Rupe od čavla na zidu? Evo kako ih zakrpati da se ništa ne vidi

Svi smo to barem jednom napravili - zakucali čavao za sliku, policu ili ogledalo, a onda ga kasnije maknuli i ostavili malu, ali vidljivu rupu u zidu. I dok na prvi pogled djeluje bezazleno, te sitne rupice često kvare izgled prostora, pogotovo na svježe obojenim zidovima.

Dobra vijest je da se ovakva oštećenja mogu vrlo lako popraviti, i to bez majstora. Treba vam tek malo glet mase, špatula i par minuta strpljenja.

Prvi korak je očistiti rupu - maknuti prašinu i eventualne ostatke žbuke oko oštećenja kako bi se materijal bolje primio. Nakon toga se pomoću male špatule nanosi glet masa izravno u rupu. Važno je dobro pritisnuti da se ispune svi prazni prostori, a zatim površinu izravnati koliko je moguće.

Nakon nanošenja slijedi najvažniji dio - sušenje. Ovisno o veličini rupe i vrsti mase, to može trajati od pola sata do nekoliko sati. Kada se sve osuši, površinu je potrebno lagano prebrusiti finim brusnim papirom kako bi zid bio potpuno gladak i u ravnini s ostatkom.

Ako je zid obojen, završni korak je bojanje zakrpane površine. Najbolje je koristiti istu nijansu boje kako bi prijelaz bio neprimjetan. Kod manjih rupa, ako je posao dobro odrađen, popravak se praktički ne vidi.

Ono što mnoge iznenadi je koliko je ovaj postupak zapravo jednostavan. Umjesto da ostanu vidljive rupe koje narušavaju izgled prostora, uz minimalan trud zid može izgledati kao nov.