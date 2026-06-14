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RAJ ZA KNJIGOLJUPCE

Luksuzni hotel u prostoru stare pivovare nudi čak 3500 knjiga

Čitalački turizam jedan je od trendova u 2026., prema Hiltonovom istraživanju. U ovom luksuznom hotelu, koji čuva industrijsku baštinu, čekaju vas pomno probrani naslovi uz svo bogatstvo južnog Teksasa.
Luksuzni hotel u prostoru stare pivovare nudi čak 3500 knjiga
Hotel je smješten u bivšoj pivovari Pearl Brewhouse, kultnoj građevini San Antonija izgrađenoj 1894. godine. | Foto: Booking.com
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Hotel je smješten u bivšoj pivovari Pearl Brewhouse, kultnoj građevini San Antonija izgrađenoj 1894. godine. | Foto: Booking.com
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