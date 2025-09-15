Big Game Fishing me naučio da tuna ponekad pobjegne, ali dobra spiza nikad, piše naša reporterka koja se odvažila zaploviti s profesionalcima u lov na veliku ribu
Lov na tune: Nisam ju ulovila, ali sam jela tartar života...
Tunu jedem u svim oblicima - tartar, tataki, steakove… No do neki dan nisam je nikad lovila. I sad mi je žao zbog toga. Jer to je doživljaj koji se pamti i prepričava do iznemoglosti. Mislim da sam već svim svojim prijateljima i kolegama dosadila ovih dana prepričavajući im kako izgleda Big Game Fishing, o kojem sam do sada znala samo da je - lova na veliku ribu, poput plavoperajne tune, sabljarke, lampuge i gofa.
