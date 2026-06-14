Luksuzni hotel u prostoru stare pivovare nudi čak 3500 knjiga

Čitalački turizam jedan je od trendova u 2026., prema Hiltonovom istraživanju. U ovom luksuznom hotelu, koji čuva industrijsku baštinu, čekaju vas pomno probrani naslovi uz svo bogatstvo južnog Teksasa.
Hotel je smješten u bivšoj pivovari Pearl Brewhouse, kultnoj građevini San Antonija izgrađenoj 1894. godine.
| Foto: Booking.com
Hotel je smješten u bivšoj pivovari Pearl Brewhouse, kultnoj građevini San Antonija izgrađenoj 1894. godine.
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Foto: Booking.com
Hotel je smješten u bivšoj pivovari Pearl Brewhouse, kultnoj građevini San Antonija izgrađenoj 1894. godine.
| Foto: Booking.com
Nakon završetka ere pivovare, znamenita zgrada promišljeno je pretvorena u Hotel Emma - luksuzni hotel otvoren 2015. godine koji čuva industrijsku baštinu zgrade, a istovremeno slavi kulturno bogatstvo južnog Teksasa.
| Foto: Booking.com
Sve, od dizajna do hrane i usluge, odiše gostoprimstvom Južnog Teksasa, a boravak tamo osjeća se kao da ste ušli u priču grada.
| Foto: Booking.com
Ono što je nekada bila fermentacijska soba sada je knjižnica hotela Emma, ispunjena s 3700 različitih knjiga, od kultnih prvih izdanja i knjiga iz povijesti umjetnosti do voljenih romana i kuharica, ovdje svatko može pronaći nešto za sebe.
| Foto: Booking.com
Knjige su prikupljane dugi niz godina, a svaka je odabrana zbog svoje individualnosti i šarma. Vlasnici vole reći da hotel Emma često služi kao 'dnevni boravak' San Antonija, a knjižnica je rezervirana isključivo za goste hotela.
| Foto: Booking.com
Hiltonovo istraživanje trendova iz 2026. pokazalo je da je čitanje sada među najiščekivanijim aktivnostima u slobodno vrijeme za američke putnike. Više od polovice ispitanika reklo je da bi razmislili o prijavi za čitalački odmor, a interes još je veći među milenijalcima.
| Foto: Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com
Foto Booking.com