Najbolji recept za sangriju koju možete sami napraviti doma

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Najbolji recepti: Šparoge su odlične protiv proljetnog umora

Osim što ćete ugoditi svom nepcu, ovo piće će rado popiti i drugi ukućani ili gosti, piše Gimmesomeoven.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako izgleda banka rakije

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Otkad smo se doselili u Barcelonu, ljudi me često pitaju da na blogu objavim autentični recept za španjolsku sangriju. No ispada, i žao mi je da vam to moram priopćiti, da ljudi ovdje baš ne piju sangriju! - piše na blogu autorica Ali Martin.

Kaže da ju je ta spoznaja šokirala kad se doselila u Španjolsku, te da je primijetila kako u restoranima samo turisti imaju na stolovima sangriju. Kad lokalno stanovništvo poželi hladno alkoholno piće, obično posežu za vermutom u Kataloniji, u Asturiasu zatraže sidru (što je u osnovi cider), dok u Baskiji rado piju kalimotxo (mješavina vina i cole) ili tinto de verano (vino s limun sodom).

Iako se sangrija smatra španjolskim pićem, njezino je podrijetlo prilično nejasno.

Foto: Thinkstock

- Dok sam pisala ovaj članak, moji prijatelji Španjolci su me uvjeravali da kod kuće u ljetnim mjesecima često pripremaju sangriju, osobito kad traže jeftin način na koji će omogućiti piće za puno ljudi. No tijekom mog boravka u Španjolskoj svega jedanput su nas ponudili sangrijom - piše Ali i nastavlja kako unatoč svemu jako voli pripremati sangriju kod koće te da joj je to omiljeni koktel za ljetne zabave.

Priprema traje manje od 10 minuta, sastojci su relativno jeftini i može se iskoristiti jeftino vino, voćni sastojci se dodaju prema vlastitom ukusu i volji, a u ljetnim mjesecima uvijek djeluje osvježavajuće. Bonus je i to što se sve može pripremiti satima unaprijed, a u vrču uvijek djeluje odlično.

- Ako pitate Španjolce, sangrija je tehnički gledano kombinacija punča, sezonskog voća, zaslađivača, brendija i po mogućnosti nečeg s mjehurićima. No svi ostali detalji ovise o vama. Zato sam uključila puno savjeta kako da recept pretvorite u osobno iskustvo - kaže Ali koja je na svom blogu objavila i video kako pripremiti sangriju.

Foto: 24sata

Sastojci:

Španjolsko crno vino - ako već radite španjolsko piće, red je da uzmete i njihovo vino, a možete iskoristiti neku jeftinu bocu

Brendi - taj alkohol se u Španjolskoj najčešće dodaje u sangriju, no ako ga nemate, odlična zamjena su konjak ili liker od naranče

Svježe sjeckano voće - naranče, limuni i zelene jabuke su standardni sastojci sangije, no za dodatnu sočnost svakako možete ubaciti i neko vaše omiljeno voće

Štapić cimeta - svakako ne zaboraviti na to i bilo je iznenađenje u Španjolskoj vidjeti u svakom vrču sa sangrijom taj štapić cimetaZaslađivač - šećer ili smeđi šećer je standard za sangriju, a pretvorite ga u sirup tako što ćete prokuhati jednake dijelove vode i- to ovisi potpuno o vašem ukusu pa to može biti bilo koje bezalkoholno gazirano piće ili samo obična mineralna voda

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Kako napraviti sangriju:

1. Voće narežite na manje komade

2. Pomiješajte sve sastojke

3. Dodajte zaslađivač

4. Pokrijte piće i stavite u hladnjak da se dobro ohladi

5. Poslužite hladnu sangriju s ledom

- Kako sam napomenula, ljepota sangrije je više u metodi izrade nego u točnom receptu. Stoga skupite sastojke koje imate i napravite sangriju po vašem ukusu. Primjerice, možete koristiti drugačije vino, ako ne volite brendi uzmite neko drugo alkoholno piće, a u sangriju uvijek možete ubaciti ostatke smrznutog voća poput bobica, grožđa, manga, kivija i drugih. Možete dodati i svježi đumbir.

Uzdravlje!



Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Vege burger za prste polizati - mnogima je ukusniji od mesa

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa glumicom Barbarom Rocco: