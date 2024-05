Ma, kakvi Maldivi! Ove plaže u Hrvatskoj su sto puta ljepše

Nekolicina plaža u Hrvatskoj djeluje kao da se nalaze negdje daleko, ponegdje su manje dostupne, što ih čini posebnima. Imaju specifičnu strukturu te su čarobna kreacija prirode.

Stiniva cove beach on Vis Island in Croatia

Stiniva na Visu

Stiniva je zapravo uvala duga 600 metara te je okružena s dvjema kamenim stijenama. Uglavnom se dolazi s brodom jer je pristup s kopna kompliciran, stoga je ovo mjesto nenaseljeno, dosta udaljeno od civilizacije radi čega je plaža ostala pravi dragulj.

Foto: 123RF

Plaža Sveti Ivan u Lubenicama na otoku Cresu

Lubenice su specifično, malo piktoreskno mjesvo na vrhu stijena koje su visoke 378 metara, a ispod njih nalazi se predivna plaža udaljena oko pola sata hoda. Mnogi su je svjetski magazini proglasili jednom od najljepših te je dolazak do nje s kopnene strane također pothvat - samo najudaljenija mjesta ostaju netaknuta, da se u njima može autentično uživati.

Vela Pržina

Plaža Vela Pržina na Korčuli

Najveća plaža otoka gleda na Lastovski kanal te se ističe specifičnom bojom mora, a popularna je ne samo ljeti, već i tijekom ostatka godine. Okolo se može šetati te je jedna od top lokacija za one željne aktivnog odmora ili jednostavno izležavanja i sunčanja. Hit znaju biti i valovi - poveći tijekom vjetrovitih dana.

Kraljičina plaža u Ninu

Kraljičina plaža u Ninu

Ovo je najduža pješčana plaža u Hrvatskoj te djeluje kao da je s neke druge planete - ime joj je Kraljičina plaža, što može zahvaliti legendi o dami prvog hrvatskog kralja Tomislava. Navodno je tu često boravila.

I danas je mjesto jednako netaknuto i lijepo, duga je čak 3 kilometra, s toplom i plitkom vodom. Savršena za djecu, ali i sve one koji žele savršene kadrove i čaroban odmor. U ninskoj laguni su i surferi, to znači da zna biti lijepo vjetrovito.

Sakarun na Dugom Otoku

Sakarun na Dugom Otoku

Predivna plaža ističe se kristalnim, tirkiznim tonovima mora te je savšena za djecu i obitelji, ali i ljubitelje morske prirode. I eksterijer je poseban, netaknut, tu su samo ležaljke, no sve ostalo je autentično, udaljeno od urbanih središta.