Lula ima 8 tjedana i stoji! Njeni roditelji ponosni, liječnica brine

Imala je samo osam tjedana kad se uspjela osoviti na noge, a sad već može stajati sama, bez da se negdje pridržava, tvrde roditelji malene Lule, koja sada ima 15 tjedana. Rođena je 31. siječnja i već po dolasku iz rodilišta, njeni su roditelji, Tezra Finn-Johnston (31) i njegova djevojka Emily Derrick (23), iz Kingswooda u blizini engleskog grada Bristola, primijetili da je jako snažna beba, kažu, iako je rođena sa samo 2260 grama.

Foto: Emily Derrick / SWNS / SWNS / Profimedia

Vrlo rano počela je dizati glavicu, a nove fotografije i snimke koje su roditelji prepustili medijima pokazuju kako Lulu stoji sama. Prema dosad dostupnim podacima ona je najmlađa beba koja je to učinila, no nije sigurno da će biti uključena u Guinnessovu knjigu rekorda. Naime, u toj se knjizi trenutno 'priznaje' samo prvenstvo beba koje samostalno znaju hodati, što Lulu još nije pokušala.

Da bi osvojila taj rekord, trebala bi nadmašiti dječaka Reubena Robinsona, koji je titulu svjetskog 'naj' osvojio zato što je prve korake napravio sa samo šest mjeseci.

Tezra i Emily uvjereni su da je Lula novu naviku usvojila gledajući s mamom video priloge o snažnim bebama na YouTubeu te da joj je to bila inspiracija da se sama odvaži ustati.

- Kad je imala oko mjesec dana, bila je nemirna i pokušao sam je posjesti na koljeno da bih je smirio. Umjesto da sjedne, sama je stala na moju nogu, ne htijući saviti noge. Učinila je to još nekoliko puta tijekom idućih tjedana, pa sam se zapitao može li tako nešto ponoviti i kad nije loše raspoložena, odnosno kad je sve u redu - priča tata, te dodaje kako svi oko njih misle da je pomalo čudno što tako mala beba može sjediti, kamoli stajati.

Oboje su pitali svoje roditelje o tome kad su to prvi puta učinili i pokazalo se da oni, kao ni njihova braća i sestre, to nisu mogli tako rano.

- Prema onome što sam pročitao, dob od devet mjeseci je vrijeme kad bi dijete moglo stati na noge i održavati se - kaže tata te dodaje kako su već pet dana po dolasku iz rodilišta uočili kako je Lula napredna. Bila je beba koja već s 10 dana može držati glavicu dulje nego što je to uobičajeno za njenu dob. Kako su gledali dokumentarac o bebama na Netflixu, u kojem je rečeno da su bebe od rođenja 'programirane' za puzanje, stavili su je na prostirku i ona je doista pokušala malo puzati.

Foto: Emily Derrick / / SWNS / Profimedia

- Onda sam stavio ruke ispod nje, a ona se uspjela odgurnuti, potiskujući se nožicama. Bilo je to impresivno. Ja joj samo pomažem u onome što, čini se, jako voli raditi, jer prvi puta kad je to učinila, nasmiješila mi se. Gleda vas i smiješi se, kao da pokušava biti velika djevojka - priča ponosni tata.

On je inače veliki obožavatelj videozapisa na YouTube kanalu o snažnim ljudima, a Lula je s njima gledala onaj o bebama, pa se tata šali da bi joj to moglo biti nadahnuće. No vjeruje kako bi za to mogao biti zaslužan i dobar omjer između mišića i tjelesne mase, s obzirom da je Lula u trenutku rođenja bila mala beba.Možda je, kaže, stvar i u genima, jer su svi u njegovoj obitelji snažnih mišića.

On je već s 13 godina počeo sam trenirati s utezima i hrvati se i sa starijima, obarajući ruku, jer uživa u tome da bude snažan, kaže, a njegova djevojčica mogla bi, čini se, biti slična, prenosi Daily Mail.

To nije dobro, u pitanju je neki zdravstveni problem

No pedijatrica dr. Vjera Žuvela, iz Doma zdravlja Dubrovnik, kaže kako bi roditelji u ovoj situaciji ipak trebali biti malo oprezniji i manje se hvaliti Lulinim stajanjem.

- Odgovor na pitanje kako je toj bebi to uspjelo je vrlo složen. Na to može utjecati puno stvari: od toga kako je protekla trudnoća, kakav je bio porod, pa do ukupnog zdravstvenog stanja djeteta. No, dijete u toj dobi nipošto ne bi smjelo stajati samostalno i ako to može, roditelji bi se trebali zabrinuti i otići do liječnika na pregled, jer iza toga može stajati niz zdravstvenih problema - upozorava te dodaje kako osobno misli da je možda riječ i o tome da su roditelji izmislili priču, odnosno nekako 'namjestili' dijete da u video prilogu izgleda da samostalno stoji.

Foto: Emily Derrick / / SWNS / Profimedia

- Dijete u toj dobi to ne bi smjelo moći. Istina, u dobi od rođenja, pa do tri mjeseca otprilike, dijete ima refleks uslijed kojega se odguruje nogicama, no to nije dovoljno za stajanje. Ono kleca i ne može se održati na nogama. Nakon te dobi, taj se refleks gubi i tek negdje oko šestog mjeseca dijete opet počinje pokazivati znakove da bi moglo stajati dok ga roditelj pridržava. I to može varirati, odnosno ne događa se nužno baš u šestom mjesecu, nego i mjesec, dva kasnije. No ako ovako malo dijete doista stoji, to nije dobro, treba se zabrinuti i potražiti mišljenje liječnika, jer je vjerojatno u pitanju neka patologija - kaže. Svakako nije dobro da roditelji iz bilo kakvih svojih pobuda potiču tako malo dijete da stoji ili korača, zaključuje sugovornica.

