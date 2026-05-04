Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
TOP SAVJETI

Rupe od čavla na zidu? Evo kako ih zakrpati da se ništa ne vidi

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 1 min
Rupe od čavla na zidu? Evo kako ih zakrpati da se ništa ne vidi
Foto: 123RF

Ono što mnoge iznenadi je koliko je ovaj postupak zapravo jednostavan. Umjesto da ostanu vidljive rupe koje narušavaju izgled prostora, uz minimalan trud zid može izgledati kao nov

Admiral

Svi smo to barem jednom napravili - zakucali čavao za sliku, policu ili ogledalo, a onda ga kasnije maknuli i ostavili malu, ali vidljivu rupu u zidu. I dok na prvi pogled djeluje bezazleno, te sitne rupice često kvare izgled prostora, pogotovo na svježe obojenim zidovima.

Dobra vijest je da se ovakva oštećenja mogu vrlo lako popraviti, i to bez majstora. Treba vam tek malo glet mase, špatula i par minuta strpljenja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bus 01:03
Bus | Video: 24sata/pixsell

Prvi korak je očistiti rupu - maknuti prašinu i eventualne ostatke žbuke oko oštećenja kako bi se materijal bolje primio. Nakon toga se pomoću male špatule nanosi glet masa izravno u rupu. Važno je dobro pritisnuti da se ispune svi prazni prostori, a zatim površinu izravnati koliko je moguće.

URADI SAM Kaplje vam pipa? Evo kako ju možete popraviti u 10 minuta
Kaplje vam pipa? Evo kako ju možete popraviti u 10 minuta

Nakon nanošenja slijedi najvažniji dio - sušenje. Ovisno o veličini rupe i vrsti mase, to može trajati od pola sata do nekoliko sati. Kada se sve osuši, površinu je potrebno lagano prebrusiti finim brusnim papirom kako bi zid bio potpuno gladak i u ravnini s ostatkom.

Repair apartment. Home renovation concept.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ako je zid obojen, završni korak je bojanje zakrpane površine. Najbolje je koristiti istu nijansu boje kako bi prijelaz bio neprimjetan. Kod manjih rupa, ako je posao dobro odrađen, popravak se praktički ne vidi.

POPRAVI SAM! Vrata škripe i ne zatvaraju se dobro? Ovo su brzi trikovi koji rješavaju problem
Vrata škripe i ne zatvaraju se dobro? Ovo su brzi trikovi koji rješavaju problem

Ono što mnoge iznenadi je koliko je ovaj postupak zapravo jednostavan. Umjesto da ostanu vidljive rupe koje narušavaju izgled prostora, uz minimalan trud zid može izgledati kao nov.

Naravno, ako se radi o većim oštećenjima ili pucanju zida, tada je ipak bolje uključiti stručnjaka. No za one “male tragove života” po zidovima, ovo je brz i učinkovit način da prostor ponovno izgleda uredno i dotjerano.

*Uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Vječno mladi: Ovim znakovima Zodijaka godine ništa ne mogu!
JESTE LI MEĐU NJIMA?

Vječno mladi: Ovim znakovima Zodijaka godine ništa ne mogu!

Godine su za njih samo broj! Neki horoskopski znakovi poznati su po svojoj posebnoj energiji, vedrom duhu i mladolikom izgledu koji zadržavaju puno dulje od drugih
FOTO Što ne nositi nakon 50. - 15 grešaka koje dodaju godine
ANALIZA STILA

FOTO Što ne nositi nakon 50. - 15 grešaka koje dodaju godine

Ulaskom u pedesete i kasnije, garderoba bi trebala odražavati samopouzdanje, eleganciju i suvremenost. No neke stilske pogreške – često nesvjesne, mogu vizualno dodati godine i učiniti izgled manje svježim
Tko ima najljepše oči, noge...? Evo koji je najprivlačniji dio tijela na svakom znaku Zodijaka
NAJLJEPŠE NA VAMA

Tko ima najljepše oči, noge...? Evo koji je najprivlačniji dio tijela na svakom znaku Zodijaka

Svaki horoskopski znak ističe se posebno lijepim određenim dijelom tijela. Neki imaju predivne oči, neki prekrasan osmijeh, a drugi su pak fenomenalno građeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026