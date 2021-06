- Jako dugo smo smišljale ovu kolekciju koja je po prvi puta u cijelosti posvećena ženama. Nismo planirale da ova kolekciju uopće bude sastavljena od toliko komada no jednom kada smo krenule nismo mogle prestati. Već godinama prikupljamo tihe želje naših klijentica koje nam svako ljeto šalju poruke kako moramo osmisliti ljetne stylinge samo za njih pa smo ih eto ove godine poslušale i napravile nešto što će im se, nadamo se, jako svidjeti - izjavila je Izabel te dodala kako ne odustaju od dječje mode no bilo je vrijeme da se prime i nekih malo drugačijih izazova.

POGLEDAJTE VIDEO:



Nova ljetna Le soleil d'Istrie kolekcija u doslovnom prijevodi znači Istarsko sunce, i to je element kojim su se djevojke vodile kada su radile na svakom komadu odjeće koju su i snimale na predivnim lokacijama u Istri.

Kroz ta promišljanja nastale su predivne haljine za plažu ali i one koje možete nositi kroz cijeli dan uz kreativni odabir modnih dodataka.

Funkcionalnost odijevanja nije izostala ni u ovoj lunilou kolekciji pa se tako novi mekani kimono može nositi kao zaseban komad dok uz kombinaciju sa širokim hlačama cijeli outfit postaje jedan melankoličan look za večernje šetnje uz zalazak sunca.

- Iako smo se ove sezone dosta fokusirale na kolekciju za žene to ne znači da smo se manje bavile našom glavnom vizijom a to je ekološka i modna održivost. Kao i uvijek naši materijali su isključivo organski, u ovom slučaju 100% organski pamuk muslin, koji je nama jedan od najdražih ali i najzahtjevnijih materijala za rad. Uz odjeću u ovu kolekciju smo ubacili i naš bestseller, beach bag. Torbu smo obnovili za ljetnu sezonu novom bojom logotipa a nadamo se kako će se kao i uvijek do sada rasprodati u rekordnom roku. U kolekciji je i šešir koji uz zaštitu od sunca nevjerojatno dobro pristaje uz baš svaki ljetni outfit - objasnila nam je Ivana Čirjak, suvlasnica branda.

U lunilou vjeruju kako je odjeća od organskog pamuka zdravija opcija jer je proizvedena bez štetnih kemikalija, a organski je pamuk zdraviji za planet.

Potrebno je manje vode za proizvodnju organskog pamuka u usporedbi s konvencionalnim, a upravo taj pamuk se ne tretira otrovnim kemijskim pesticidima ili oštrim kemijskim sredstvima za čišćenje i tretmanima tkanina kojima može biti izložena konvencionalna odjeća. Lunilou odjeća posjeduje i Global Organic Textile Standard certifikat GOTS.

- Certifikat dokazuje vrhunsku kvalitetu naših kolekcija koje su sve izrađene od 100 % organski dobivenog pamuka - dodala je Ivana.

Nova ljetna kolekcija već je dostupna na www.lunilou.com, a proizvode možete vidjeti u predivnom showroomu koji se nalazi na adresi Ilica 26 u centru Zagreba.