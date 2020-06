Lubenica u službi ljepote: Kora će vratiti sjaj i hidratizirati kožu

Vjeruje se da korica lubenice može učiniti čuda na vašoj koži. Osim što će vam tretman od smrznutih kockica kore od lubenice učiniti kožu mekom i sjajnom, također će pomoći i kod problema s aknama

<p>Umjesto da bacite koru od lubenice, možete je iskoristiti za smoothie, desert, ili ju čak ukiseliti. I dok je ovo voće izvrsno zbog svojeg ukusa i svojstava za njegu kože, njena kora također je prepuna dobrobiti. Dakle, sljedeći put kada krenete bacati koru od lubenice, prisjetite se da ju možete iskoristiti tako da ju izrežete na kockice, zamrznete i pružite svojoj koži osvježavajući tretman.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Top savjeti kako odabrati pravu lubenicu</p><p>Priprema:</p><p>Ovaj postupak je zaista jako jednostavan, a vjerojatno se pitate zašto baš moraju biti ledene kocke. Naime, kocke leda su, općenito, izvrsne za kožu. One održavaju izgled vašeg lica svježim i pomlađenim, a također mogu pomoći kod akni, bolnih bubuljica, crvenila i iritacije na koži. Također kockice leda su odlične za održavanje mladolikog lica. One mogu pomoći kod preranog starenja i pojave bora.</p><p>Jedna ledena kocka pirea od lubenice dnevno trebala bi biti dovoljna da pruži vašoj koži prirodan sjaj. Vjeruje se da kora od lubenice čini vašu kožu mekom i sjajnom, te da odlično vlaži kožu. Također djeluje i kao prirodni tonik. Uz to, ako imate masnu kožu i podložniji ste izbijanju akni, kora lubenice u obliku ledene kocke može eliminirati višak ulja s površine kože, a također i očistiti pore. Na taj način vaše lice može postati čisto redovitim korištenjem ove rutine, piše <a href="https://indianexpress.com/article/lifestyle/life-style/watermelon-rind-can-be-used-for-skincare-too-find-out-how-6473912/lite/" target="_blank">The Indian Express</a>.</p>