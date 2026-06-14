Luksuzni hotel između planina i vinograda nudi romantiku, mir i veličanstveno uređen interijer

Europski štih i vinogradi u srcu Južnoafričke republike skrivaju jedan od najluksuznijih hotela na svijetu. Često se nalazi na listama najboljih na svijetu, ne samo zbog svog izgleda nego i besprijekorne usluge.
La Residence, hotel sa pet zvjezdica, redovito ima svoje mjesto na vrhu mnogih lista "Najbolji hoteli svijeta". 2013. izabrani su za najbolji hotel na svijetu prema Conde Nast Traveler Readers' Choice, koji se temelji isključivo na glasovima stvarnih putnika.
| Foto: Booking
La Residence, hotel sa pet zvjezdica, redovito ima svoje mjesto na vrhu mnogih lista "Najbolji hoteli svijeta". 2013. izabrani su za najbolji hotel na svijetu prema Conde Nast Traveler Readers' Choice, koji se temelji isključivo na glasovima stvarnih putnika.
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Foto: Booking
La Residence, hotel sa pet zvjezdica, redovito ima svoje mjesto na vrhu mnogih lista "Najbolji hoteli svijeta". 2013. izabrani su za najbolji hotel na svijetu prema Conde Nast Traveler Readers' Choice, koji se temelji isključivo na glasovima stvarnih putnika.
| Foto: Booking
Ovo prestižno priznanje zaslužio je ne samo zbog prekrasnog imanja s divljim paunovima koji slobodno lutaju ili dekadentno raskošnih soba, već i zbog vrhunske usluge, koja ih, kažu gosti, razlikuje od drugih hotela na listi najboljih.
| Foto: Booking
Oko hotela, osim paunova, postoje i ograđeni prostori s ponijima i antilopama.
La Residence je smješten u dolini Franschhoek, oko 90 minuta od Cape Towna, na imanju od 13 hektara prepunom vinove loze, voćaka, cvijeća i začinskog bilja. Nude vino proizvedeno od vlastitog grožđa.
Veličanstveni interijer odiše romantikom i ispunjen je bogatim tkaninama, prekrasnim umjetničkim djelima i antiknim namještajem.
| Foto: Booking
Jedanaest individualno uređenih apartmana uživa u živim shemama boja i spektakularnom pogledu.
| Foto: Booking
Na korak od La Residence, u mirnom okruženju vinograda, pet Vineyard Suiteova nudi prostran smještaj u raznim verzijama za do 20 gostiju. Tu su elegantne sobe za objedovanje i opuštanje te luksuzne spavaće sobe s mramornim vlastitim kupaonicama. Sve imaju privatne terase, vrtove i privatne bazene.
| Foto: Booking
Preko puta La Residence nalazi se Franschhoek House, privatna vila za ekskluzivnu upotrebu. Šest luksuznih apartmana okruženih planinama i vinogradima, pruža elegantno utočište idealno za obitelji ili grupu prijatelja.
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking