Obavijesti

Galerija

Komentari 0
JEDAN OD NAJBOLJIH NA SVIJETU

Luksuzni hotel između planina i vinograda nudi romantiku, mir i veličanstveno uređen interijer

Europski štih i vinogradi u srcu Južnoafričke republike skrivaju jedan od najluksuznijih hotela na svijetu. Često se nalazi na listama najboljih na svijetu, ne samo zbog svog izgleda nego i besprijekorne usluge.
Luksuzni hotel između planina i vinograda nudi romantiku, mir i veličanstveno uređen interijer
La Residence, hotel sa pet zvjezdica, redovito ima svoje mjesto na vrhu mnogih lista "Najbolji hoteli svijeta". 2013. izabrani su za najbolji hotel na svijetu prema Conde Nast Traveler Readers' Choice, koji se temelji isključivo na glasovima stvarnih putnika. | Foto: Booking
1/25
La Residence, hotel sa pet zvjezdica, redovito ima svoje mjesto na vrhu mnogih lista "Najbolji hoteli svijeta". 2013. izabrani su za najbolji hotel na svijetu prema Conde Nast Traveler Readers' Choice, koji se temelji isključivo na glasovima stvarnih putnika. | Foto: Booking
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026