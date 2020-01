Loto sanjarica: Medvjed ili riba u snu donose dobitak na javi

Stručnjaci koji podrobnije analiziraju pojavu brojeva u snu pripisuju to jednom od naših primarnih instinkata koji se ne gase dok spavamo.

- Nesvjestan um je budan kako bi nas i uspavane brzo upozorio na neku iznenadnu opasnost, baš poput detektora kretnji. To nam je ostalo iz davnih vremena, kad je na čovjeka vrebalo mnogo opasnosti. Dakle, i u snu naša je podsvijest budna kako bi nam osigurala preživljavanje. A danas trebamo novac da bismo preživjeli. Ima, dakle smisla da nam se u snu pokazuju neka rješenja naših problema jer zgoditak znači preživljavanje - napisao je u svojoj knjizi “Sretnici: provjerene strategije za dobru sreću“ novinar Randall Fitzgerald.

I narodna predaja ima svoje adute kad je o prizivanju novčića u džepove riječ. Dok je s jedne strane dobro brati gljive cijelu noć, poglavito vrganje, što je sreća i u stvarnosti, a u snu nosi i dodatne “novčane” bodove, neke druge pojave koje ne želimo ‘susresti’ u stvarnosti, dobro je sanjati. Na primjer, narodno vjerovanje poručuje da vidjeti, namirisati ili ugaziti u izmet najavljuje značajno poboljšanje financijskih uvjeta, ali i sreću i napredovanje. Još je ponegdje živo vjerovanje da sanjati novac nije dobar znak, no to će ovisiti o vašoj trenutačnoj životnoj situaciji i tome što vam je u snu značio novac. Obično ako vidite da članovi obitelji razmjenjuju novac, može biti znak narušenih odnosa u obitelji. No sam novac u snu nije uvijek loš znak. Ako ste sanjali da samo brojite novac, bit ćete uspješni u rješavanju nagomilanih problema, a možete očekivati i veliku zaradu. Hrpa novca pak može najaviti da vas doista čeka dobitak, a povoljno vam je i vrijeme za igre na sreću. Snovi o sitnom novcu znak su bogatstva i dobitka.

Ako sanjate neki od ovih snova, moguće je da vas na javi očekuje velika sreća:

Akvarij - Sanjate li akvarij pun riba, očekujte svađu s partnerom, ali i dobit. Prazan akvarij znači da vas muče brige zbog novca, ali one nisu opravdane i ubrzo ćete uvidjeti da niste bili u pravu i da se novčana situacija mijenja na bolje.

Autocesta - Autocesta je simbol za igre na sreću. Što se brže vozite autocestom u snu, to je veća vjerojatnost da ćete dobiti.

Bič - Sanja li ga žena, znači kušnju u ljubavnom odnosu, a muškarcima brak s lošom ženom. Kupiti bič znak je zadovoljstva za druge, a ako ga izgubite u snu očekuju vas zarada i dobitak.

Bajka - Ako žene sanjaju da pričaju bajku, znak je dobitka. Kod muškaraca je obratno.

Berba - Sanjati da berete neko voće, bit ćete veseli i zdravi, a gledate li druge kako beru, očekuju vas bogatstvo i uspjeh.

Biskup - Sanjati da biskup drži misu može značiti da vam dolaze vijesti o nasljedstvu.

Bijelo - Sanjati bijelu boju nagovještaj je iznenadne sreće.

Bik - Ako radi nešto u snu, pozitivan je znak te predviđa zaradu i dobre kupoprodajne uvjete. Skače li bik, to je znak vjernosti. Bikovi bez rogova navješćuju neprijateljski nastrojene ljude. Crveni bikovi znače prijetnju, bijeli sreću, a crni opasnost. Kupovati bikove znak je bogatstva.

Blago - Ako u snu pronađete zakopano blago, vjerojatno vas na javi očekuje financijskih dobitak.

Cvijeće - Uzgajati cvijeće najavljuje veći novčani dobitak.

Divokoza - Znak je velike sreće, dobre intuicije i dobitka na javi.

Djetelina - Djetelina u snovima ima proročansko značenje, glasnik je sreće, velikih dobitaka i lijepih putovanja.

Gola žena - Sanjati golu ženu jako je dobar znak, ona simbolizira sreću, uspjeh i novčani dobitak.

Konj - Sanjati konje uvijek je dobar znak i uvjerava da ćete dobro izbjegavati nevolje u životu. Ako sanjate da jašete na konju u galopu, ostvarit ćete brz napredak ili dobitak te lako prevladati prepreke koje vam se postave na putu. Ako jašete laganim kasom, ne morate se brinuti ni zbog čega, sve će se glatko riješiti.

Kosa - Vidjeti ili doživjeti u snu ispadanje kose najava je financijskog dobitka ili sreće.

Jabuka - Ovo je voće simbol prosperiteta i bogatstva koje vas uskoro očekuje na javi ako. Jabuka se također povezuje s mudrošću budući da se dovodi u vezu drvetom života u kršćanskoj mitologiji.

Lijes - Mrtvački sanduk uvijek znači dobru sreću. Vidjeti mrtvu osobu u sanduku znak je velike sreće i velikog novca koji vam dolazi i donosi napredak.

Medalja – Pred vama su sretni dani. Znatno će vam se poboljšati financijska situacija.

Medvjed - Pojavljivanje medvjeda ili više njih u snu pokazuje da ćete postići mnogo. Medvjedi su uvijek znak dobre sreće i dobitka. Ako sanjate medvjeda koji pleše, podmirit ćete sve dugove na javi. Osim novca, medvjed najavljuje i ljubav

Odjeća - Ako sanjate da nosite sjajnu odjeću, budućnost će vam biti jednako sjajna. Ako perete ili sušite odjeću, znači da ste donijeli dobru odluku koja će rezultirati i dobrim promjenama. Ako vam je odjeća poderana, tužni ste i tražite nekog drugog u životu.

Preci -Susret s dragim pokojnikom u snu znak je da je obitelj blagoslovljena i da je pod zaštitom. Kad vam preci nešto govore, to znači da vam je osigurana financijska sigurnost.

Piletina - Ako sanjate da je kokoš snijela jaje, vaši će se snovi ostvariti i donijeti vam mnogo zadovoljstva. Ako vidite pile blizu drveta, čeka vas neočekivani novčani dobitak.

Pšenica - Dozrela pšenica na polju donosi dobitak.

Riba - Pecati znači da ćete osvojiti nagradu, a jesti ribu da vam dolazi novo bogatstvo. Vidjeti ribe kako plivaju u bistroj vodi znak je sreće i bogatstva.

Ruže - Kraljice cvijeća u snu najavljuju dolazak boljih dana. To se podjednako tiče ljubavne i financijske situacije.

Slon - Sanjati slona označava sreću u svim pothvatima - financijskim, poslovnim i ljubavnim. Ako jašete slona u snu, onda ćete na javi steći poštovanje i ugled.

Šibica - Ako u snu ugledate šibicu koja gori, vjerojatno ćete dobiti novac iz neočekivanog izvora na javi.

Voda - Sanjati vodu obično je najava financijskog uspjeha. Ako u snu gledate kako se voda prelijeva, postići ćete financijski uspjeh veći od najluđih snova. Ako pijete vodu, vratit će vam novac koji vam duguju. Ako hodate po površini vode, postići ćete nevjerojatan uspjeh.

Zmija - Ako vas u desnu ruku u snu ugrize bijela zmija, vjerojatno vas očekuje novčani dobitak.

