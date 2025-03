Luka (20) je vršnjak s našim novinama: 'Rođen sam na isti dan kad i 24sata i volim vas'

Ostvario sam većinu toga što sam želio do 20 godine. Ima još par sitnica, ali sve u svemu - život mi je lijep, rekao je Luka Ivančić (20) iz Radovca kraj Varaždina koji se rodio na isti dan kad i 24sata. O njemu smo pisali i 2010. godine kada je 24sata slavio svoj peti rođendan. Posjetili smo tada malog Luku kako bismo mu čestitali njegovih pet velikih godina, a i on je nama poželio sve najbolje.

Luka se rodio 2. ožujka 2005. godine u Varaždinu. Njegova majka Tamara (30) je tada u rodilištu pročitala prvi broj novina 24sata.

- Majka Karmela donijela mi je prvi broj vaših novina u varaždinsku bolnicu. Te dane u rodilištu sam kratila upravo čitajući 24sata, a do danas nisam propustili niti jedan broj - rekla nam je tada Tamara, a jučer je priznala da je još i danas tako. I dalje najviše voli rubriku news, a čitanjem novina zarazila je i sina Luku koji je također postao veliki ljubitelj 24sata.

Radovec: Luka Ivančić rođen je na isti dan kada i 24sata | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ne želi da se mijenjamo

- Najviše volim pročitati vijesti, ali i viceve. U vašim novinama ništa ne bih mijenjao, sviđaju mi se baš ovakve kakve jesu. Samo tako nastavite i dalje - rekao je Luka. Mladić je u međuvremenu završio elektromehaničarsku školu i zaposlio se u struci.

- Sasvim sam slučajno završio u ovoj struci jer sam u početku htio biti CMC operater. No, u tu školu nisam upao pa sam se odlučio za elektromehaničarsku. Ono najbolje od svega je što mi se to na kraju jako svidjelo i danas ni malo ne žalim što sam završio u toj branši - otkrio je Luka. Dodao je kako ima i curu Martu s kojom je u sretnoj vezi godinu i pola dana. Prisjetili smo se kako je Luka kao petogodišnjak obožavao quadove, bagere i aute pa smo ga upitali je li uspio nabaviti nešto od toga.

- Naravno, nabavio sam quad. Vožnja je u njemu je super osjećaj, baš onako kako sam zamišljao. Vozim se po okolici Varaždina, odem do Međimurja i tako. Kupio sam ga svojim novcem, odnosno novcem kojeg sam dobio za krizmu. Sada mi je najveća želja kupiti auto i vjerujem da bi mi se to uskoro moglo ostvariti budući da imam posao. Nakon toga želim sagraditi svoju kuću - otkrio je svoje velike planove Luka. U novoj bi kući, kaže, htio podići svoju vlastitu obitelj, ali Marta i on, priznaje, ne žure se jako. Svjesni su da su mladi i da za to ima vremena. Ipak, Luka je odlučan i kućica će sigurno kad tad doći na red.

i bratova cura je rođena kad i 24sata

Luka je 20. rođendan proslavio u krugu obitelji i prijatelja. Zanimljivo je i to što Lukin godinu dana stariji brat Mateo (21) ima djevojku Ivu (20) koja je također rođena na isti dan kad i 24sata. Tako su Luka i Iva zajedno zapravo proslavili rođendan jer imaju i iste prijatelje.

Radovec: Luka Ivančić rođen je na isti dan kada i 24sata | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Da, to je pomalo nevjerojatno da brat nađe curu koja je rođena na isti dan kad i ja. Prijatelji nas zezaju u vezi te činjenice da smo rođeni kad i 24sata. Uvijek kažu da će nazvati redakciju. Vjerojatno nam misle smjestiti neku spačku - smije se Luka. Njegova obitelj i danas čuva prvi broj 24sata, ali i mnoge druge. Svakako one u kojima je glavni junak Luka. I Luka, priznaje, kako mu je drago što je bio u novinama za svoj peti rođendan te se, kaže, upravo zato sada opet javio za 20. rođendan.

- Lijepo je imati uspomene na prošla vremena, pogotovo ako su tako pozitivna - rekao je Luka. A na sina je iznimno ponosna i mama Tamara.

- Ispao je jako dobro dijete. Završio je školu, našao odmah posao... Ja sam doista jedna ponosna mama. Cijela je obitelj ponosna na njega - kaže Tamara koja se pohvalila da nas još čita te da ostanemo takvi kakvi jesmo. Kada smo je zadnji put vidjeli, otkrila nam je, između ostalog da Luka voli glazbu. Kao je mali je na jednoj fešti, začuvši poznatu pjesmu, odmah potrčao na binu među tamburaše. Pjevač ga je tada podigao na binu te su skupa pjevali. Mališana su tada zanimali instrumenti poput gitare i orgulja. Međutim, i sam priznaje kako je teško u životu uskladiti baš sve.

- Na kraju nikada nisam uspio naučiti svirati instrumente, ali i dalje volim glazbu - otkrio je mladi Luka za kojeg još uvijek ima vremena za sve pa tako i za svirku ako ga bude zanimala. Želimo mu sve najbolje!