ekspres loncu konstantno koriste malu količinu energije. Iako se radi o malim iznosima, na godišnjoj razini oni se mogu zbrojiti u primjetan trošak. Najjednostavnije rješenje je isključiti uređaje iz utičnice kada ih ne koristite ili ih spojiti na produžni kabel s prekidačem.

Hladnjak je uređaj koji radi bez prestanka i čini značajan dio računa za struju. Postavite ga dalje od izvora topline poput štednjaka ili radijatora. Optimalna temperatura za hladnjak je između tri i pet stupnjeva Celzijevih, a za zamrzivač -18°C. Svaki stupanj niže nepotrebno povećava potrošnju. Nikada ne stavljajte vruću hranu u hladnjak jer će uređaj morati raditi jače kako bi je ohladio. Također, izbjegavajte dugo držati vrata otvorenima dok razmišljate što biste jeli.

*uz korištenje AI-ja